Przypomnijmy, że tegoroczna edycja Polsat Hit Festiwalu rozpoczęła się 22 maja koncertem "Radiowy Hit Roku". Dodatkowo swoje jubileusze świętowały grupy Kombii (50 lat współpracy Grzegorza Skawińskiego i Waldemara Tkaczyka) i Enej (15 lat od triumfu w programie "Must Be The Music").

Druga część piątkowego wieczoru poświęcona została pamięci Krzysztofa Krawczyka. W wycieczkę parostatkiem w piękny muzyczny rejs zabrała widzów Agnieszka Hyży. Dziennikarka "halo tu polsat" poprowadziła koncert zatytułowany po prostu "Krzysztof Krawczyk. To już 5 lat". Przypomnijmy, że słynny piosenkarz zmarł 5 kwietnia 2021 r.

Polsat Hit Festiwal 2026 - dzień drugi. "Zostawili nam piosenki"

W sobotę najpierw zobaczyliśmy prowadzony przez Paulinę Sykut-Jeżynę i Krzysztofa Ibisza koncert "Gdzie się podziały tamte prywatki" z udziałem m.in. grup Ich Troje, Wilki, happysad, Wanda i Banda, Piersi, Big Cyc oraz Macieja Maleńczuka, Eweliny Lisowskiej i Tatiany Okupnik.

Wieczór zakończył koncert "Zostawili nam piosenki", podczas którego usłyszeliśmy przeboje wielkich nieżyjących już gwiazd. Prowadzący Olek Sikora w programie "halo tu polsat" podkreślał, że założeniem wydarzenia było wywołanie pozytywnych wspomnień związanych z ponadczasowymi piosenkami.

"Są takie głosy, które nie milkną" - podkreślił ze sceny Olek Sikora.

Kluczem doboru artystów były okrągłe rocznice urodzin lub śmierci tych nieobecnych gwiazd. Na początek Wiktor Waligóra zmierzył się z piosenkami "Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał" i "Wiosna" z repertuaru grupy Skaldowie (80. rocznica urodzin Jacka Zielińskiego).

"Głosy, które nie milkną"

Piotr Rogucki sięgnął po "Szare miraże" Maanamu (75. rocznica urodzin Kory). Przypomnijmy, że wokalista Comy dobrze się znał z Korą - przez lata razem zasiadali w jury "Must Be The Music" w Polsacie.

Julia Wieniawa zaśpiewała "swój mały manifest", czyli "Gdzie ci mężczyźni" Danuty Rinn (90. rocznica urodzin i 20. śmierci). Internauci i widzowie nie kryją zachwytu tym wykonaniem.

Wyjątkowe emocje towarzyszyły też kolejnemu występowi - wyraźnie poruszona Ania Karwan zmierzyła się z piosenką "Do ciebie mamo" Violetty Villas (15. rocznica śmierci).

Piotr Rogucki z rockową energią wykonał "Tak! Tak!" Obywatela G.C. (25. rocznica śmierci Grzegorza Ciechowskiego). Zupełnie inne oblicze zaprezentował Wiktor Waligóra ("Kawiarenki" - 80. rocznica urodzin Ireny Jarockiej).

Uwielbiany przez Polaków "Wehikuł czasu" Dżemu (70. rocznica urodzin Ryśka Riedla) wykonała z kolei grupa EMO.

Na scenie ponownie pojawiła się budząca wielkie emocje Julia Wieniawa ("Bo we mnie jest seks" Kaliny Jędrusik - 35. rocznica śmierci).

Jeszcze przed północą w sobotę Andrzej Lampert zaśpiewał przebój "Ta ostatnia niedziela" (125. rocznica urodzin Mieczysława Fogga). Wokalista ze sceny pozdrowił Łatwoganga, który jedzie na rowerze przez całą Polskę, by zebrać 12 mln zł na rzecz chorego 8-letniego Maksa.

Na zakończenie koncertu Andrzej Lampert wspierany przez wszystkich wykonawców koncertu zaśpiewał "Dni, których nie znamy" Marka Grechuty (20. rocznica śmierci).

