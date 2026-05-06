Polsat Hit Festiwal 2026: bilety znikają w błyskawicznym tempie. Sobota już wyprzedana

Wejściówki na wydarzenie, które odbędzie się w Operze Leśnej, trafiły do sprzedaży w podziale na trzy dni.

Największym zainteresowaniem cieszyła się sobota, czyli 23 maja. To właśnie na ten dzień ceny zaczynały się od około 200 zł - i to właśnie ta pula zniknęła jako pierwsza. Niewiele wolniej sprzedawały się bilety na inaugurację festiwalu. Na piątek, 22 maja, gdzie ceny startowały od około 160 zł, zostały już tylko ostatnie dostępne miejsca.

Najtańszy pozostaje finałowy dzień wydarzenia. Bilety na niedzielę, 24 maja, można wciąż kupić od około 105 zł, choć i tutaj zainteresowanie stopniowo rośnie.

Trzy dni, trzy różne emocje

Festiwal organizowany przez Telewizję Polsat od lat przyciąga tłumy zarówno do Sopotu, jak i przed telewizory. Każdy dzień wydarzenia ma swój unikalny charakter, co przekłada się na tempo sprzedaży.

Piątek otworzy koncert "Radiowy Hit Roku" z udziałem najpopularniejszych artystów ostatnich miesięcy, takich jak Dawid Kwiatkowski, Kayah czy Roksana Węgiel. Na scenie pojawi się również Oskar Cyms, który zainauguruje tegoroczną edycję.

Tego samego dnia zaplanowano jubileusz 50-lecia działalności Grzegorza Skawińskiego i Waldemara Tkaczyka oraz koncert poświęcony pamięci Krzysztofa Krawczyka.

Sobota przyciągnęła tłumy

Wyprzedana sobota nie jest zaskoczeniem. To właśnie tego dnia scena w Sopocie zamienia się w przestrzeń największych przebojów i wspólnej zabawy. W programie znalazły się występy m.in. Wilków, Ich Troje czy Eweliny Lisowskiej, a także koncert "Zostawili nam piosenki", przypominający legendy polskiej muzyki.

Najtańszy finał z kabaretem

Na niedzielę zaplanowano "Sopocki Hit Kabaretowy", który co roku przyciąga milionową widownię przed telewizorami. Na scenie pojawią się m.in. Kabaret Ani Mru Mru, Kabaret Moralnego Niepokoju oraz Kabaret Młodych Panów.

Polsat Hit Festiwal niezmiennie pozostaje jednym z najważniejszych wydarzeń muzycznych w Polsce i symbolicznym otwarciem sezonu koncertowego. Tegoroczna sprzedaż pokazuje jedno: zainteresowanie nie słabnie, a zdobycie biletu w ostatniej chwili może okazać się niemożliwe. Ostatnie sztuki biletów są dostępne w serwisie biletyna.pl

