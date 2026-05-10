Grzegorz Ciechowski był głosem PRL-u. Jego przeboje znów wybrzmią w Sopocie

Grzegorz Ciechowski to autor tekstów, kompozytor, wokalista, producent muzyczny, charyzmatyczny lider Republiki, twórca solowego alter ego Obywatel G.C. i inicjator projektu Grzegorz z Ciechowa - lista ról Ciechowskiego jest imponująca. Od początku lat 80. wyznaczał kierunek, w którym mogła pójść inteligentna muzyka popularna - wymagająca, ale przebojowa, poetycka, a jednocześnie mocno osadzona w rzeczywistości.

Republika, z którą wystartował w 1981 r., szybko stała się fenomenem kulturowym. Surowe, nowofalowe brzmienie, nerwowa rytmika, charakterystyczny wokal Ciechowskiego i czarno‑biała estetyka stały się znakiem rozpoznawczym zespołu. W czasach, gdy o wielu rzeczach mówiło się półsłówkami, Ciechowski w tekstach Republiki znajdował pełne zdania - autoironiczne, polityczne, egzystencjalne.

"Biała flaga", "Telefony", "Sexy Doll" czy "Śmierć w bikini" szybko dorobiły się statusu hymnów pokolenia - z jednej strony komentowały system i społeczną klaustrofobię PRL-u, z drugiej dotykały samotności, pragnienia bliskości i lęku.

W 1986 r. Ciechowski rozpoczął solową działalność jako Obywatel G.C. - to wtedy wybrzmiały bardziej elektroniczne, chłodne, syntetyczne brzmienia. Album "Obywatel G.C.", a potem "Tak! Tak!" i "Stan strachu" umocniły jego pozycję artysty całkowicie niezależnego, świadomego politycznego i społecznego kontekstu.

Ciechowski działał też jako producent i autor tekstów dla innych: współpracował m.in. z Kayah, Justyną Steczkowską, Kasią Kowalską, Marcinem Rozynkiem, Krzysztofem Antkowiakiem czy Katarzyną Groniec. Część tekstów pisał pod pseudonimem Ewa Omernik, bawiąc się własnym wizerunkiem i unikając nadmiernego eksponowania nazwiska.

Pod szyldem Grzegorz z Ciechowa sięgnął do polskiego folkloru - płyta "OjDADAna" z 1996 r. łączyła ludowe motywy z nowoczesną produkcją, a "Piejo kury, piejo" stało się jego największym ludowo‑popowym przebojem.

"Masakra", nowoczesność i własne zasady

W 1998 r. Republika wydała przedostatni album "Masakra" - jedną z najbardziej dopracowanych i nowoczesnych płyt w dorobku zespołu. Ciechowski podkreślał, że materiał powstawał bez ingerencji wytwórni - do momentu powstania głównej taśmy, nikt z zewnątrz nie wiedział, co będzie na płycie. Ten upór wynikał z przekonania, że muzyka jest zapisem bardzo intymnych emocji i że nie wolno jej korygować pod czyjeś oczekiwania.

"Masakra" przyniosła takie utwory jak "Mamona", "Raz na milion lat" czy "Odchodząc". Republika zderzyła tu swój charakterystyczny nowofalowy nerw z trip‑hopowo-industrialnymi szmerami i elektroniką. Zamiast gonić modę, zespół niejako przeniósł ją do własnego świata.

Głos, który ucichł za wcześnie

22 grudnia 2001 r. Grzegorz Ciechowski zmarł nagle w wyniku powikłań po operacji tętniaka serca. Miał zaledwie 44 lata. Zostawił po sobie nie tylko katalog utworów, do którego wciąż wracają kolejne pokolenia słuchaczy, ale też pewien sposób myślenia o piosence: jako formie, która może być jednocześnie komunikatem pokoleniowym, poezją, komentarzem politycznym i osobistym wyznaniem.

W 2026 r. twórczość Grzegorza Ciechowskiego wybrzmi podczas Polsat Hit Festiwalu w Sopocie. W sobotę, 23 maja, finałem wieczoru będzie koncert "Zostawili nam piosenki" - poświęcony twórcom, których nie ma już z nami, ale których muzyka nadal wyznacza standardy.

Obok utworów Ciechowskiego publiczność usłyszy przeboje takich gigantów jak Kora, Violetta Villas czy Marek Grechuta, przygotowane w nowych aranżacjach i wykonaniach współczesnych artystów. Przewodnikiem koncertu będzie Olek Sikora, który zabierze widzów w nostalgiczną podróż w historię polskiej piosenki. Wcześniej tego samego dnia w Operze Leśnej zobaczymy też koncert "Gdzie się podziały tamte prywatki" - zestaw hitów, bez których nie obyłaby się żadna wielka impreza, prowadzony przez Paulinę Sykut‑Jeżynę i Krzysztofa Ibisza.

