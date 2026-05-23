Już dziś o 19:35 Polsat pokaże wyjątkowy koncert Agnieszki Chylińskiej z Sopotu. Wokalistka świętuje 23 maja br. swoje 50. urodziny, a więc widzowie Polsatu będą mieli możliwość celebrowania tej wspaniałej rocznicy wraz z samą artystką!

Agnieszka Chylińska zaśpiewa... z Sopotu! Polsat pokaże dziś wyjątkowy koncert

Minikoncert "Urodziny Agnieszki Chylińskiej" został zarejestrowany podczas Polsat SuperHit Festiwalu w Sopocie w 2019 roku. Jedna z najbardziej wyrazistych polskich piosenkarek obchodziła wtedy swoje 43. urodziny. Dziś z okazji jej święta ponownie usłyszymy takie przeboje jak "Znalazłam", "Królowa łez", "Kiedy powiem sobie dość" i "Nie mogę Cię zapomnieć".

"Urodziny Agnieszki Chylińskiej" dziś o 19.35 w Polsacie. Artystka kończy 50 lat!

Zespół O.N.A. powstał w Gdańsku w 1994 roku, kiedy do Grzegorza Skawińskiego, Waldemara Tkaczyka, Zbigniewa Kraszewskiego i Piotra Łukaszewskiego dołączyła 18-letnia wówczas Agnieszka Chylińska. Sukcesem okazał się już ich debiutancki album "Modlishka". Jednak dopiero po przeboju "Kiedy powiem sobie dość" musiała się zmierzyć z prawdziwym sukcesem.

Na początku 2003 roku zespół O.N.A. rozpadł się. Chylińska wraz z dwoma muzykami O.N.A. - perkusistą Kraszewskim i klawiszowcem Wojtkiem Hornym - postanowiła założyć nową grupę. Skład uzupełnili gitarzysta Krzysztof Misiak i basista Darek "Bobo" Osiński.

Zespół pod szyldem Chylińska nagrał debiutancką płytę "Winna", która ukazała się w 2004 roku. Promowały ją single "Winna", "Niczyja" i "Zmysłowa". Teledyski do tych utworów nakręciła Joanna Rechnio, która pracowała również przy klipach O.N.A.

W październiku 2009 roku na rynku ukazała się płyta "Modern Rocking", sygnowana jako w pełni solowy projekt. Do pracy nad tym albumem wokalistka zaprosiła uznany duet producencki Plan B, czyli Bartka Królika i Marka Piotrowskiego, odpowiedzialnych za sukces między innymi formacji Sistars. Wydawnictwo promował kultowy już singel "Nie mogę Cię zapomnieć", który szybko stał się wielkim polskim hitem. Warto przypomnieć, iż artystka współprodukowała płytę oraz napisała do niej wszystkie teksty.

Jej ostatnie hity - "Królowa łez" (z albumu "Forever Child") i "Kiedyś do Ciebie wrócę" wciąż biją rekordy odsłuchań i królują w polskich stacjach radiowych. Wszystkiego najlepszego!

