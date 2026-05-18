Polacy poznali Ewelinę Lisowską w 2012 r., kiedy zgłosiła się na przesłuchania do programu "X-Factor". Wcześniej jednak miała już za sobą sceniczne doświadczenia - była wokalistką post hardcore'owego zespołu Nurth, w którym nie tylko śpiewała w klasyczny sposób, lecz także używała growlu. Wówczas fani znali ją pod pseudonimem Evelynn.

W 2008 r. Ewelina pierwszy raz spróbowała swoich sił na castingu do telewizyjnego talent show. Zgłosiła się do "Mam talent", lecz nie udało jej się przejść początkowego etapu. W 2011 r. podjęła kolejną próbę, ale ponownie bez satysfakcjonującego rezultatu. Rok później wybrała inny program, który okazał się dla niej przepisem na sukces. W "X-Factor", pod skrzydłami Tatiany Okupnik, zaszła aż do półfinału. To wtedy miłośnicy show zaczęli nazywać ją "dziewczyną z gwiazdką", a to wszystko za sprawą charakterystycznego makijażu.

Po programie artystka wykorzystała swoją szansę i wylansowała dwa hitowe single, zapewniając sobie miejsce w czołówce polskiej sceny popowej. Pierwszy pojawił się "Nieodporny rozum", który dotarł do pierwszego miejsca zestawienia AirPlay. Następnie gwiazda wydała "W stronę słońca" - utwór, który w serwisie YouTube odsłuchany został ponad dwa miliony razy w ciągu tygodnia. Dzięki temu znalazł się na liście najchętniej odtwarzanych materiałów muzycznych na świecie.

Jak potoczyła się kariera Eweliny Lisowskiej po premierze "W stronę słońca"?

Po sukcesie pierwszych singli Ewelina Lisowska wydała debiutancki album "Aero-Plan", który sprzedał się w ponad 15 tys. egzemplarzy i zyskał status złotej płyty. Dzięki temu w 2013 r. piosenkarka odebrała aż trzy nagrody Eska Music Awards (w kategoriach: Najlepszy debiut, Najlepszy artysta w sieci oraz Najlepszy hit). Została także wybrana do roli supportu koncertu Nelly Furtado w Szczecinie.

W 2014 r. Lisowska podzieliła się z fanami kolejnym wydawnictwem, zatytułowanym "Nowe horyzonty". Płyta znów pokryła się złotem, a promujące ją single - "We mgle" czy "Na obcy ląd" - podbijały rozgłośnie radiowe. Dwa lata później gwiazda poszerzyła swoją dyskografię o album "Ponad wszystko", a w 2018 r. wydała czwarty i jak na razie ostatni krążek - "Cztery".

Po premierze czwartego albumu piosenkarka zmieniła wytwórnię płytową i od tamtej pory skupia się na publikowaniu pojedynczych singli. W ostatnich latach wypuściła m.in. "Nie mogę zapomnieć", "Wartości", "Nie jest tak źle" czy "Niebezpieczni". Aktywnie koncertuje i publikuje treści w mediach społecznościowych, utrzymując stały kontakt ze swoimi fanami.

Ewelina Lisowska ma na swoim koncie nie tylko muzyczne dokonania. Miała bowiem okazję spróbować swoich sił jako aktorka dubbingowa - podkładając głos w animacjach "Rysiek Lwie Serce" oraz "Książę Czaruś". Za nią również występy w różnych programach telewizyjnych, m.in. w "Tańcu z Gwiazdami", gdzie w 2015 r. zajęła pierwsze miejsce i odebrała Kryształową Kulę, trenując w parze z Tomaszem Barańskim. W 2019 r. wystąpiła także w show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", ostatecznie docierając do trzeciego miejsca.

Co wiemy o życiu prywatnym Eweliny Lisowskiej? Od lat jest w związku z Włochem!

Prywatnie Ewelina Lisowska od lat związana jest z Włochem - Andim Mancinem. Para żyje z dala od zgiełku miasta i często podróżuje między ojczyzną artystki a domem jej ukochanego. Zakochani cenią sobie prywatność i rzadko publikują wspólne zdjęcia czy opowiadają o swojej relacji.

"Zawsze byłam taką osobą, która niekoniecznie dzieliła się wieloma informacjami z życia, więc mi to bardzo pasuje. Nie mieszkam w Warszawie, prowadzę styl życia dość podmiejski. Bardzo mi to odpowiada i cieszę się, że mogę być poniekąd anonimowa" - opowiadała artystka w ubiegłym roku, w rozmowie z Plejadą.

Wokalistka żyje obecnie pomiędzy dwoma domami - na co dzień mieszka w Polsce, ale w każdej wolnej chwili wyjeżdża do Włoch. W jednym z wywiadów przyznała, że nie mogłaby na stałe przeprowadzić się do ojczyzny partnera. Jej zdaniem Włosi mają zupełnie inne podejście do życia - czas płynie tam dla niej za wolno.

"Powiedziałabym, że we Włoszech wszystko się dzieje w takim slow motion, czego ja bardzo nie lubię, bo jestem energiczną osobą, która musi zrobić coś tu i teraz. Tam na wszystko trzeba czekać. To mi się nie podoba. Zdecydowanie sjesta nie jest w moim stylu. Chyba nie odnalazłabym się tak na dłuższą metę we Włoszech" - stwierdziła Lisowska.

"Bardzo lubię Polskę i cenię sobie, jak się tutaj żyje, jacy są tutaj ludzie, że są tacy pracowici, że rzeczywiście jest tutaj sporo możliwości. We Włoszech tego nie ma. Może nam się wydaje, że gdzieś za granicą jest lepiej, ale ja uważam, że w Polsce jest naprawdę bardzo dobrze i lubię tu mieszkać" - podsumowała wokalistka w rozmowie z Plejadą.

Ewelina Lisowska wystąpi na Polsat Hit Festiwalu 2026!

Już wkrótce Ewelina Lisowska powróci na telewizyjną scenę i zaśpiewa hit, który lata temu otworzył jej drzwi do ogólnopolskiej kariery. "W stronę słońca" wybrzmi na tegorocznym Polsat Hit Festiwalu już 23 maja - w ramach koncertu "Gdzie się podziały tamte prywatki?"! W Operze Leśnej zaprezentuje się wówczas plejada gwiazd, których kultowe przeboje Polacy wciąż znają na pamięć.

Warto przypomnieć, że Polsat Hit Festiwal odbędzie się w dniach 22-24 maja 2026 r. i będzie transmitowany na żywo w Polsacie. Na deskach Opery Leśnej zobaczymy 150 artystów - m.in. Dawida Kwiatkowskiego, Kayah, Wiktora Dydułę, Kasię Sienkiewicz, Edytę Górniak, Natalię Szroeder, Andrzeja Piasecznego, Skolima, Justynę Steczkowską, Mezo, Libera, Wilki, Ich Troje, Julię Wieniawę, Wiktora Waligórę czy zespół Enej.

