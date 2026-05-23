Otwarcie pierwszego dnia Polsat Hit Festiwalu spotkało się z niezwykle ciepłym przyjęciem sopockiej publiczności, ale i równie emocjonalnym odbiorem widzów Polsatu. Opera Leśna znów pokazała, że muzyka i wspólne spędzanie czasu przy największych przebojach może tworzyć więzi i kultywować szacunek dla tych artystów, którzy odeszli, a pozostawili po sobie kultowe piosenki. Jak Polacy przeżywali pierwszy z trzech dni festiwalu? Sprawdźcie sami!

1. dzień Polsat Hit Festiwalu za nami. Co się działo?

Przypomnijmy, że tegoroczna edycja Polsat Hit Festiwalu rozpoczęła się 22 maja koncertem "Radiowy Hit Roku". Dodatkowo swoje jubileusze świętowały grupy Kombii (50 lat współpracy Grzegorza Skawińskiego i Waldemara Tkaczyka) i Enej (15 lat od triumfu w programie "Must Be The Music").

Kuba i Kuba tuż przed występem z repertuarem legendarnego Krawczyka. "Piękne wspomnienie z dzieciństwa" INTERIA.PL

Otwierający festiwal piątkowy koncert "Radiowy Hit Roku" poprowadzili prezenterzy z "Must Be The Music": Adam Zdrójkowski i Maciek Rock oraz Ola Filipek, która w wakacje 2025 r. dołączyła do ekipy "halo tu polsat". To właśnie oni na początku pożegnali zmarłą 12 maja aktorkę i piosenkarkę Stanisławę Celińską.

Na scenie swoje przeboje zaprezentowali kolejno Oskar Cyms ("Cały czas", "No co ty", "Co noc"), rozpoczynający część konkursową Wiktor Dyduła ("Tam słońce, gdzie my" i "Nie mówię tak, nie mówię nie", czyli duet z Kasią Sienkiewicz), Roxie ("Błękit") oraz Kuba i Kuba ("Dość"). Po jubileuszu 50-lecia współpracy Grzegorza Skawińskiego (wokal, gitara) i Waldemara Tkaczyka (bas), czyli filarów grupy Kombii, ponownie pojawili się uczestnicy koncertu "Radiowy Hit Roku": Wiktoria Kida i Księga Żywiołów ("Oj, dziewczyno!"), Dawid Kwiatkowski i Kayah ("Proszę tańcz" - ta piosenka triumfowała w plebiscycie Hit Roku Interii), Maciej Skiba ("Chcę ciebie częściej"), pszona ("Zły") i Carla Fernandes ("Co, jeśli?").

Wiktor Dyduła już planuje pracowite wakacje. Najpierw wielki występ w Sopocie! INTERIA.PL

"Dawid wiedział, że 'Proszę tańcz' będzie hitem, gdy usłyszał Kayah. Gdy użytkownicy portalu Interia usłyszeli ich razem też nie mieli wątpliwości i w plebiscycie Hit Roku Interii to właśnie ten utwór zwyciężył w głosowaniu. W imieniu portalu mam zaszczyt przekazać wam tą nagrodę i podziękować za to, za wasz wspaniały duet który jak widać poruszył dziś też serca wspaniałej sopockiej publiczności" - powiedziała Agnieszka Maciaszek.

Dyrektor Sektorów Rozrywka i Showbiz Interii ogłosiła ze sceny, że najwięcej głosów w plebiscycie "Hit Roku Interii" otrzymał przebój "Proszę tańcz" w wykonaniu Dawida Kwiatkowskiego i Kayah. Dodajmy, że było to bezapelacyjne zwycięstwo, bo na piosenkę padło aż 46 procent wszystkich głosów.

Kombii: Najlepszy moment kariery jeszcze przed nami INTERIA.PL

Druga część piątkowego wieczoru poświęcona została pamięci Krzysztofa Krawczyka. W wycieczkę parostatkiem w piękny muzyczny rejs zabrała widzów Agnieszka Hyży. Dziennikarka "halo tu polsat" poprowadziła koncert zatytułowany po prostu "Krzysztof Krawczyk. To już 5 lat". Przypomnijmy, że słynny piosenkarz zmarł 5 kwietnia 2021 r.

Na scenie w towarzystwie Orkiestry Tomasza Szymusia zaprezentowali się Maciej Maleńczuk i Andrzej Smolik ("Chciałem być"), Kayah ("Ostatni raz zatańczysz ze mną"), Andrzej Piaseczny ("Za tobą pójdę jak na bal"), Sidney Polak i Sound'n'Grace ("Parostatek"), Sławek Uniatowski ("Rysunek na szkle"), Kasia Sienkiewicz i Miuosh ("Trudno tak"), Kuba i Kuba ("Mój przyjacielu"), nagrodzona owacjami Edyta Górniak ("My Cyganie"), Kayah ("To co dał nam świat"), Natalia Szroeder i Andrzej Smolik ("Bo jesteś ty") oraz EMO ("Ślady na piasku").

"W imieniu wszystkich Romów w Polsce dziękuję wam" - powiedziała owacyjnie przyjęta Edyta Górniak, która nie kryła poruszenia. W Sopocie przypomniano, że duet z Krawczykiem w 2008 r. był spełnieniem jednego z muzycznych marzeń Edyty.

Internauci komentują pierwszy dzień Polsat Hit Festiwalu. "Zazdroszczę wam"

Polsat Hit Festiwal będzie trwał jeszcze dwa dni, ale już wieczór otwierający wywołał falę komentarzy w sieci. Jak się okazuje, Polacy są zachwyceni wydarzeniem.

"Zazdroszczę wam, że tam jesteście. To wszystko wygląda jak wielka balanga", "Wow, to najlepsze wydarzenie w Polsce. Za rok muszę tam być!", "Bawiłam się fenomenalnie. Za rok też będę się bawiła w Operze Leśnej", "Popłakałam się przy występie Edyty, ona tak kochała Krawczyka", "Wszyscy dali z siebie dwieście procent. To był światowy show", "Kayah wymiotła wszystkich. Tyle wejść, tyle kreacji, tyle piosenek! I jak zawsze cudowna i świetnie przygotowana", "Jedno wielkie: WOW" - komentują internauci na Facebooku i portalu X.

Andrzej Piaseczny o Krzysztofie Krawczyku: "Najpiękniejszą formą pamięci jest uśmiech" INTERIA.PL



