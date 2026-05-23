Tegoroczny Polsat Hit Festiwal trwa od 22 do 24 maja 2026 r. Gwiazdy tradycyjnie wystąpią w Operze Leśnej w Sopocie, a impreza transmitowana jest na żywo w Polsacie. Trzydniowe święto muzyki i dobrej zabawy - podobnie jak w ubiegłych latach - zakończą popisy popularnych kabaretów. W piątkowy i sobotni wieczór natomiast odbywają się koncerty z udziałem plejady polskich gwiazd.

Usłyszeliśmy "Radiowe Hity Roku", Enej i Kombi świętowali swoje jubileusze, a inni artyści oddali hołd nieodżałowanemu Krzysztofowi Krawczykowi, prezentując jego najsłynniejsze przeboje. W piątkowy wieczór miała miejsce również wyjątkowa premiera. Po raz pierwszy w telewizji zobaczyliśmy duet Skolim i Justyna Steczkowska w gorącym hicie "Mamacita".

W sobotę z kolei artyści zabiorą nas w muzyczną podróż do dawnych lat, występując w koncercie "Gdzie się podziały tamte prywatki?". Na zakończenie muzycznej części Polsat Hit Festiwalu widzowie obejrzą show "Zostawili nam piosenki", gdzie młodzi twórcy wspomną kultowych wykonawców, których nie ma już z nami.

Na deskach Opery Leśnej zobaczymy w sumie aż 150 artystów - m.in. Dawida Kwiatkowskiego, Kayah, Wiktora Dydułę, Kasię Sienkiewicz, Edytę Górniak, Natalię Szroeder, Andrzeja Piasecznego, Oskara Cymsa, Mezo, Libera, Wilki, Wiktora Waligórę, Julię Wieniawę, Ich Troje, Big Cyc czy Pszonę. O taneczną atmosferę na największej w Polsce imprezie zadbają również specjalni goście: Cezary Machej i DJ Otek.

Kim są Cezary i Aleksander Machej? Nastolatkowie podbijają świat swoimi elektronicznymi setami!

Aleksander Machej (znany pod pseudonimem scenicznym DJ Otek) i Cezary Machej to dwaj utalentowani DJ-e oraz producenci. Są braćmi, lecz oprócz więzów rodzinnych łączy ich także ogromna pasja do muzyki. Pierwszy z nich ma na swoim koncie m.in. występ na Roztańczonym PGE Narodowym, a drugi został wybrany trzecim z najlepiej rozwijających się DJ-ów w ramach zimowego konkursu Tomorrowlandu. Obaj zagrali także na Sunrise Festivalu, a nawet zagranicznych imprezach z muzyką elektroniczną.

DJ Otek urodził się w 2010 r., a swoją karierę zaczął rozwijać już jako 15-latek. Jest dwukrotnym Wicemistrzem Polski DJ-ów Clubsound - wyróżnienie to zdobył podczas DJ's Cup w 2024 i 2025 r. Artysta może pochwalić się blisko 35 tys. obserwujących na Instagramie, a na TikToku jego poczynania śledzi kilkaset tysięcy osób.

Cezary Machej to 16-letni DJ, producent i perkusista, który zyskał sławę dzięki konkursowi perkusyjnemu Young Drum Hero Competition 2022. W swojej dotychczasowej karierze miał okazję grać na jednej scenie z gwiazdami takimi jak Gromee, Smolasty, Tribbs czy Viki Gabor. Wystąpił także na MADE IN POLAND FESTIVAL czy DJ CONTEST Mamry 2022, gdzie został laureatem (wybrano go spośród 105 muzyków z całego kraju). Sety DJ-skie tworzone przez Cezarego gromadzą tysiące odtworzeń w serwisie YouTube.

DJ Otek i Cezary Machej wystąpią podczas Polsat Hit Festiwalu! Zaprezentują odświeżone wersje kultowych polskich przebojów

W rozmowie z Polsatem bracia ujawnili, na czym najbardziej zależy im podczas Polsat Hit Festiwalu. "Dla nas najważniejsze jest to, żeby wnieść trochę swojej elektronicznej świeżości. W zasadzie te projekty są gotowe. Jestem szczęśliwy, że udało się ubrać te znane hity w nowsze aranżacje, które dobrze wybrzmią. Będzie także perkusja elektroniczna, więc myślę, że będzie fajne spektrum emocji" - zapowiadał Cezary Machej.

Aleksander i Cezary są jeszcze nastolatkami, w związku z czym występ w kultowej Operze Leśnej bardzo ich ekscytuje. Obok nich na scenie staną bowiem jedne z najsłynniejszych polskich gwiazd, a DJ-e mieli okazję zaaranżować na nowo ich wielkie przeboje. Jak podkreśla Cezary - utwory, które wykorzystali do swoich setów, zna każdy Polak, a oni sami z nimi dorastali.

"Jest to na pewno dla nas nowe doświadczenie, pokażemy się z troszeczkę innej strony. Gramy świeżą muzykę EDM" - wyznał w rozmowie z Polsatem DJ Otek. "I jest to coś innego" - dopowiedział jego brat.

