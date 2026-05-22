Kuba i Kuba rok temu zajęli drugie miejsce w "Must Be The Music", a od tego czasu ich kariera poszybowała do góry. Grupa nagrywa nowe numery, koncertuje i szykuje się na pracowite lato - jednym z przystanków ich twórczej trasy jest sopocki Polsat Hit Festiwal! Dlaczego Dawid Kwiatkowski przerwał nasz wywiad?

Kuba i Kuba szykują się na Polsat Hit Festiwal. "Tamten rok był szalony"

"Nie da się zapomnieć sopockiej publiczności, to na pewno. Ta scena jest tak ogromna, że można na niej jeździć rowerem. Rok temu był ogień i mamy nadzieję, że w tym roku będzie tak samo. Skoki ze spadochronu, motocykle, ogień, jazda na rowerze - to nasze normalne plany na zaskoczenie publiczności" - zażartowała grupa Kuba i Kuba.

"Teraz dużo koncertujemy, więc staramy się to jakoś wszystko ogarniać - w czas pakować walizki, zabierać ze sobą wszystkie rzeczy, dograć materiał tak, żebyśmy byli super pewni siebie na koncertach, no i przede wszystkim jeździć, bawić się tym wszystkim! To bardzo intensywny czas, ale o tym zawsze marzyliśmy, więc nie może być lepiej" - dodał zespół.

Podczas wywiadu nagle rozmowę z Kubą i Kubą przerwał Dawid Kwiatkowski, który usłyszał zza pleców chłopaków pytanie o wspomnienia z programu "Must Be The Music". "Program super! Najlepszy juror" - wtrącił Dawid Kwiatkowski, a chłopaki potwierdzili jego słowa. "Ogólnie było cudownie, bardzo dobrze wspominamy ten program, zwłaszcza cudownie wspominamy jury show - fajnie, że dzisiaj możemy się z nimi przeciąć na konferencji czy już na miejscu w Sopocie. Tamten rok był szalony, bardzo szalony, i tak naprawdę dopiero teraz dochodzimy do siebie. Oczywiście śledzimy i przyglądamy się tej edycji. Trzymamy kciuki za uczestników, bo dobrze pamiętamy, jaki to jest stres i ogrom pracy, żeby dopiąć występ na najwyższy poziom" - wyznał zespół.

