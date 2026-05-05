Kulisy koncertu Roxie Węgiel. Jedno zdjęcie przyciągnęło szczególną uwagę

Po przerwie od plenerowych występów Roxie wróciła na scenę z nową energią. Pierwsze koncerty pokazały, że wokalistka konsekwentnie buduje nowy etap kariery, stawiając na świeży repertuar i bezpośredni kontakt z publicznością.

Jednym z pierwszych przystanków było Krosno. To właśnie tam za kulisami pojawili się najbliżsi artystki: mąż Kevin, rodzice, młodsi bracia oraz William - syn partnera z poprzedniego związku. Jak relacjonowała sama wokalistka, wspólne chwile po koncercie były dla niej szczególnie ważne i symbolicznie otworzyły nowy etap w jej karierze koncertowej. Relacje rodzinne od lat pozostają dla niej fundamentem. W wywiadach podkreślała, że to właśnie bliscy są jej największym wsparciem i motorem działania.

Odważna akcja i nowy wizerunek u boku Roxie

Ostatnie tygodnie przyniosły także sporo emocji poza sceną. Partner wokalistki, Kevin Mglej, zdecydował się na radykalną zmianę wyglądu podczas głośnej akcji charytatywnej organizowanej przez Łatwoganga.

W trakcie internetowego streamu, którego celem była zbiórka środków dla dzieci chorych onkologicznie, Kevin dał się ogolić na łyso - a za maszynkę chwyciła sama Roxie. Wydarzenie było częścią większej inicjatywy, w którą zaangażowało się wiele osób publicznych, a zebrane środki liczone są w setkach milionów złotych .

Choć zmiana była radykalna, Mglej podszedł do niej z dystansem, a cały proces odbywał się w atmosferze zabawy i wsparcia dla szczytnego celu . Nowy wizerunek szybko stał się tematem komentarzy fanów, zwłaszcza gdy pojawił się u boku Roxie podczas koncertów.

Roksana Węgiel dodała rodzinne zdjęcie

"Błękit" i testowanie nowego materiału

Letnia trasa ma dla wokalistki podwójne znaczenie. Z jednej strony to okazja do spotkań z fanami w całej Polsce, z drugiej - przestrzeń do prezentowania premierowych utworów. Piosenki z nadchodzącej płyty "Błękit", której premiera zaplanowana jest na 19 czerwca, już teraz trafiają do setlisty koncertów.

Reakcje publiczności sugerują, że nowy materiał ma potencjał, by powtórzyć sukces wcześniejszych hitów. W branży muzycznej to właśnie koncerty plenerowe często decydują o tym, które utwory mają szansę stać się radiowymi przebojami.

Sopot znów centrum polskiej muzyki

Kulminacją wiosennego sezonu będzie występ podczas Polsat Hit Festiwalu, który od lat należy do najważniejszych wydarzeń muzycznych w kraju.

Jednym z jego najistotniejszych punktów pozostaje koncert "Radiowy Hit Roku" - wieczór skupiony wokół utworów, które w ostatnich miesiącach zdominowały eter i listy przebojów. To właśnie na tej scenie regularnie dochodzi do premier i momentów, które później przekładają się na dalsze sukcesy artystów.

Największe gwiazdy i radiowe przeboje

Tegoroczna odsłona festiwalu zapowiada się wyjątkowo mocno. Na scenie pojawią się czołowi przedstawiciele polskiej sceny, w tym Dawid Kwiatkowski, Kayah, Kasia Sienkiewicz, Wiktor Dyduła czy Oskar Cyms.

W tym gronie znajdzie się również Roksana Węgiel, która zaprezentuje materiał wpisujący się w najgorętsze radiowe trendy.

