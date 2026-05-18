Hit Roku Interii na Polsat Hit Festiwal 2026! Zagłosuj w wyjątkowym plebiscycie
Polsat Hit Festiwal 2026 po raz kolejny zamieni Sopot w stolicę największych radiowych przebojów i gwiazd, które w ostatnich miesiącach najmocniej rozgrzewały słuchaczy w całej Polsce. Właśnie dlatego Interia zaprasza do udziału w plebiscycie "Hit Roku Interii", w którym to internauci wskażą utwór, który ich zdaniem najbardziej zasłużył na ten tytuł.
Głosowanie w plebiscycie "Hit Roku Interii" potrwa od 18 do 21 maja. To właśnie wtedy fani będą mogli oddać głos na swoich ulubieńców i zdecydować, która z najgłośniejszych piosenek ostatnich miesięcy okaże się tą najważniejszą.
W ramach Polsat Hit Festiwalu odbędzie się koncert "Radiowy hit roku", podczas którego usłyszymy wykonawców, którzy zawładnęli playlistami rozgłośni radiowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Listę jak zawsze opracował dla nas Związek Producentów Audio-Video. Sopocką publiczność do zabawy zagrzewać będą Ola Filipek, Adam Zdrójkowski i Maciek Rock - trio, które zadba o festiwalową energię, emocje i wyjątkową atmosferę jednego z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń sezonu.
Kto zawalczy w plebiscycie "Hit Roku Interii"?
O tytuł "Hitu Roku Interii" powalczą:
- Oskar Cyms - "No co ty"
- Oskar Cyms - "Co noc"
- Dawid Kwiatkowski i Kayah - "Proszę Tańcz"
- Kuba i Kuba - "Dość"
- Maciej Skiba - "Chcę Ciebie częściej"
- Roxie - "Błękit"
- Wiktoria Kida, Księga Żywiołów - "Oj, dziewczyno!"
- Pszona - "Zły"
- Carla Fernandes - "co jeśli"
- Wiktor Dyduła i Kasia Sienkiewicz - "Nie mówię tak, nie mówię nie"
- Wiktor Dyduła - "Tam słońce gdzie my"
Tegoroczna stawka pokazuje, jak różnorodne było ostatnie radiowe dwanaście miesięcy. Na liście znalazły się zarówno wielkie nazwiska polskiej sceny, jak i artyści młodego pokolenia, którzy w ostatnim czasie szturmem wdarli się do mainstreamu.
Plebiscyt "Hit Roku Interii" to nie tylko zabawa dla fanów muzyki, ale też szansa, by docenić utwory, które towarzyszyły słuchaczom przez cały rok - w samochodach, na imprezach, w podróży i w codziennych momentach. Sopot znów zapowiada się więc jako miejsce spotkania największych emocji, najgłośniejszych refrenów i gwiazd, które znamy z wielkich radiowych hitów.