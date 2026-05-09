Polsat Hit Festiwal 2026: Sentymentalna podróż i hołd dla Kory. Koncert "Zostawili nam piosenki" coraz bliżej

Bartłomiej Warowny

Już niedługo Sopot znów stanie się muzyczną stolicą Polski. Polsat Hit Festiwal 2026 przyciągnie do Opery Leśnej dziesiątki tysięcy widzów i ponad 150 artystów. W programie znalazły się zarówno najgorętsze radiowe hity, jak i sentymentalne powroty do klasyki - w tym do twórczości Kory.

Kora na scenie Sopot TOPtrendy Festiwal 2011, ubrana w czarną bluzkę i jasny szal, na tle świateł.
Kora na Sopot TOPtrendy Festiwal 2011 EngelbrechtAKPA

Polsat Hit Festiwal ponownie zamieni Sopot w stolicę najlepszej muzyki, wakacyjnego czaru i letnich przeżyć, które pozostaną z Polakami na długo. Trzy dni rozrywki - 22, 23 i 24 maja - będą wypełnione hitowymi koncertami oraz znanymi nazwiskami, a całość poprowadzą największe gwiazdy Polsatu. W programie widnieje między innymi hołd dla Kory - gwiazdy absolutnej i legendy polskiej muzyki.

Polsat odda hołd Korze. Opera Leśna usłyszy twórczość jednej z największych gwiazd

Na sobotę, 23 maja, Polsat planuje zabawę na największej prywatce w Polsce. Znane i lubiane przeboje, bez których nie odbyłaby się żadna osiemnastka czy parapetówka rozbujają publiczność w Operze Leśnej i miliony widzów przed telewizorami. Do zabawy na koncercie "Gdzie się podziały tamte prywatki" porwie para znanych wodzirejów, czyli Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz.

"Zostawili nam piosenki" to tytuł ostatniego sobotniego koncertu. Choć w programie widnieją piosenki twórców, których już z nami nie ma, ich muzyka nadal żyje i ma się świetnie, a więc na całego rozkręci zgromadzoną publiczność. Hity takich gigantów polskiej sceny muzycznej jak Violetta Villas, Grzegorz Ciechowski czy Marek Grechuta wybrzmią w nowych wykonaniach, a przewodnikiem w tej podróży będzie niezrównany Olek Sikora. W zestawieniu sobotniego repertuaru znajdą się również przeboje Kory.

Kora, a właściwie Olga Sipowicz z domu Ostrowska, primo voto Jackowska, urodziła się 8 czerwca 1951 roku w Krakowie, a zmarła 28 lipca 2018 roku w Bliżowie. Była artystką totalną, ikoną polskiego rocka, piosenkarką rockową i natchnioną autorką wielu tekstów. W latach 1976-2008 była wokalistką kultowego już zespołu Maanam, z którym wydała jedenaście albumów studyjnych, między innymi "Maanam" (1981), "O!" (1982), "Nocny patrol" (1983), "Mental Cut" (1984) i "Znaki szczególne" (2004). Artystka była również stanowczą jurorką w popularnym formacie stacji Polsat - zasiadała w fotelu jurorskim przez jedenaście edycji programu "Must Be The Music".

Wokalista uwielbiała Kraków. Stała się jedną z najpopularniejszych mieszkanek miasta, co nie zostało zapomniane. Artystka zadedykowała swojemu ukochanemu miastu utwór "Wyjątkowo zimny maj" (1991), który odzwierciedla tęsknotę Kory za atmosferą Krakowa i mieszkającymi tam ludźmi. Utwór jest pełen nostalgii i osobistych odniesień, co czyni go wyjątkowym w dorobku Maanamu.

Kobieta w ciemnych okularach, z ciemnymi włosami spiętymi do tyłu, trzyma mikrofon i śpiewa na tle intensywnie fioletowego tła, ubrana w wzorzystą, przezroczystą bluzkę.
Kora (Maanam)PrończykAKPA

8 czerwca 2022 roku, czyli w dniu 71. urodzin artystki, imieniem Olgi Jackowskiej "Kory" nazwano skwer u zbiegu ulic Juliana Fałata i Bolesława Prusa. Ponadto w czerwcu 2023 roku na kamienicy przy ulicy Grottgera 2, gdzie Kora urodziła się i mieszkała w dzieciństwie, odsłonięto poświęconą jej tablicę pamiątkową. Widnieje na niej fragment tekstu utworu "Krakowski spleen": "Czekam na wiatr, co rozgoni, ciemne skłębione zasłony...".

Kora pozostaje jedną z najbardziej ikonicznych postaci polskiego rocka, a jej życie i twórczość inspirują kolejne pokolenia artystów i fanów muzyki. Jej utwory śpiewali między innymi Ralph Kaminski (piosenkarz złożył hołd artystce, nagrywając w 2021 długogrający album "KORA"), Orkiestra Męskie Granie, duet The Dumplings, Doda, Małgorzata Ostrowska czy Justyna Steczkowska.

