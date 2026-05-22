Przypomnijmy, że tegoroczna edycja Polsat Hit Festiwalu odbędzie się w dniach 22-24 maja w Operze Leśnej w Sopocie. Trzydniową imprezę - podobnie jak w ubiegłych latach - zakończą występy popularnych kabaretów. Z kolei dwa pierwsze dni to muzyczne koncerty z udziałem ok. 150 gwiazd.

Polsat Hit Festiwal 2026 oficjalnie rozpoczęty

Otwierający festiwal piątkowy koncert "Radiowy Hit Roku" poprowadzili prezenterzy z "Must Be The Music": Adam Zdrójkowski i Maciek Rock oraz Ola Filipek, która w wakacje 2025 r. dołączyła do ekipy "halo tu polsat". To właśnie oni na początku pożegnali zmarłą 12 maja aktorkę i piosenkarkę Stanisławę Celińską.

"Powiedzcie mi, dlaczego to nie jest para prezydencka" - tak żartem skomentowała Ola Filipek duet Wiktor Dyduła i Kasia Sienkiewicz.

50 lat Grzegorza Skawińskiego i Waldemara Tkaczyka

Radiowe hity rozdzielił jubileusz 50-lecia współpracy Grzegorza Skawińskiego (wokal, gitara) i Waldemara Tkaczyka (bas), czyli filarów grupy Kombii. Na scenie towarzyszyli im Ralph Kaminski ("Słodkiego, miłego życia" z repertuaru Kombi) oraz Roxie ("Kiedy powiem sobie dość" grupy O.N.A.), a całość zakończyli piosenką "Pokolenie" z udziałem chóru Baabus Musicalis. Skawiński i Tkaczyk z rąk prezydent Sopotu Magdaleny Czarzyńskiej-Jachim odebrali specjalną nagrodę.

Wzruszony Grzegorz Skawiński podziękował m.in. muzykom z którymi przez lata współpracował - w tym Sławomirowi Łosowskiemu (pierwszy lider Kombi), "niesamowitej" Agnieszce Chylińskiej (wokalistka O.N.A.) i zmarłemu Janowi Plucie (pierwszy perkusista Kombi, który grał potem także w Kombii). Pozwolił sobie też na "prywatę" - tego dnia 17. urodziny obchodził jego chrześniak Maks.

Po Kombii ponownie pojawili się uczestnicy koncertu "Radiowy Hit Roku": Wiktoria Kida i Księga Żywiołów ("Oj, dziewczyno!"), Dawid Kwiatkowski i Kayah ("Proszę tańcz" - ta piosenka triumfowała w plebiscycie Hit Roku Interii), Maciej Skiba ("Chcę ciebie częściej"), pszona ("Zły") i Carla Fernandes ("Co, jeśli?").

Podczas Polsat Hit Festiwalu odbyła się telewizyjna premiera przeboju "Mamacita", za który odpowiadają polski król latino i juror "Disco Star" - Skolim i jurorka programu "Twoja twarz brzmi znajomo" Justyna Steczkowska.

Enej 15 lat po wygranej w "Must Be The Music"

Po tym duecie scenę przejęła grupa Enej, która świętuje 15 lat od triumfu w pierwszej edycji programu "Must Be The Music". Usłyszeliśmy żywiołowe utwory "Radio Hello", "Tak smakuje życie", "Dom" (z gościnnym udziałem Kayah) i "Skrzydlate ręce" (przy wsparciu Kasi Sienkiewicz). Muzycy zapowiedzieli laureatkę zakończonej tydzień temu ostatniej odsłony "MBTM" - pojawiła się wówczas Marcelina "Marcycha" Ruczyńska z piosenką "Dobry Boże". Z kolei prowadzący przypomnieli, że trwają już castingi do nowej edycji "MBTM".

Na koniec dostaliśmy kolejny jubileusz - tym razem mowa o 30-leciu Fundacji Polsat. Z tej okazji gwiazdy - Edyta Górniak, Sound'n'Grace, Enej, Kayah, Roxie i Miuosh - zaprezentowały nową aranżację utworu "Wystarczy chcieć", która powstała w 1996 r. specjalnie dla Fundacji Polsat.

Jubileuszowe wykonanie otrzymało nową, współczesną aranżację Grzegorza Urbana, zachowując jednocześnie emocjonalny charakter i przesłanie oryginału. Dodatkowym elementem był autorski fragment przygotowany przez Miuosha specjalnie na potrzeby tego wykonania. "Chciałem dodać do tego utworu coś od siebie, ale jednocześnie zostawić przestrzeń dla jego historii i znaczenia. Mam nadzieję, że ta nowa odsłona pokazuje, że takie idee są ponadczasowe" - zapowiadał Miuosh, juror programu "Must Be The Music".

