To internauci zdecydowali, kto zwycięży w plebiscycie Hit Roku Interii. Do wyboru było w sumie 11 piosenek.

Wyniki poznaliśmy podczas piątkowego koncertu "Radiowy Hit Roku", który rozpoczął pierwszy dzień tegorocznej edycji Polsat Hit Festiwalu w Operze Leśnej w Sopocie. W roli prowadzących pojawili się Adam Zdrójkowski i Maciek Rock (duet znany z programu "Must Be The Music") oraz Ola Filipek.

Dyrektor Sektorów Rozrywka i Showbiz Interii Agnieszka Maciaszek ogłosiła ze sceny, że najwięcej głosów otrzymał przebój "Proszę tańcz" w wykonaniu Dawida Kwiatkowskiego i Kayah. Dodajmy, że było to bezapelacyjne zwycięstwo, bo na piosenkę padło aż 46 procent wszystkich głosów.

Agnieszka Maciaszek (z lewej) wręczyła nagrodę Interii Kayah i Dawidowi Kwiatkowskiemu podczas Polsat Hit Festiwalu

"Dawid wiedział, że 'Proszę tańcz' będzie hitem, gdy usłyszał Kayah. Gdy użytkownicy portalu Interia usłyszeli ich razem też nie mieli wątpliwości i w plebiscycie Hit Roku Interii to właśnie ten utwór zwyciężył w głosowaniu. W imieniu portalu mam zaszczyt przekazać wam tą nagrodę i podziękować za to, za wasz wspaniały duet który jak widać poruszył dziś też serca wspaniałej sopockiej publiczności" - powiedziała Agnieszka Maciaszek.

Hit Roku Interii podczas Polsat Hit Festiwalu w Sopocie

Do ostatniej chwili o wygraną w plebiscycie rywalizował Oskar Cyms z piosenką "No co ty". Ostatecznie ten utwór zgarnął 38 procent głosów.

Internauci mogli głosować również na przeboje Wiktora Dyduły i Kasi Sienkiewicz, Roxie, Wiktorii Kidy, Carli Fernandes, pszony, Macieja Skiby oraz grupy Kuba i Kuba.

Dodajmy, że to nie koniec emocji - w piątek poza koncertem "Radiowy hit roku" w ramach Polsat Hit Festiwalu zobaczymy też jubileusze grup Kombii (50 lat współpracy Grzegorza Skawińskiego i Waldemara Tkaczyka) i Enej (15 lat od wygranej w "Must Be The Music"), a pierwszy dzień imprezy zakończy wspominkowy koncert "Krzysztof Krawczyk. To już 5 lat".

