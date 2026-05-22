Polsat Hit Festiwal 2026 odbywa się w dniach 22-24 maja 2026 r. Plejada gwiazd wystąpi w Operze Leśnej w Sopocie, a całe wydarzenie transmitowane jest na żywo w Polsacie. Trzydniowe święto muzyki i dobrej zabawy - podobnie jak w ubiegłych latach - zakończą popisy popularnych kabaretów. W piątkowy i sobotni wieczór natomiast odbywają się koncerty z udziałem czołówki naszej rodzimej estrady.

W piątkowy wieczór widzowie obejrzą koncert "Radiowy Hit Roku", w trakcie którego wybrany zostanie przebój, zasługujący w tym roku na miano najlepszego z najlepszych. Swoje piosenki zaprezentują wówczas: Wiktor Dyduła i Kasia Sienkiewicz, Dawid Kwiatkowski i Kayah, Wiktoria Kida, Roxie Węgiel, Skolim, Carla Fernandes i zwyciężczyni minionej edycji "Must Be The Music" - Marcycha. W konkursie powalczy także pszona, który zaprezentuje utwór "ZŁY".

Kim jest pszona? Młody artysta szturmem podbija listy przebojów z utworem "ZŁY"

Wiktor Pszona, znany pod pseudonimem scenicznym pszona, urodził się w 2005 r. Talent do muzyki odziedziczył w genach, bowiem jego ojcem jest Krzysztof Pszona - znany polski kompozytor, aranżer i producent, który zasłynął ze współpracy z Kayah. Z kultową artystką współtworzył jej największe przeboje, takie jak "Testosteron" czy "Fleciki".

Syn znanego kompozytora gra na gitarze oraz pianinie, a także pisze teksty piosenek. "W dzieciństwie uczyłem się grać na gitarze, ale potem to porzuciłem. Po latach znów ją wziąłem do ręki i coś tam sobie przypomniałem. Na pianinie faktycznie zaczynałem od zera. Na gitarze łatwiej mi komponować, więc naturalnie sięgam właśnie po ten instrument, gdy chcę zapisać jakieś pomysły" - mówił w jednym z wywiadów.

Swoją karierę pszona zaczął od publikowania utworów w serwisie YouTube. W 2023 r. podzielił się pierwszą piosenką, zatytułowaną "Praise the Lord". Po dwóch latach udało mu się wydać debiutancką EP-kę - "lekko". Znalazł się na niej wcześniej wspomniany kawałek oraz trzy dodatkowe: "miejsce dla 2", "gwiazda" oraz "ZŁY", który prędko stał się radiowym hitem.

Fani pokochali piosenkę "ZŁY", która do tej pory doczekała się aż 3,3 milionów wyświetleń w serwisie YouTube. "To dla mnie bardzo emocjonalny kawałek, ale też zdecydowanie mocniejszy i bardziej ekspresyjny w wyrazie. Jest energiczny, a przy tym powstał bardzo spontanicznie (...) w godzinę, bo był reakcją na konkretną sytuację. W końcu śpiewam w nim: 'Pokłóciłem się z dziewczyną, ale nie o wino tylko o szlug'" - mówi o kompozycji pszona, cytowany przez portal polskaplyta-polskamuzyka.pl.

Najnowszym singlem artysty jest "PAMIĘTAJ", stworzone we współpracy z FANKĄ. Utwór to kontynuacja wcześniej wspomnianego hitu artysty. "To jest piosenka o tym, że zawsze się ranimy nieważne, ile razy się to już wydarzyło to nigdy nie będzie już na zawsze dobrze. Zawsze będzie nad czym pracować, jeśli chodzi o relacje i zawsze jesteśmy trochę wystawieni na to zranienie. Ale możemy się starać, żeby druga osoba czuła się w tym jak najbezpieczniej" - można przeczytać w informacji prasowej. Piosenka ukazała się pod koniec marca tego roku i szybko wznosi się na coraz wyższe miejsca w radiowych notowaniach.

Oprócz działalności muzycznej, piosenkarz prężnie rozwija także swoje profile w mediach społecznościowych, dzięki którym zyskuje coraz większe grono odbiorców. Na Instagramie śledzi go ponad 7 tys. osób, a na TikToku może pochwalić się liczbą 22 tys. obserwatorów.

Wystąpi na Polsat Hit Festiwalu i wyda nowy singiel tego samego wieczora! Co szykuje pszona?

Młody gwiazdor 22 maja wystąpi podczas Polsat Hit Festiwalu, gdzie zaprezentuje swój największy hit. Jednocześnie tej samej nocy odda w ręce fanów zupełnie nową piosenkę. "Festiwal w Sopocie będzie rozpoczęciem koncertowego czasu. Tego samego dnia, gdy gram w Operze Leśnej, wychodzi mój nowy singiel, pt. 'Nowy'. Tej nocy wydarzą się dwie ważne rzeczy, więc to wyjątkowy moment" - mówił pszona w rozmowie z Interią podczas konferencji prasowej.

"Jeszcze rok temu się nie spodziewałem, że będę mógł zagrać na tak pięknym festiwalu w pięknym Sopocie - teraz jestem dużo bardziej 'na chodzie', czuję się bardziej przygotowany i gotowy" - podsumował młody wokalista, przyznając Interii Muzyce, że po Polsat Hit Festiwalu z pewnością "pozostaną same cudowne wspomnienia".

