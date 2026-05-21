Piosenka "Wystarczy chcieć" powstała w 1996 roku specjalnie dla Fundacji Polsat. Pierwszą wersję utworu wykonali m.in. Katarzyna Nosowska, Mieczysław Szcześniak, Urszula, Natalia Kukulska oraz autor słów i muzyki - Robert Amirian.

Z okazji 10-lecia Fundacji powstała druga odsłona hymnu oraz teledysk z udziałem Edyty Górniak, Maryli Rodowicz, Mieczysława Szcześniaka, Grzegorza Markowskiego, Natalii Kukulskiej i Kayah. Przez lata utwór stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli działań Fundacji i muzycznym wyrazem idei, która pozostaje niezmienna - że wystarczy chcieć, by pomagać.

Nowa odsłona hymnu "Wystarczy chcieć" na 30-lecie Fundacji Polsat

Podczas piątkowego koncertu Polsat Hit Festiwal 2026 w Sopocie publiczność usłyszy nową aranżację utworu "Wystarczy chcieć", przygotowaną z okazji 30-lecia Fundacji Polsat. Na scenie spotkają się muzycy związani z Fundacją oraz artyści młodego pokolenia, którzy wspólnie nadali hymnowi nowe brzmienie.

"Od 30 lat Fundacja Polsat dzięki wsparciu i wielkim sercom tysięcy ludzi pomaga dzieciom. Z okazji tego jubileuszu przygotowaliśmy nową aranżację piosenki 'Wystarczy chcieć' - jako podziękowanie dla wszystkich, którzy od lat są z nami: darczyńców, wolontariuszy, lekarzy, pielęgniarek, rehabilitantów, rodziców i każdego, kto troską o zdrowie i życie najmłodszych pomaga nam budować dobro każdego dnia. Ten utwór towarzyszy Fundacji od samego początku, a dziś do grona artystów, którzy wspierają naszą misję, dołączają kolejne pokolenia" - mówi Agnieszka Grzegorczyk, prezes Fundacji Polsat.

W Operze Leśnej w Sopocie hymn Fundacji Polsat wykonają m.in. Edyta Górniak, Sound'n'Grace, Enej, Kayah, Roxie i Miuosh. Wśród wykonawców znajdą się zarówno artyści wspierający działania Fundacji i śpiewający już wcześniej "Wystarczy chcieć", jak i nowe pokolenie muzyków, które wniosło do utworu świeżą energię.

"Powrót do tej piosenki po latach był dla mnie bardzo wzruszający. To utwór, który nie stracił swojego znaczenia i wciąż przypomina, że razem możemy zrobić więcej" - podkreśla Kayah.

Jubileuszowe wykonanie otrzymało nową, współczesną aranżację Grzegorza Urbana, zachowując jednocześnie emocjonalny charakter i przesłanie oryginału. Dodatkowym elementem jest autorski fragment przygotowany przez Miuosha specjalnie na potrzeby tego wykonania. "Chciałem dodać do tego utworu coś od siebie, ale jednocześnie zostawić przestrzeń dla jego historii i znaczenia. Mam nadzieję, że ta nowa odsłona pokazuje, że takie idee są ponadczasowe" - zapowiada Miuosh, juror programu "Must Be The Music".

Przez 30 lat Fundacja Polsat objęła swoją pomocą ponad 46 tys. małych pacjentów i wsparła finansowo 2739 placówek oraz ośrodków medycznych w całym kraju, przekazując na ten cel prawie 350 mln zł.

Polsat Hit Festiwal w Sopocie - program imprezy

Przypomnijmy, że tegoroczna edycja Polsat Hit Festiwalu odbędzie się w dniach 22-24 maja w Operze Leśnej w Sopocie. Trzydniową imprezę - podobnie jak w ubiegłych latach - zakończą występy popularnych kabaretów. Z kolei dwa pierwsze dni to muzyczne koncerty z udziałem ok. 150 gwiazd.

W roli prowadzących zobaczymy aż siedmiu prezenterów związanych z Polsatem.

Otwierający festiwal piątkowy koncert "Radiowy Hit Roku" poprowadzą prezenterzy z "Must Be The Music": Adam Zdrójkowski i Maciek Rock oraz Ola Filipek, która w wakacje 2025 r. dołączyła do ekipy "halo tu polsat". Z sopocką publicznością spotka się także Agnieszka Hyży, która poprowadzi koncert "Krzysztof Krawczyk. To już 5 lat" poświęcony pamięci ikony polskiej piosenki.

Sobotni koncert "Gdzie się podziały tamte prywatki" to z kolei sprawdzony duet Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz, czyli para prowadzących z "Tańca z gwiazdami". Na festiwalu w Sopocie pojawi się również Aleksander Sikora, który w sobotę poprowadzi "Zostawili nam piosenki".

Wieczór z kabaretami poprowadzą komicy: Marcin "Jabbar" Wójcik z Ani Mru-Mru, Piotr Gumulec z Kabaretu Chyba i Olga Łasak z Kabaretu Czesuaf.

Przypomnijmy, że muzycznymi gwiazdami Sopotu będą m.in. Dawid Kwiatkowski i Natalia Szroeder (jurorzy "MBTM"), Michał Szpak, Edyta Górniak, Andrzej Piaseczny, Kayah, Roksana Węgiel, Kasia Sienkiewicz, Wiktor Dyduła, Oskar Cyms, Kombii, Enej, Ania Dąbrowska, Andrzej Smolik, Maciej Maleńczuk, Sławek Uniatowski, Wilki, Ich Troje, Tatiana Okupnik, happysad, Mezo, Liber, Wanda i Banda, Piersi, Ewelina Lisowska, Julia Wieniawa, Piotr Rogucki i Wiktor Waligóra.

Wydarzenie będzie transmitowane na żywo przez Telewizję Polsat.

