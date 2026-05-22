Hit Roku Interii na Polsat Hit Festiwal 2026. Znamy zwycięzców

Michał Boroń

Oprac.: Michał Boroń

Blisko połowę wszystkich oddanych głosów w plebiscycie Hit Roku Interii zebrał duet Dawid Kwiatkowski i Kayah z piosenką "Proszę tańcz". To właśnie oni odebrali statuetkę podczas pierwszego dnia Polsat Hit Festiwalu w Sopocie.

Dawid Kwiatkowski i Kayah śpiewają na scenie Polsat Hit Festiwalu w Sopocie, wokół nich efekty pirotechniczne.
Dawid Kwiatkowski i Kayah podczas Polsat Hit Festiwalu w SopociePrzemek Swiderski www.affp.plAKPA

To internauci zdecydowali, kto zwycięży w plebiscycie Hit Roku Interii. Do wyboru było w sumie 11 piosenek.

Wyniki poznaliśmy podczas piątkowego koncertu "Radiowy Hit Roku", który rozpoczął pierwszy dzień tegorocznej edycji Polsat Hit Festiwalu w Operze Leśnej w Sopocie. W roli prowadzących pojawili się Adam Zdrójkowski i Maciek Rock (duet znany z programu "Must Be The Music") oraz Ola Filipek. 

Dyrektor Sektorów Rozrywka i Showbiz Interii Agnieszka Maciaszek ogłosiła ze sceny, że najwięcej głosów otrzymał przebój "Proszę tańcz" w wykonaniu Dawida Kwiatkowskiego i Kayah. Dodajmy, że było to bezapelacyjne zwycięstwo, bo na piosenkę padło aż 46 procent wszystkich głosów.

Trzy osoby uśmiechają się i trzymają w rękach złote statuetki podczas wydarzenia na scenie, a czwarta osoba w czerwonym garniturze stoi obok z mikrofonem.
Agnieszka Maciaszek (z lewej) wręczyła nagrodę Interii Kayah i Dawidowi Kwiatkowskiemu podczas Polsat Hit FestiwaluPrzemek Swiderski www.affp.plAKPA

"Dawid wiedział, że 'Proszę tańcz' będzie hitem, gdy usłyszał Kayah. Gdy użytkownicy portalu Interia usłyszeli ich razem też nie mieli wątpliwości i w plebiscycie Hit Roku Interii to właśnie ten utwór zwyciężył w głosowaniu. W imieniu portalu mam zaszczyt przekazać wam tą nagrodę i podziękować za to, za wasz wspaniały duet który jak widać poruszył dziś też serca wspaniałej sopockiej publiczności" - powiedziała Agnieszka Maciaszek.

Zobacz również:

Wiktor Dyduła wystąpi na tegorocznym Polsat Hit Festiwalu
Wywiady

Wiktor Dyduła: "Przeniesiemy do Opery Leśnej taneczną energię" [WYWIAD]

Weronika Figiel
Weronika Figiel

Hit Roku Interii podczas Polsat Hit Festiwalu w Sopocie

Do ostatniej chwili o wygraną w plebiscycie rywalizował Oskar Cyms z piosenką "No co ty". Ostatecznie ten utwór zgarnął 38 procent głosów.

Internauci mogli głosować również na przeboje Wiktora Dyduły i Kasi Sienkiewicz, Roxie, Wiktorii Kidy, Carli Fernandes, pszony, Macieja Skiby oraz grupy Kuba i Kuba.

Dodajmy, że to nie koniec emocji - w piątek poza koncertem "Radiowy hit roku" w ramach Polsat Hit Festiwalu zobaczymy też jubileusze grup Kombii (50 lat współpracy Grzegorza Skawińskiego i Waldemara Tkaczyka) i Enej (15 lat od wygranej w "Must Be The Music"), a pierwszy dzień imprezy zakończy wspominkowy koncert "Krzysztof Krawczyk. To już 5 lat".

Dawid Kwiatkowski zaśpiewa z Kayah podczas Polsat Hit Festiwalu. "Myślę, że to będzie zaskoczenie"Newseria Lifestyle/informacja prasowa

Najnowsze