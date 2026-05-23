Przypomnijmy, że tegoroczna edycja Polsat Hit Festiwalu rozpoczęła się 22 maja koncertem "Radiowy Hit Roku". Dodatkowo swoje jubileusze świętowały grupy Kombii (50 lat współpracy Grzegorza Skawińskiego i Waldemara Tkaczyka) i Enej (15 lat od triumfu w programie "Must Be The Music").

Druga część piątkowego wieczoru poświęcona została pamięci Krzysztofa Krawczyka. W wycieczkę parostatkiem w piękny muzyczny rejs zabrała widzów Agnieszka Hyży. Dziennikarka "halo tu polsat" poprowadziła koncert zatytułowany po prostu "Krzysztof Krawczyk. To już 5 lat". Przypomnijmy, że słynny piosenkarz zmarł 5 kwietnia 2021 r.

Polsat Hit Festiwal 2026 - dzień drugi. "Gdzie się podziały tamte prywatki?"

Pierwszy z sobotnich koncertów - pod szyldem "Gdzie się podziały tamte prywatki?" - poprowadził sprawdzony duet Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz, czyli para prowadzących z "Tańca z gwiazdami". Gwiazdom na scenie towarzyszyła Orkiestra Tomka Szymusia.

Całość zaczęła z dużym przytupem grupa Ich Troje. Michał Wiśniewski, Jacek Łągwa i Martyna Majchrzak uruchomili słynnego "sępa miłości". W Sopocie usłyszeliśmy wielkie hity "Zawsze z tobą chciałbym być", "Powiedz" i "A wszystko to, bo ciebie kocham" (czerwonowłosy wokalista ruszył w publiczność w Operze Leśnej).

Ich Troje przypomni widzom Polsatu, co znaczy "prywatka". "Matko boska, jak ten czas leci" INTERIA.PL

Miłosne klimaty podtrzymała debiutująca na Festiwalu w Sopocie grupa happysad ("Zanim pójdę") oraz Ewelina Lisowska w medleyu bigbitowych hitów: "Chłopiec z gitarą" i "Nie bądź taki szybki Bill".

Mający 30 lat przebój "Na jednej z dzikich plaż" zespołu Rotary przypomniała grupa Loka - dodajmy, że w obu formacjach śpiewa Grzegorz Porowski. Kolejnym łącznikiem między tymi grupami jest klawiszowiec Kamil Mikuła, współzałożyciel zespołu Loka.

"Dorośli odpinają wrotki". Szaleństwo w Operze Leśnej w Sopocie

"Dzieci - zamknijcie oczy, bo teraz dorośli odpinają wrotki" - zapowiedzieli Krzysztof Ibisz i Paulina Sykut-Jeżyna, a na scenie pojawiła się grupa Wanda i Banda ("Nie będę Julią" i "Hi-Fi").

Po przerwie prowadzący zrzucili rockowe wdzianka, a bałkańskie klimaty wprowadził zespół Piersi - na początek usłyszeliśmy wiązankę "A ty całuj mnie" i "O Hela", a później zaśpiewany z dużym wsparciem publiczności przebój "Bałkanica".

Marcin Klimczak występujący pod szyldem Magma przypomniał swój największy hit "Aicha", który w latach 90. był wielkim przebojem na dyskotekach w całej Polsce.

Po latach na Polsat Hit Festiwal powróciły uwielbiane przez fanów Wilki. Zespół Roberta Gawlińskiego sięgnął po piosenki "Bohema" i "Na zawsze i na wieczność". Z kolei Goya z Magdą Wójcik (obecnie bardziej znana jako dostarczycielka hitów dla młodszych gwiazd) przypomniała "Smak słów".

Przelot przez wielkie przeboje epoki disco zapewnił w swoim stylu Maciej Maleńczuk, a kolejną zmianę klimatu zapewnił hiphopowy duet, czyli Liber i Mezo ("Aniele").

"Nie ma imprezy bez Big Cyca, nie ma Big Cyca bez imprezy" - rzucił ze sceny Krzysztof Skiba. Publiczność do zabawy porwał medley "Rudy się żeni" i "Facet to świnia", a zespół dorzucił jeszcze kolejny przebój - "Makumba".

Wilki z nagrodą na Polsat Hit Festiwalu

Po przerwie na scenę powróciły Wilki z przebojami "Baśka" i "Urke". W związku z 35-leciem zespołu Robert Gawliński z kolegami (w składzie grają obecnie dwaj synowie lidera) otrzymał nagrodę jubileuszową od Polsatu.

Mezo i Kasia Wilk przypomnieli, że to "Ważne", by pomagać - chodziło o Fundację Polsat. Z kolei Ewelina Lisowska tanecznym krokiem ruszyła "W stronę słońca".

W przerwach między występami gwiazd o rozkręcanie prywatki dbali dwaj bracia: DJ Otek i Cezary Machej, a wokalnie publiczność wspierali Krzysztof Ibisz i Paulina Sykut-Jeżyna.

Później na scenie pojawili się kolejno Antek Smykiewicz ("Pomimo burz"), Maciej Maleńczuk ("Cicha woda"), Ich Troje ("Babski świat") oraz Tatiana Okupnik (medley "You May Be In Love" i "Do nieba").

"To będzie wyjątkowy moment" - zapowiedziała Paulina Sykut-Jeżyna. Wszyscy wykonawcy sobotniego koncertu razem zaśpiewali wielki przebój "Tolerancja" Stanisława Soyki, który zmarł 21 sierpnia 2025 r. właśnie w Sopocie na krótko przed występem na scenie Opery Leśnej.

W ten sposób jednocześnie zapowiedziano drugi sobotni koncert na festiwalu w Sopocie - "Zostawili nam piosenki".

Enej na Polsat Hit Festiwalu: "Wszystko się może zdarzyć" INTERIA.PL