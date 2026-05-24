Michał Szpak nie dotarł na scenę Polsat Hit Festiwalu. Stacja przekazała, że chodziło o problemy ze zdrowiem
Drugiego dnia Polsat Hit Festiwalu widzowie obejrzeli poruszający koncert "Zostawili nam piosenki", podczas którego artyści zaśpiewali utwory nieodżałowanych wykonawców, których nie ma już z nami. Jedną z gwiazd wieczoru miał być Michał Szpak, lecz ostatecznie nie dotarł do Opery Leśnej. Stacja przekazała teraz oficjalny komunikat, zgodnie z którym powodem nieobecności piosenkarza były problemy zdrowotne.
Za nami drugi dzień Polsat Hit Festiwalu, podczas którego odbyły się dwa wyjątkowe koncerty - impreza rozkręciła się za sprawą show "Gdzie się podziały tamte prywatki?", a sentymentalną podróż w czasie zapewniły wykonania z serii "Zostawili nam piosenki". Na scenie w Operze Leśnej w Sopocie zaprezentowała się plejada gwiazd, m.in. Ich Troje, Piersi, HappySad, Magma, Goya, Antek Smykiewicz, Wanda i Banda, Ewelina Lisowska, Tatiana Okupnik, Wiktor Waligóra, Piotr Rogucki, Julia Wieniawa czy Andrzej Lampert.
Wśród artystów sopockiego festiwalu miał znaleźć się także Michał Szpak. Wokalista jest jedną z najbardziej charakterystycznych postaci współczesnej polskiej estrady. Popularność zyskał dzięki programowi "X-Factor", gdzie zachwycił jurorów brawurowym wykonaniem "Dziwny jest ten świat". Później jego kariera nabrała rozpędu - wylansował przeboje "Don't Poison Your Heart" oraz "Dreamer (Thanks To You My Friends)", wystąpił na Eurowizji 2016 z utworem "Color of Your Life", został trenerem "The Voice of Poland" i do dziś nieustannie koncertuje oraz wydaje nową muzykę.
Michał Szpak miał zaśpiewać w trakcie poruszającego koncertu "Zostawili nam piosenki", lecz jego występ został ostatecznie odwołany. Publiczność zaniepokoiła się nieobecnością piosenkarza. Teraz do mediów trafił oficjalny komunikat Polsatu, w którym wyjaśniono, dlaczego popis gwiazdora nie doszedł do skutku.
Zgodnie z najnowszymi informacjami, Michał Szpak nie dotarł do Opery Leśnej przez problemy ze zdrowiem. Artysta osobiście nie zabrał jeszcze głosu w całej sprawie i nie wiemy, co dokładnie mu dolega.