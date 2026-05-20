Polsat Hit Festiwal ponownie zamieni Sopot w stolicę najlepszej muzyki, wakacyjnego czaru i letnich przeżyć, które pozostaną z Polakami na długo. Trzy dni rozrywki - 22, 23 i 24 maja - będą wypełnione hitowymi koncertami oraz znanymi nazwiskami, a całość poprowadzą największe gwiazdy Polsatu. Jaki show przygotowuje Miuosh?

Miuosh na Polsat Hit Festiwalu 2026. "Zrobimy tak, żeby nie było wstydu"

Sopocka impreza rozpocznie się w piątek koncertem "Radiowy Hit Roku", który z przytupem zainauguruje trzydniowy show. Przez set największych przebojów poprowadzą widzów Ola Filipek, Adam Zdrójkowski i Maciej Rock.

Następnie widzowie Polsatu przeniosą się na wycieczkę parostatkiem w piękny muzyczny rejs. Przez uwielbiane przez wszystkie pokolenia piosenki Krzysztofa Krawczyka zabierze nas Agnieszka Hyży. To właśnie dziennikarka "halo tu polsat" poprowadzi koncert "Krzysztof Krawczyk. To już 5 lat", podczas którego wystąpi między innymi Miuosh.

"Festiwal w Sopocie, Sopot w ogóle, i Opera Leśna to po prostu część naszego jestestwa, niezależnie od sytuacji politycznej, od gatunku muzycznego - wszyscy mamy coś z tym miejscem wspólnego. Przykładowo ja jestem odbiorcą tego widowiska od lat. Kiedyś wystąpiłem już na scenie Opery Leśnej. Jeśli pojawia się okazja grania tam swoich czy też nie swoich rzeczy - to w ogóle bosko" - wyznał Interii Muzyce raper.

"Postaram się nie zhańbić utworu Krzysztofa Krawczyka w duecie z Kasią Sienkiewicz. Znamy się z Kasią kupę czasu - mieliśmy okazję robić najróżniejsze połączenia muzyczne, czy to za sprawą 'Pieśni Współczesnych' (niedługo w Katowicach, 20 czerwca), czy przy okazji współpracy z Kwiatem Jabłoni, więc już robiliśmy wszystko. Było komponowane, rapowane, śpiewane. Podejrzewam, że się zdzwonimy, dogadamy, spotkamy na próbie i zrobimy tak, żeby nie było wstydu. Będzie dobrze! Mierzyłem się w czasie mojej kariery z wieloma przeróżnymi rzeczami" - dodał Miuosh.





