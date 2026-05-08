Polsat Hit Festiwal ponownie zamieni Sopot w stolicę najlepszej muzyki, wakacyjnego czaru i letnich przeżyć, które pozostaną z Polakami na długo. Trzy dni rozrywki - 22, 23 i 24 maja - będą wypełnione hitowymi koncertami oraz znanymi nazwiskami, a całość poprowadzą największe gwiazdy Polsatu. W programie widnieje między innymi hołd dla Mieczysława Fogga - przez miliony uwielbianego artysty i niekwestionowanej legendy polskiej muzyki.

Przeboje Mieczysława Fogga wybrzmią w Polsacie. Opera Leśna usłyszy twórczość jednej z największych gwiazd

Na sobotę, 23 maja, Polsat planuje zabawę na największej prywatce w Polsce. Znane i lubiane przeboje, bez których nie odbyłaby się żadna osiemnastka czy parapetówka rozbujają publiczność w Operze Leśnej i miliony widzów przed telewizorami. Do zabawy na koncercie "Gdzie się podziały tamte prywatki" porwie para znanych wodzirejów, czyli Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz.

"Zostawili nam piosenki" to tytuł ostatniego sobotniego koncertu. Choć w programie widnieją piosenki twórców, których już z nami nie ma, ich muzyka nadal żyje i ma się świetnie, a więc na całego rozkręci zgromadzoną publiczność. Hity takich gigantów polskiej sceny muzycznej jak Kora, Violetta Villas, Grzegorz Ciechowski czy Marek Grechuta wybrzmią w nowych wykonaniach, a przewodnikiem w tej podróży będzie niezrównany Olek Sikora. W zestawieniu sobotniego repertuaru znajdą się również przeboje Mieczysława Fogga.

Mieczysław Fogg jest przez wielu nazywany mistrzem polskiej piosenki sentymentalnej. Utwory takie jak "To ostatnia niedziela", "Już taki jestem zimny drań" (1960), "Umówiłem się z nią na dziewiątą" czy "Jesienne róże" od dziesięcioleci poruszają kolejne pokolenia słuchaczy, zachwycając prostotą, liryzmem i elegancją interpretacji.

Mieczysław Fogg to wybitny polski wokalista, uznawany za jednego z największych artystów XX wieku. Spędził na scenie blisko 60 lat, śpiewał piosenki liryczne, romanse i tanga. Jego twórczość zapisała się na kartach historii polskiej muzyki, a utwór "Jesienne róże" do dziś cieszy się popularnością wśród kolejnych pokoleń - właśnie tak została zatytułowana reedycja jego twórczości w "Złotej kolekcji". Album ukazał się w ramach serii "The Best" i stanowi hołd dla dorobku Fogga - artysty, który przez ponad sześć dekad działalności scenicznej stworzył niezliczoną liczbę nagrań, stając się ikoną polskiej piosenki retro.

