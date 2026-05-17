Goya to polski zespół popowy, powstały w 1995 r. w Warszawie, z inicjatywy wokalistki Magdaleny Wójcik, gitarzysty Grzegorza Jędracha i klawiszowca Rafała Gorączkowskiego. Muzykom już na starcie udało się podpisać kontrakt z wytwórnią EMI, która wzięła ich pod swoje skrzydła i po trzech latach umożliwiła wydanie debiutanckiego albumu. Znalazły się na nim single takie jak "Bo ya", "Śpij i śnij" oraz "Kupię sobie dom".

Momentem przełomowym w karierze grupy okazał się 2003 r., kiedy to Goya miała zaszczyt supportować koncert Petera Gabriela w Poznaniu. Niedługo później światowej sławy skrzypek Nigel Kennedy zaprosił Magdalenę Wójcik do wspólnego występu w Warszawie i Krakowie. W międzyczasie zespół pracował nad kolejnym krążkiem, aż wreszcie oddał w ręce fanów "Kawałek po kawałku".

Goya zyskiwała wówczas coraz większą popularność w kraju, a muzycy zdecydowali, że chcą pójść o krok dalej, Wzięli udział w Krajowych Eliminacjach do Eurowizji 2004, marząc o reprezentowaniu biało-czerwonych barw na międzynarodowym przeglądzie. Ostatecznie grupa zajęła szóste miejsce, a zwycięstwo odniósł zespół Blue Cafe.

Album "Smak Słów" był przełomem w karierze zespołu Goya

Rok później losy Goyi na zawsze odmieniły się - wszystko dzięki wydaniu trzeciego albumu studyjnego zatytułowanego "Smak Słów". Krążek zyskał wyjątkową popularność, a jego sukces komercyjny potwierdziła nagroda Fryderyk w kategorii "Album pop".

"Rzeczywiście, od płyty 'Smak Słów' zaczęło się najwięcej dziać. I ten utwór - 'Smak Słów' - był takim momentem, po którym nawet chyba my nie do końca spodziewaliśmy się, że tak wiele się wydarzy. Myślę, że też nie spodziewała się tego firma. I ja pamiętam jak dziś, pomimo że minęło 20 lat, że były takie sygnały ze strony wytwórni: 'Słuchajcie, może to za wolne, za bardzo smętne, ile można o miłości?'" - opowiadała Magdalena Wójcik na antenie Radia Złote Przeboje, przy okazji jubileuszu 20-lecia pamiętnego albumu.

Pomimo początkowych obaw, zespół postanowił wiernie trwać przy swoim pomyśle i ostatecznie wydał kawałek "Smak Słów". Piosenka trafiła do serc słuchaczy i udowodniła, że w branży artystycznej nie zawsze liczy się planowanie oraz kalkulacja.

"Mieliśmy jakieś przeczucie co do tego utworu, a to przeczucie towarzyszyło nam właściwie od momentu, kiedy on zaczął powstawać. Powstał bardzo szybko, bardzo spontanicznie. Już te pierwsze dźwięki i to, jak prędko pojawiły się słowa do tej melodii… To świadczyło chyba o tym, że to jest to. Chcieliśmy tym utworem zacząć coś nowego, ale chyba nie spodziewaliśmy się, że aż tak bardzo to się wszystko rozwinie" - mówiła wokalistka we wspomnianym wywiadzie.

Zespół Goya jest na scenie od ponad trzech dekad! "Nie byliśmy na pierwszych stronach gazet"

Płyta "Smak Słów" przyniosła zespołowi ogromny sukces artystyczny i komercyjny. Ugruntowała pozycję muzyków na polskiej scenie i otworzyła drzwi do kolejnych projektów. Przez następne dwie dekady Wójcik, Jędracha i Gorączkowski kontynuowali dzięki temu wspólną działalność, regularnie wydając nowe płyty. Od 2007 roku ukazały się kolejno: "Horyzont Zdarzeń", "Od wschodu do zachodu", "Chwile", "Widoki" oraz "Rozdział VIII". Niestety, krążki nie zdobyły aż tak dużego rozgłosu, jak pamiętny album z 2005 r.

"Nigdy nie byliśmy tak popularni, żeby to w jakiś sposób przeszkadzało. Nie byliśmy na pierwszych stronach gazet. Bardziej wynikała ona (sława - przyp. red) z popularności utworów, co nam jak najbardziej pasowało. 'Smak słów' czy 'Tylko mnie kochaj' były grane przez stacje radiowe i tak jest do tej pory" - wspominała Magdalena Wójcik w 2022 r.

"Smak Słów" ujrzał światło dzienne ponad 20 lat temu. Młode pokolenia Polaków odkrywają album od nowa

Album "Smak Słów" do dziś nie zestarzał się, a co więcej - zyskał drugie życie wśród najmłodszych pokoleń. Poniekąd jest to zasługa Tribbsa, który w 2025 r. stworzył nową wersję tytułowej piosenki, przywracając hit do rozgłośni radiowych. Jednocześnie - jak twierdzi sama wokalistka - utwór Goyi jest na tyle świeży i ponadczasowy, że świetnie broni się sam, w oryginalnej wersji.

"Wydaje mi się, że ta płyta jest tak uniwersalna, że teraz, nawet kiedy jej słuchamy, to naprawdę są bardzo brzmieniowo aktualne rzeczy. Oczywiście nie chcę, żeby to zabrzmiało nieskromnie, ale to są naprawdę cały czas świeże dźwięki. I kocham cały czas utwór 'Smak Słów', całą tę płytę. Niektórym może to się wydawać dziwne - że po tylu latach utwór nie zbrzydł, że wciąż chce się go śpiewać i grać. Ale ja nie mam takiego poczucia. Wręcz przeciwnie" - przyznała Magdalena Wójcik, podkreślając, że piosenka faktycznie zaczęła ponownie żyć własnym życiem w sieci.

Choć od wydania kompozycji minęło 20 lat, młode pokolenia odkrywają ją na nowo, nagrywają autorskie covery i publikują fragmenty m.in. na TikToku. "To jest bardzo pocieszające. Widzę mnóstwo wersji tego utworu. Ludzie go odkrywają, uczą się go na nowo. I to naprawdę daje ogromną radość" - podsumowała wówczas piosenkarka.

Goya wystąpi na Polsat Hit Festiwalu 2026!

Już wkrótce przebój "Smak Słów" usłyszeć będzie można na wielkiej, telewizyjnej scenie - zespół Goya pojawi się na tegorocznym Polsat Hit Festiwalu! 23 maja w Operze Leśnej wybrzmią bowiem kultowe hity sprzed lat, do których teksty każdy wciąż zna na pamięć. Plejada popularnych gwiazd zabierze publiczność w nostalgiczną podróż przez prywatki i imprezy minionych dekad.

Festiwal odbędzie się w dniach 22-24 maja 2026 r. i będzie transmitowany na żywo w Polsacie. Zobaczymy 150 artystów - m.in. Dawida Kwiatkowskiego, Kayah, Wiktora Dydułę, Kasię Sienkiewicz, Edytę Górniak, Natalię Szroeder, Andrzeja Piasecznego, Skolima, Justynę Steczkowską, Mezo, Libera, Wilki, Ich Troje, Ewelinę Lisowską, Julię Wieniawę, Wiktora Waligórę czy zespół Enej.

