Polsat Hit Festiwal ponownie zamieni Sopot w stolicę najlepszej muzyki, wakacyjnego czaru i letnich przeżyć, które pozostaną z Polakami na długo. Trzy dni rozrywki - 22, 23 i 24 maja - będą wypełnione hitowymi koncertami oraz znanymi nazwiskami, a całość poprowadzą największe gwiazdy Polsatu. Jaki show przygotowuje Tatiana Okupnik?

Tatiana Okupnik na Polsat Hit Festiwalu 2026. "Tam przychodzą ludzie, aby się bawić"

"Mam przygotowane sześć minut do tańca i śpiewania, to będzie niesamowicie energetyczny występ. Liczę na wspaniałą reakcję publiczności - właściwie po to jadę do Sopotu. Muzycznie będę miała za sobą ścianę dźwięku, za sprawą orkiestry Tomka Szymusia, więc mam nadzieję, że to mnie poniesie. Mam nadzieję, że publiczność ze mną zaśpiewa, może i ze mną zatańczy - bardzo bym chciała to zobaczyć" - wyznała Interii Muzyce Tatiana Okupnik.

"Wszystkie koncerty, które gram, opierają się nie tylko na przygotowaniu muzycznym, ale i na chęci zabrania na chwilę ludzi w inne miejsce. Lubię tak myśleć o koncertach - aby zabrać ludzi gdzieś indziej ze sobą. W Sopocie będzie podobnie. Tam przychodzą ludzie, aby się bawić. Atmosfera tego miejsca jest magiczna - widać w tle podświetlone drzewa, gdy już się ściemni, jest naprawdę bajkowo!" - opowiedziała wokalistka i zdradziła, jakie piosenki wykona w Sopocie.

"Zaśpiewam 'You May Be In Love", 'Płonącą stodołę' Niemena i oczywiście 'Do nieba, Do Piekła'. Byłam bardzo zdziwiona, gdy niedawno powstał viral z utworem "You May Be In Love". Nigdy nie rozumiałam, jak to się dzieje, że jakaś rolka z daną piosenką nagle w internecie robi zamieszanie. To było niesamowicie miłe uczucie. Myślę, że większość ludzi, która używała tego dźwięku do rolek, miała jakieś fajne wspomnienia z tym utworem. Polubiły to też młodsze osoby. Życzę sobie więcej takich utworów, do których publiczność będzie wracała.

