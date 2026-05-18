Hit Roku Interii na Polsat Hit Festiwal 2026! Zagłosuj w wyjątkowym plebiscycie

Tymoteusz Hołysz

Oprac.: Tymoteusz Hołysz

Polsat Hit Festiwal 2026 po raz kolejny zamieni Sopot w stolicę największych radiowych przebojów i gwiazd, które w ostatnich miesiącach najmocniej rozgrzewały słuchaczy w całej Polsce. Właśnie dlatego Interia zaprasza do udziału w plebiscycie "Hit Roku Interii", w którym to internauci wskażą utwór, który ich zdaniem najbardziej zasłużył na ten tytuł.

Interia uruchomiła głosowanie na Hit Roku podczas Polsat Hit Festiwal 2026. O tytuł walczą m.in. Oskar Cyms, Dawid Kwiatkowski i Roxie.
Zagłosuj w plebiscycie "Hit Roku Interii"materiały prasowe

Głosowanie w plebiscycie "Hit Roku Interii" potrwa od 18 do 21 maja. To właśnie wtedy fani będą mogli oddać głos na swoich ulubieńców i zdecydować, która z najgłośniejszych piosenek ostatnich miesięcy okaże się tą najważniejszą.

W ramach Polsat Hit Festiwalu odbędzie się koncert "Radiowy hit roku", podczas którego usłyszymy wykonawców, którzy zawładnęli playlistami rozgłośni radiowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Listę jak zawsze opracował dla nas Związek Producentów Audio-Video. Sopocką publiczność do zabawy zagrzewać będą Ola Filipek, Adam Zdrójkowski i Maciek Rock - trio, które zadba o festiwalową energię, emocje i wyjątkową atmosferę jednego z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń sezonu.

Zobacz również:

Magdalena Wójcik jest wokalistką zespołu Goya
Polsat Hit Festiwal

"Smak Słów" był wielkim hitem 2005 r. Zespół Goya wydał go pomimo wielu wątpliwości

Weronika Figiel
Weronika Figiel

Kto zawalczy w plebiscycie "Hit Roku Interii"?

O tytuł "Hitu Roku Interii" powalczą:

  1. Oskar Cyms - "No co ty"
  2. Oskar Cyms - "Co noc"
  3. Dawid Kwiatkowski i Kayah - "Proszę Tańcz"
  4. Kuba i Kuba - "Dość"
  5. Maciej Skiba - "Chcę Ciebie częściej"
  6. Roxie - "Błękit"
  7. Wiktoria Kida, Księga Żywiołów - "Oj, dziewczyno!"
  8. Pszona - "Zły"
  9. Carla Fernandes - "co jeśli"
  10. Wiktor Dyduła i Kasia Sienkiewicz - "Nie mówię tak, nie mówię nie"
  11. Wiktor Dyduła - "Tam słońce gdzie my"

Tegoroczna stawka pokazuje, jak różnorodne było ostatnie radiowe dwanaście miesięcy. Na liście znalazły się zarówno wielkie nazwiska polskiej sceny, jak i artyści młodego pokolenia, którzy w ostatnim czasie szturmem wdarli się do mainstreamu.

Plebiscyt "Hit Roku Interii" to nie tylko zabawa dla fanów muzyki, ale też szansa, by docenić utwory, które towarzyszyły słuchaczom przez cały rok - w samochodach, na imprezach, w podróży i w codziennych momentach. Sopot znów zapowiada się więc jako miejsce spotkania największych emocji, najgłośniejszych refrenów i gwiazd, które znamy z wielkich radiowych hitów.

Zespół Feel otrzymał nagrodę od Interii za 20-lecie działalnościINTERIA.PLINTERIA.PL

Najnowsze