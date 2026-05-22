Polsat Hit Festiwal 2026 w Sopocie. Tak oddali hołd Krzysztofowi Krawczykowi

Oprac.: Michał Boroń

Koncert "Krzysztof Krawczyk. To już 5 lat" zakończył pierwszy dzień Polsat Hit Festiwalu w Sopocie. Kto oddał hołd słynnemu wokaliście w Operze Leśnej?

Edyta Górniak boso na scenie Polsat Hit Festiwalu, w różowej sukni, podczas koncertu pamięci Krzysztofa Krawczyka.
Przypomnijmy, że tegoroczna edycja Polsat Hit Festiwalu rozpoczęła się 22 maja koncertem "Radiowy Hit Roku". Dodatkowo swoje jubileusze świętowały grupy Kombii (50 lat współpracy Grzegorza Skawińskiego i Waldemara Tkaczyka) i Enej (15 lat od triumfu w programie "Must Be The Music").

Set z największymi przebojami prowadzili Ola Filipek, Adam Zdrójkowski i Maciej Rock.

Polsat Hit Festiwal 2026: Wyjątkowy hołd dla Krzysztofa Krawczyka

Druga część piątkowego wieczoru poświęcona została pamięci Krzysztofa Krawczyka. W wycieczkę parostatkiem w piękny muzyczny rejs zabrała widzów Agnieszka Hyży. Dziennikarka "halo tu polsat" poprowadziła koncert zatytułowany po prostu "Krzysztof Krawczyk. To już 5 lat". Przypomnijmy, że słynny piosenkarz zmarł 5 kwietnia 2021 r.

W tym roku mija 50 lat od występu Krzysztofa Krawczyka w Operze Leśnej w Sopocie, gdzie po raz pierwszy zaśpiewał "Rysunek na szkle". Pół wieku później w tym samym miejscu - oprócz gwiazd, które oddały mu muzyczny hołd - pojawiły się też najbliższe mu osoby: żona Ewa Krawczyk, menedżer i przyjaciel Andrzej Kosmala oraz kierownik muzyczny Ryszard Kniat.

Na scenie w towarzystwie Orkiestry Tomasza Szymusia zaprezentowali się Maciej Maleńczuk i Andrzej Smolik ("Chciałem być"), Kayah ("Ostatni raz zatańczysz ze mną"), Andrzej Piaseczny ("Za tobą pójdę jak na bal"), Sidney Polak i Sound'n'Grace ("Parostatek"), Sławek Uniatowski ("Rysunek na szkle"), Kasia Sienkiewicz i Miuosh ("Trudno tak"), Kuba i Kuba ("Mój przyjacielu"), nagrodzona owacjami Edyta Górniak ("My Cyganie"), Kayah ("To co dał nam świat"), Natalia Szroeder i Andrzej Smolik ("Bo jesteś ty") oraz EMO ("Ślady na piasku").

"W imieniu wszystkich Romów w Polsce dziękuję wam" - powiedziała owacyjnie przyjęta Edyta Górniak, która nie kryła poruszenia. W Sopocie przypomniano, że duet z Krawczykiem w 2008 r. był spełnieniem jednego z muzycznych marzeń Edyty.

Wyjątkowo wypadł duet Andrzeja Piasecznego, który zaśpiewał do odtworzonych partii Krzysztofa Krawczyka w piosence "Przytul mnie życie", a na telebimach mogliśmy zobaczyć prywatne ujęcia z domowego archiwum zmarłego 5 lat temu piosenkarza.

"To co w życiu ważne" przypomniała Ania Dąbrowska, do której w finale dołączyli wszyscy uczestnicy koncertu pamięci Krzysztofa Krawczyka.

A w sobotę drugi dzień Polsat Hit Festiwalu - koncerty "Gdzie się podziały tamte prywatki?" i "Zostawili nam piosenki".

