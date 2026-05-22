Przypomnijmy, że tegoroczna edycja Polsat Hit Festiwalu rozpoczęła się 22 maja koncertem "Radiowy Hit Roku". Dodatkowo swoje jubileusze świętowały grupy Kombii (50 lat współpracy Grzegorza Skawińskiego i Waldemara Tkaczyka) i Enej (15 lat od triumfu w programie "Must Be The Music").

Set z największymi przebojami prowadzili Ola Filipek, Adam Zdrójkowski i Maciej Rock.

Polsat Hit Festiwal 2026: Wyjątkowy hołd dla Krzysztofa Krawczyka

Druga część piątkowego wieczoru poświęcona została pamięci Krzysztofa Krawczyka. W wycieczkę parostatkiem w piękny muzyczny rejs zabrała widzów Agnieszka Hyży. Dziennikarka "halo tu polsat" poprowadziła koncert zatytułowany po prostu "Krzysztof Krawczyk. To już 5 lat". Przypomnijmy, że słynny piosenkarz zmarł 5 kwietnia 2021 r.

W tym roku mija 50 lat od występu Krzysztofa Krawczyka w Operze Leśnej w Sopocie, gdzie po raz pierwszy zaśpiewał "Rysunek na szkle". Pół wieku później w tym samym miejscu - oprócz gwiazd, które oddały mu muzyczny hołd - pojawiły się też najbliższe mu osoby: żona Ewa Krawczyk, menedżer i przyjaciel Andrzej Kosmala oraz kierownik muzyczny Ryszard Kniat.

Na scenie w towarzystwie Orkiestry Tomasza Szymusia zaprezentowali się Maciej Maleńczuk i Andrzej Smolik ("Chciałem być"), Kayah ("Ostatni raz zatańczysz ze mną"), Andrzej Piaseczny ("Za tobą pójdę jak na bal"), Sidney Polak i Sound'n'Grace ("Parostatek"), Sławek Uniatowski ("Rysunek na szkle"), Kasia Sienkiewicz i Miuosh ("Trudno tak"), Kuba i Kuba ("Mój przyjacielu"), nagrodzona owacjami Edyta Górniak ("My Cyganie"), Kayah ("To co dał nam świat"), Natalia Szroeder i Andrzej Smolik ("Bo jesteś ty") oraz EMO ("Ślady na piasku").

"W imieniu wszystkich Romów w Polsce dziękuję wam" - powiedziała owacyjnie przyjęta Edyta Górniak, która nie kryła poruszenia. W Sopocie przypomniano, że duet z Krawczykiem w 2008 r. był spełnieniem jednego z muzycznych marzeń Edyty.

Wyjątkowo wypadł duet Andrzeja Piasecznego, który zaśpiewał do odtworzonych partii Krzysztofa Krawczyka w piosence "Przytul mnie życie", a na telebimach mogliśmy zobaczyć prywatne ujęcia z domowego archiwum zmarłego 5 lat temu piosenkarza.

"To co w życiu ważne" przypomniała Ania Dąbrowska, do której w finale dołączyli wszyscy uczestnicy koncertu pamięci Krzysztofa Krawczyka.

A w sobotę drugi dzień Polsat Hit Festiwalu - koncerty "Gdzie się podziały tamte prywatki?" i "Zostawili nam piosenki".

