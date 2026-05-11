Polsat Hit Festiwal ponownie zamieni Sopot w stolicę najlepszej muzyki, wakacyjnego czaru i letnich przeżyć, które pozostaną z Polakami na długo. Trzy dni rozrywki - 22, 23 i 24 maja - będą wypełnione hitowymi koncertami oraz znanymi nazwiskami, a całość poprowadzą największe gwiazdy Polsatu.

Pierwszy dzień festiwalu należy do radiowych hitów. To właśnie piątek otworzy koncert "Radiowy Hit Roku" z udziałem najpopularniejszych artystów ostatnich miesięcy, takich jak Dawid Kwiatkowski, Kayah czy Roksana Węgiel. Na scenie pojawi się również Oskar Cyms, który zainauguruje tegoroczną edycję.

Tego samego dnia zaplanowano jubileusz 50-lecia działalności Grzegorza Skawińskiego i Waldemara Tkaczyka oraz koncert poświęcony pamięci Krzysztofa Krawczyka.

Polsat Hit Festiwal 2026, piątek 22 maja: O tytuł najlepszego hitu roku powalczą między innymi Dawid Kwiatkowski oraz Kayah

Dawid Kwiatkowski urodził się w Gorzowie Wielkopolskim. Jest wokalistą i autorem tekstów. W 2013 roku zadebiutował singlem "Biegnijmy" i to właśnie ten moment można uznać za oficjalny początek jego dynamicznej kariery. W tym samym roku muzyk wydał swój pierwszy album studyjny, zatytułowany "9893", który szybko zdobył dużą popularność. Dawid Kwiatkowski od najmłodszych lat konsekwentnie dążył do perfekcji i pokazania światu swojego talentu.

W swojej twórczości Dawid skupia się głównie na muzyce pop, często łącząc ją z elementami elektroniki i dance. Jego utwory charakteryzują chwytliwe dźwięki, przeplatane osobistymi tekstami, które nawiązują do jego własnych doświadczeń i emocji. Do tej pory juror "Must Be The Music" wydał kilka albumów studyjnych, w tym "Pop & Roll" (2014), "Element trzeci" (2015), "13 grzechów niczyich" (2019), "Dawid Kwiatkowski" (2021) czy "Pop Romantyk" (2024). Jego najnowsze wydania - single "Pali się niebo", "Czy wie?" czy chociażby "Proszę tańcz" udowodniły fanom, iż mogą czekać na kolejny muzyczny rozdział wokalisty.

Dawid Kwiatkowski i Kayah wydali jeden z najpopularniejszych utworów roku. "Proszę tańcz" pokochali fani

Utwór "Proszę tańcz" jest dostępny w serwisach streamingowych od 14 stycznia 2025 roku. Dziewięć godzin po premierze do sieci trafił teledysk w reżyserii Tomka Wilczyńskiego. Za scenariusz projektu jest odpowiedzialny sam Dawid Kwiatkowski, a wystąpili w nim między innymi Dorota Chotecka, Leszek Abrahamowicz, Kacper Środowski, Halina Chrobak i Dagmara Wieczorek.

Jego współpraca z Kayah, "Proszę tańcz", zmaga się z tematem, jak twierdzi jedna z internautek, "balansu między obecnością a brakiem". Utwór szybko podbił stacje radiowe, zaś teledysk do piosenki skumulował w serwisie YouTube ponad 18 mln odsłon.

"Jeśli miałabym opisać go krótko to powiedziałabym, że ten teledysk to połączenie bólu i piękna zamknięte w prostocie. Opowiada historię, która właściwie może być każdej osoby (...) Całość zdecydowanie inspiruje, by zatrzymać się i docenić to, co mamy, zanim to stracimy", "Jestem bardzo wzruszona...", "Piękny duet", "Mam ciary, co za duet!", "Piosenka totalnie wzrusza i skłania do głębokich refleksji", "Przed świętami pożegnałam tatę, więc piosenka jak najbardziej trafiona w mój nastrój. Czy Ty Dawid wiedziałeś, co się dzieje? Kocham Twoje piosenki i Twój głos" - piszą zachwyceni fani pod klipem w serwisie YouTube.

Czy duet zgarnie główną nagrodę? Koniecznie oglądajcie Polsat Hit Festiwal już 22 maja!

Dawid Kwiatkowski szczerze o nowej edycji "Must Be The Music". "Brali operatora i wywracali go z kamerą" INTERIA.PL

Relacja z Next Fest 2026: Znowu nie tam, gdzie planowałem Tymoteusz Hołysz INTERIA.PL