Wiktor Pszona, posługujący się pseudonimem artystycznym "pszona", wystąpił podczas wiosennej ramówki Polsatu ze swoim przebojem "ZŁY" i szybko poderwał zebraną publiczność do rytmicznych ruchów. Wygląda na to, że teraz, podczas koncertu "Radiowy Hit Roku", oczaruje publiczność Polsat Hit Festiwalu.

Przypomnijmy, iż na widzów czekają aż trzy dni rozrywki - 22, 23 i 24 maja - będą wypełnione hitowymi koncertami oraz znanymi nazwiskami, a całość poprowadzą największe gwiazdy Polsatu.

pszona na Polsat Hit Festiwalu. "To lato będzie koncertowe"

Na swoim koncie pszona ma już wiele świetnie przyjętych utworów, a wiele z nich pochodzi z EP-ki zatytułowanej "lekko". To właśnie "miejsce dla 2", "gwiazda" i "ZŁY" szczególnie wpadły w ucho słuchaczy, a najnowsze wydanie pszony, singiel "PAMIĘTAJ" we współpracy z FANKĄ, nie daje za wygraną i szybko wznosi się zarówno w notowaniach jak i w największych radiostacjach.

"Sopot, tak typowo turystycznie, to jedno z moich ulubionych miast. Jest tam świetnie, a po Polsat Hit Festiwalu na pewno pozostaną same cudowne wspomnienia" - przyznał Interii Muzyce pszona.

"Skład już mam klepnięty, aranż zaraz będzie gotowy na wersję live, wszystko jest mniej więcej zrobione - pozostały kosmetyczne poprawki. (...) Póki co nie planuję wakacji - chcę jak najwięcej popracować, mam nadzieję, że uda się pojeździć z koncertami. Kilka rzeczy jest klepniętych, kilka jeszcze się dopracowuje. Mam nadzieję, że jak najbardziej koncertowe będzie to lato. Festiwal w Sopocie będzie rozpoczęciem koncertowego czasu. Tego samego dnia, gdy gram w Operze Leśnej, wychodzi mój nowy singiel, pt. "Nowy". Tej nocy wydarzą się dwie ważne rzeczy, więc to wyjątkowy moment" - dodał.

"Jeszcze rok temu się nie spodziewałem, że będę mógł zagrać na tak pięknym festiwalu w pięknym Sopocie - teraz jestem dużo bardziej 'na chodzie', czuję się bardziej przygotowany i gotowy" - skwitował wokalista.





