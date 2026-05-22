Magdalena Wójcik (Goya) z nutą nostalgii podczas Polsat Hit Festiwalu. "Nasz utwór od 20 lat niesie ludzi" [WIDEO]

Bartłomiej Warowny

Magdalena Wójcik, czyli Goya, powraca na wielką scenę! Wokalistka roztoczy nostalgiczną atmosferę podczas tegorocznego Polsat Hit Festiwalu i, jak sama mówi, spróbuje oczarować sopocką publiczność, która tłumnie zbierze się w Operze Leśnej. Jak artystka czuje się przed występem? I jak to jest władać przebojem, który zna cała Polska? Sprawdźcie naszą rozmowę wideo!

Magdalena Wójcik (Goya) wystąpi podczas Polsat Hit Festiwalu 2026!

Goya to polski zespół powstały w 1995 roku w Warszawie z inicjatywy wokalistki Magdaleny Wójcik, gitarzysty Grzegorza Jędracha i klawiszowca Rafała Gorączkowskiego. Muzykom już na starcie udało się podpisać kontrakt z wytwórnią EMI, która wzięła ich pod swoje skrzydła i po trzech latach umożliwiła wydanie debiutanckiego albumu. Znalazły się na nim single takie jak "Bo ya", "Śpij i śnij" oraz "Kupię sobie dom".

Los grupy na zawsze odmienił się dzięki wydaniu trzeciego albumu studyjnego zatytułowanego "Smak Słów". Krążek zyskał wyjątkową popularność, a jego sukces komercyjny potwierdziła nagroda Fryderyk w kategorii "Album pop". Tytułowy utwór projektu stał się wielkim przebojem i do dziś trwa w świadomości Polaków.

"Emocje są ogromne i właściwie dzisiaj poczułam je pierwszy raz. Dopiero teraz, na konferencji, poczułam tę atmosferę. Delikatny ścisk w żołądku jest, ale to wynika z tego, że dawno nie byliśmy na dużej scenie - gramy swoje koncerty, robimy swoje rzeczy, ale na tak wielkiej scenie dawno nie byliśmy, tym bardziej sopockiej. Mam nadzieję, że stres minie, a pozostanie jedynie pozytywne podekscytowanie. Fantastyczne jest to, że mogę spotkać tu koleżanki i kolegów, których dawno nie widziałam, bo często się mijamy. Nie może być inaczej - musi być super. Jest takie wspaniałe grono artystów" - przyznała Interii Muzyce Magdalena Wójcik.

"Orkiestra jest fantastyczna, więc na bank będzie fajnie. Nasz utwór, pomimo tego, że ma już 20 lat, cały czas niesie ludzi. Poruszymy bardziej nostalgiczną nutkę u ludzi, to na pewno. Ci, którzy coś fajnego przeżyli z tym utworem, na pewno będą zadowoleni. Niech śpiewają razem z nami, pokołyszą się" - zapowiada liderka grupy.

Z Goyą porozmawialiśmy także o tym, jak to jest mieć w swojej dyskografii utwór, który zna cała Polska. "Mam do tego niezwykłą pokorę, ponieważ w dzisiejszych czasach wychodzą setki utworów - posiadanie utworu, który ma już 20 lat i wciąż widnieje w świadomości ludzi, jest wielkim przywilejem. Mam ogromną pokorę, mega się cieszę i życzę tego młodym ludziom, bo dzisiaj ciężko jest mieć wielki przebój. Trudno się przebić, młodzi artyści żyją w wielkiej presji, utwory żyją czasem 3 miesiące albo i mniej, liczą się algorytmy. Jestem wdzięczna, że mamy utwór, który ludzie sobie wciąż nucą" - skwitowała wokalistka.

