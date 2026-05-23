Grupa Enej, która świętuje 15 lat od triumfu w pierwszej edycji programu "Must Be The Music", wystąpiła w Operze Leśnej i dała show, o jakim Polacy długo nie zapomną. Usłyszeliśmy żywiołowe utwory "Radio Hello", "Tak smakuje życie", "Dom" (z gościnnym udziałem Kayah) i "Skrzydlate ręce" (przy wsparciu Kasi Sienkiewicz). Muzycy zapowiedzieli laureatkę zakończonej tydzień temu ostatniej odsłony "MBTM" - pojawiła się wówczas Marcelina "Marcycha" Ruczyńska z piosenką "Dobry Boże". Z kolei prowadzący przypomnieli, że trwają już castingi do nowej edycji "MBTM".

Enej z wyjątkowym jubileuszem w Sopocie. Opera Leśna miała "Dobry denʹ"!

Alicja Rudnicka, dziennikarka serwisu Interia Muzyka, zapytała Enej o wspomnienia związane z show "Must Be The Music". "Od naszej wygranej zmieniło się praktycznie wszystko. To trochę śmiesznie brzmi, że teraz liczy się nasze 15-lecie od wygranej w 'Must Be The Music', bo w przyszłym roku obchodzimy nasze 25-lecie, bo zaczęliśmy to robić jako młodzież gimnazjalna. Nie da się jednak ukryć, że to właśnie program był taką piękną trampoliną - dzięki niemu udało się zagrać masę koncertów. To dla nas moment wzruszeń, cudowny czas. Serdecznie dziękujemy wszystkim fanom i słuchaczom. Robimy to wszystko z sercem i z chęcią, ale gdyby nie wy, to nic by się nie udało" - jednogłośnie przyznał zespół.

"Z roku na rok poziom talentu w 'Must Be The Music' jest coraz wyższy, oczywiście to śledzimy. Percepcja muzyki strasznie poszła w górę. Cieszymy się, że możemy uczestniczyć w tym w ten sposób, że jesteśmy tutaj z młodymi artystami. Dla nich jesteśmy może jeszcze nie boomerami, ale starymi wujkami. Cieszymy się, że możemy widzieć, jak muzyka progresuje. W Polsce są zdolni młodzi ludzie. Trzymamy kciuki za Marcychę - ogromny talent i muzyczna wrażliwość. Fajnie, że to ona jest teraz na podium 'Must Be The Music'" - dodał Enej.

Wywiad z zespołem Enej przerwał nagle Skolim, który nagle podszedł do reporterki Interii Muzyki i powiedział: "Przepraszam, dzisiaj zostałem zapytany o zespoły, które bardzo lubię...". "I nie wymienił nas!" - zażartował Enej. "Wymieniłem! Bardzo was lubię - chłopaki, klasa!" - skwitował Skolim, po czym wrócił na ściankę. "Nie ma barier, w tym kotle każdy się lubi. Teraz nie planujemy ze Skolimem współpracy, ale jak będzie za chwilę, nikt nie wie - teraz są takie featuringi, że nikt by o nich o nawet nie pomyślał" - przyznał Enej.



