Polsat Hit Festiwal 2026 w Sopocie. Wystąpi ponad 150 gwiazd!

Trzydniowe święto muzyki rozpocznie się 22 maja w Operze Leśnej w Sopocie. Inauguracyjny wieczór tradycyjnie rozpocznie koncert Radiowy Hit Roku, który co roku skupia najpopularniejsze utwory ostatnich miesięcy.

Na scenie pojawią się m.in. Dawid Kwiatkowski, Kayah, Roksana Węgiel, Kasia Sienkiewicz oraz Wiktor Dyduła. Festiwal otworzy Oskar Cyms, który w ostatnich miesiącach wyraźnie zaznaczył swoją pozycję na polskiej scenie.

"Must Be the Music" wraca wspomnieniami

Piątkowy program przyniesie także wyjątkowy jubileusz. Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk będą świętować 50 lat działalności artystycznej. W Sopocie wybrzmią największe przeboje zespołów Kombi, Kombii i O.N.A..

Do wspomnień wrócą także fani programu Must Be the Music. Zwycięzcy sprzed 15 lat, Enej, przypomną swoje największe przeboje w nowych aranżacjach i z udziałem zaproszonych gości.

Poruszający hołd dla Krzysztofa Krawczyka

Jednym z najważniejszych momentów festiwalu będzie koncert dedykowany Krzysztofowi Krawczykowi. W piątą rocznicę śmierci artysty jego utwory zabrzmią na nowo w interpretacjach czołowych polskich wokalistów.

Na scenie pojawią się m.in. Edyta Górniak, Natalia Szroeder, Ania Dąbrowska, Andrzej Smolik, Maciej Maleńczuk, Andrzej Piaseczny oraz Sławek Uniatowski. Zapowiadany koncert ma być jednym z najbardziej emocjonalnych punktów całego wydarzenia.

Sobota pełna nostalgii i imprezowych klasyków

Drugiego dnia festiwalu publiczność ponownie przeniesie się w klimat największych polskich prywatkowych przebojów. Po sukcesie ubiegłorocznego koncertu, formuła powraca w odświeżonej odsłonie.

Na scenie pojawią się m.in. Wilki, Ich Troje, Tatiana Okupnik, Happysad, Mezo, Liber, Wanda i Banda, Piersi oraz Ewelina Lisowska.

Nie zabraknie również refleksyjnego akcentu. W koncercie "Zostawili nam piosenki" przypomniane zostaną utwory artystów, którzy na trwałe zapisali się w historii polskiej muzyki. Piosenki takich postaci jak Kora, Grzegorz Ciechowski, Marek Grechuta, Violetta Villas, Ryszard Riedel, Danuta Rinn i Irena Jarocka wykonają m.in. Julia Wieniawa, Piotr Rogucki, Wiktor Waligóra oraz Michał Szpak.

Kabaretowy finał i tradycyjna kulminacja

Finałowy dzień festiwalu należeć będzie do kabaretu. "Sopocki Hit Kabaretowy. Tu i Teraz" od lat przyciąga przed telewizory miliony widzów i nie inaczej ma być tym razem.

Na scenie pojawią się czołowe formacje, w tym Kabaret Ani Mru Mru, Kabaret Młodych Panów, Kabaret Moralnego Niepokoju, Kabaret K2 oraz Kabaret Czesuaf.

Muzyczne otwarcie lata

Polsat Hit Festiwal od lat pozostaje jednym z najważniejszych punktów w kalendarzu polskich wydarzeń muzycznych. Tegoroczna edycja łączy pokolenia, zestawiając aktualne radiowe przeboje z dorobkiem legend i przypominając, jak różnorodna jest polska scena.

Wydarzenie odbędzie się w dniach 22-24 maja w Sopocie i będzie transmitowane na żywo przez Telewizję Polsat. Patronat medialny nad festiwalem sprawują Interia, RMF FM oraz "Tele Tydzień".

Ta kobieta ukrywała to przed Miuoshem latami. Poruszenie w najnowszym odcinku "Must Be The Music" Polsat Promocja