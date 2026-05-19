Przypomnijmy, że tegoroczna edycja Polsat Hit Festiwalu odbędzie się w dniach 22-24 maja w Operze Leśnej w Sopocie. Trzydniową imprezę - podobnie jak w ubiegłych latach - zakończą występy popularnych kabaretów. Z kolei dwa pierwsze dni to muzyczne koncerty z udziałem ok. 150 gwiazd.

W roli prowadzących zobaczymy aż siedmiu prezenterów związanych z Polsatem. Jak dokładnie wygląda rozkład jazdy na najgorętszą imprezę w roku? I jak najsprawniej dojechać na teren imprezy - do serca Opery Leśnej?

Bic Cyc wystąpi na Polsat Hit Festiwalu. Jak zaskoczą sopocką publiczność? INTERIA.PL

Polsat Hit Festiwal 2026, piątek 22 maja: W programie między innymi hołd dla Krzysztofa Krawczyka

Sopocka impreza rozpocznie się w piątek koncertem "Radiowy Hit Roku", który z przytupem zainauguruje trzydniowy show. Przez set największych przebojów poprowadzą widzów Ola Filipek, Adam Zdrójkowski i Maciej Rock.

Następnie widzowie Polsatu przeniosą się na wycieczkę parostatkiem w piękny muzyczny rejs. Przez uwielbiane przez wszystkie pokolenia piosenki Krzysztofa Krawczyka zabierze nas Agnieszka Hyży. To właśnie dziennikarka "halo tu polsat" poprowadzi koncert "Krzysztof Krawczyk. To już 5 lat".

Polsat Hit Festiwal 2026, sobota 23 maja: Prywatki i sentymentalna podróż

Na sobotę Polsat planuje zabawę na największej prywatce w Polsce. Znane i lubiane przeboje, bez których nie odbyłaby się żadna osiemnastka czy parapetówka rozbujają publiczność w Operze Leśnej i miliony widzów przed telewizorami. Do zabawy na koncercie "Gdzie się podziały tamte prywatki" porwie para znanych wodzirejów, czyli Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz.

"Zostawili nam piosenki" to tytuł ostatniego sobotniego koncertu. Choć w programie widnieją piosenki twórców, których już z nami nie ma, ich muzyka nadal żyje i ma się świetnie, a więc na całego rozkręci zgromadzoną publiczność. Hity takich gigantów polskiej sceny muzycznej jak Kora, Violetta Villas, Grzegorz Ciechowski czy Marek Grechuta wybrzmią w nowych wykonaniach, a przewodnikiem w tej podróży będzie niezrównany Olek Sikora.

Tatiana Okupnik zaśpiewa w Operze Leśnej. Jak wspomina swój niedawny viral? INTERIA.PL

Polsat Hit Festiwal 2026, niedziela 24 maja: Śmiechu co nie miara

W niedzielę podczas Polsat Hit Festiwalu stery jak zawsze przejmują kabarety. "Sopocki Hit Kabaretowy. Tu i teraz" poprowadzą ku uciesze widzów Olga Łasak, Marcin "Jabbar" Wójcik i Piotr Gumulec.

Polsat Hit Festiwal: Jak dojechać na teren Opery Leśnej? Z pewnością pomoże sopocka komunikacja

Do Opery Leśnej w Sopocie dojechać można zarówno komunikacją miejską, jak i samochodem. Parking znajduje się przy ulicy Moniuszki, ok. 5 minut spacerem od głównego wejścia do obiektu.

Goya zaśpiewa w Operze Leśnej. "Jest delikatny ścisk w żołądku" INTERIA.PL

Na miejsce można dotrzeć autobusami linii 144 (ZKM Gdynia) - wówczas należy wysiąść na przystanku Herberta 01, a następnie przejść ok. 10 min pieszo. Uczestnicy imprezy mogą wybrać również linie 143 i 117 (ZTM Gdańsk) - wtedy podróż należy zakończyć na przystanku Sopot 22 Marca 02, a następnie ponownie zrobić sobie 10-minutowy spacer.

Z Dworca Sopot Centrum przejście pieszo do Opery Leśnej zajmuje ok. 20 minut (jest to odległość 1,5 km). Uczestnicy festiwalu mogą więc skorzystać również z możliwości spaceru. Przejście pieszo z Dworca Sopot Centrum do Opery Leśnej zajmuje ok. 20 minut. To odległość 1,5 kilometra. Możliwy jest także przyjazd rowerem, na miejscu jest specjalny parking.

Dojazd możliwy jest także z przystanku P3 na pl. Konstytucji 3 Maja (Bohaterów Monte Cassino) pojazdem elektrycznym w kierunku P4 Opera Leśna.

Wiktor Dyduła już planuje pracowite wakacje. Najpierw wielki występ w Sopocie! INTERIA.PL

W piątek, 22 maja, prognozy pogody przewidują słoneczny dzień. Podobnie ma być 23 oraz 24 maja - temperatury w serwisie pogoda.interia.pl jasno wskazują, iż przez wszystkie trzy dni festiwalu ma być ciepło i przyjemnie. Termometry nie pokażą mniej niż 20 stopni Celsjusza, zaś z niewielkich obłoków ma przenikać słoneczna aura, sprzyjająca koncertowemu klimatowi.





Dawid Kwiatkowski reaguje na wygraną Marcychy. Czy zobaczymy go jeszcze w roli jurora? INTERIA.PL