Ryszard Riedel urodził się 7 września 1956 roku w Chorzowie. Nie miał formalnego wykształcenia muzycznego, ale jego naturalny talent, wrażliwość i chrypiący głos szybko wyniosły go do grona najbardziej rozpoznawalnych wokalistów w Polsce. Nazywano go "ostatnim hippisem naszych czasów" - żył poza schematami, z ogromną potrzebą wolności, co idealnie korespondowało z bluesową szczerością tekstów Dżemu.

Do zespołu dołączył w drugiej połowie lat 70. i bardzo szybko stał się jego twarzą oraz głównym interpretatorem piosenek. Jego sceniczna charyzma - pozornie nieśmiała, ale hipnotyzująca - sprawiała, że wielu fanów widziało w nim autentycznego człowieka, śpiewającego o własnych lękach, marzeniach i upadkach.

Dżem i piosenki, które przeszły do historii

Z Dżemem nagrał najważniejsze utwory polskiego blues‑rocka - to m.in. "Whisky", "List do M.", "Czerwony jak cegła", "Sen o Victorii", "Naiwne pytania" czy "Skazany na bluesa". Teksty, które współtworzył, łączyły prosty, potoczny język z bolesną szczerością i egzystencjalnym niepokojem, przez co do dziś trafiają do kolejnych pokoleń słuchaczy.

Lata 80. były czasem największej popularności Dżemu - zespół stał się symbolem polskiego rockowego buntu, regularnie występując m.in. na festiwalu w Jarocinie. Koncerty Dżemu często przeradzały się w pokoleniowe manifesty, a Riedel - mimo narastających problemów osobistych - pozostawał dla wielu fanów głosem autentyczności i sprzeciwu.

Cień uzależnienia i przedwczesna śmierć

Biografia Riedla to jednak nie tylko artystyczne triumfy, ale też dramatyczna walka z uzależnieniem. Używki coraz mocniej wpływały na jego kondycję psychiczną i fizyczną, komplikując relacje w zespole i życiu rodzinnym. W ostatnich latach życia wokalisty koncerty często były odwoływane lub przerywane, a muzycy Dżemu stawali przed dylematem, jak dalej funkcjonować.

Ryszard Riedel zmarł 30 lipca 1994 roku w szpitalu w Chorzowie, na skutek niewydolności serca, w wieku zaledwie 37 lat. Jego śmierć była wstrząsem dla fanów i całej sceny - wielu do dziś traktuje ją jako dramatyczne ostrzeżenie przed ceną, jaką potrafi wymusić rock'n'rollowy styl życia.

"Skazany na bluesa" i mit Riedla

W 2005 roku do kin trafił film "Skazany na bluesa" w reżyserii Jana Kidawy‑Błońskiego, opowiadający historię życia Riedla i jego relacji z Dżemem. W tytułową rolę wcielił się Tomasz Kot, a film - choć nie jest dokumentem w ścisłym sensie - utrwalił wizerunek wokalisty jako artysty rozdartego między ogromnym talentem a autodestrukcją.

Dla wielu młodszych słuchaczy właśnie "Skazany na bluesa" stał się pierwszym kontaktem z twórczością Dżemu. To dzięki tej historii Riedel pozostał nie tylko postacią z przeszłości, ale żywym punktem odniesienia dla kolejnych pokoleń muzyków i fanów.

Po śmierci Riedla Dżem nie zakończył działalności - skład ewoluował, pojawiali się kolejni wokaliści (m.in. Maciej Balcar), ale duch zespołu i jego repertuar pozostały ważną częścią polskiej kultury muzycznej.

Tegoroczny Polsat Hit Festiwal dołącza do grona wydarzeń, które przypominają, jak mocno Riedel odcisnął się na historii polskiej muzyki. W koncercie "Zostawili nam piosenki" obok utworów Kory, Grzegorza Ciechowskiego, Marka Grechuty, Violetty Villas, Danuty Rinn czy Ireny Jarockiej usłyszymy także kompozycje, które Riedel rozsławił swoim niepodrabialnym głosem.

To symboliczny hołd dla artysty, który - choć odszedł ponad trzy dekady temu - wciąż pozostaje dla fanów Dżemu i polskiego bluesa kimś więcej niż tylko wokalistą.

