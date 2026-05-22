Goya to polski zespół powstały w 1995 roku w Warszawie z inicjatywy wokalistki Magdaleny Wójcik, gitarzysty Grzegorza Jędracha i klawiszowca Rafała Gorączkowskiego. Muzykom już na starcie udało się podpisać kontrakt z wytwórnią EMI, która wzięła ich pod swoje skrzydła i po trzech latach umożliwiła wydanie debiutanckiego albumu. Znalazły się na nim single takie jak "Bo ya", "Śpij i śnij" oraz "Kupię sobie dom".

Los grupy na zawsze odmienił się dzięki wydaniu trzeciego albumu studyjnego zatytułowanego "Smak Słów". Krążek zyskał wyjątkową popularność, a jego sukces komercyjny potwierdziła nagroda Fryderyk w kategorii "Album pop". Tytułowy utwór projektu stał się wielkim przebojem i do dziś trwa w świadomości Polaków.

Jak Magdalena Wójcik szykuje się na występ podczas Polsat Hit Festiwalu? "Jest wspaniałe grono artystów"

"Emocje są ogromne i właściwie dzisiaj poczułam je pierwszy raz. Dopiero teraz, na konferencji, poczułam tę atmosferę. Delikatny ścisk w żołądku jest, ale to wynika z tego, że dawno nie byliśmy na dużej scenie - gramy swoje koncerty, robimy swoje rzeczy, ale na tak wielkiej scenie dawno nie byliśmy, tym bardziej sopockiej. Mam nadzieję, że stres minie, a pozostanie jedynie pozytywne podekscytowanie. Fantastyczne jest to, że mogę spotkać tu koleżanki i kolegów, których dawno nie widziałam, bo często się mijamy. Nie może być inaczej - musi być super. Jest takie wspaniałe grono artystów" - przyznała Interii Muzyce Magdalena Wójcik.

"Orkiestra jest fantastyczna, więc na bank będzie fajnie. Nasz utwór, pomimo tego, że ma już 20 lat, cały czas niesie ludzi. Poruszymy bardziej nostalgiczną nutkę u ludzi, to na pewno. Ci, którzy coś fajnego przeżyli z tym utworem, na pewno będą zadowoleni. Niech śpiewają razem z nami, pokołyszą się" - zapowiada liderka grupy.

Z Goyą porozmawialiśmy także o tym, jak to jest mieć w swojej dyskografii utwór, który zna cała Polska. "Mam do tego niezwykłą pokorę, ponieważ w dzisiejszych czasach wychodzą setki utworów - posiadanie utworu, który ma już 20 lat i wciąż widnieje w świadomości ludzi, jest wielkim przywilejem. Mam ogromną pokorę, mega się cieszę i życzę tego młodym ludziom, bo dzisiaj ciężko jest mieć wielki przebój. Trudno się przebić, młodzi artyści żyją w wielkiej presji, utwory żyją czasem 3 miesiące albo i mniej, liczą się algorytmy. Jestem wdzięczna, że mamy utwór, który ludzie sobie wciąż nucą" - skwitowała wokalistka.



