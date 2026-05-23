Polsat Hit Festiwal 2026 odbywa się w dniach 22-24 maja 2026 r. Plejada gwiazd zjechała do sopockiej Opery Leśnej, gdzie króluje muzyka i dobra zabawa. Całe wydarzenie transmitowane jest na żywo w Polsacie. Trzydniowa impreza - podobnie jak w ubiegłych latach - zakończy się popisami popularnych kabaretów. W piątkowy i sobotni wieczór natomiast odbywają się koncerty z udziałem czołówki naszej rodzimej estrady.

Dzisiejszy wieczór otworzy koncert "Gdzie się podziały tamte prywatki?", podczas którego publiczność będzie miała okazję bawić się do kultowych przebojów sprzed lat. Usłyszymy artystów, takich jak Ewelina Lisowska, Ich Troje, HappySad, Mezo, Liber, Magma, Big Cyc czy Goya. Swój hit "Pomimo burz" wykona także Antek Smykiewicz.

Kariera Antka Smykiewicza rozpoczęła się od występów w telewizyjnych talent show

Antek Smykiewicz to polski wokalista, którego pierwszymi poważnymi sukcesami były m.in. wygrana na Ogólnopolskim Festiwalu Karaoke w 2010 r. czy III Karaoke MAXXX Festiwal w Opolu. Później Smykiewicz rozpoczął swoją przygodę z programami telewizyjnymi. Najpierw próbował swoich sił w "The Voice Of Poland", a następnie zgłosił się do "Must Be The Music", gdzie udało mu się dotrzeć do etapu półfinałów.

"W porównaniu do innych programów, w których brałem udział, ten był dla mnie krótką, ale intensywną przygodą - wystąpiłem w dwóch odcinkach. Scena była ogromna, emocje wielkie. Pamiętam, że półfinałowy występ był dla mnie ważny, bo po raz pierwszy mogłem zaprezentować swój własny repertuar. Zaśpiewałem wtedy utwór 'Już nie Ty', który później trafił na mój album jako czwarty singiel" - wspominał artysta w ubiegłym roku.

Hit "Pomimo burz" podbił serca słuchaczy i radiowe listy przebojów. Dzięki niemu Antek Smykiewicz zyskał rozgłos

Jesienią 2014 r., niedługo po udziale w "Must Be The Music", wokalista podpisał kontrakt z wytwórnią Universal Music Polska, efektem czego była premiera debiutanckiego krążka "Nasz Film" półtora roku później. Zanim jednak piosenkarz podzielił się z odbiorcami długogrającym wydawnictwem, promował je singlami, które podbijały listy przebojów.

"Chciałem, by płyta była spójnym zbiorem opowieści o miłości - dlatego nazwałem ją 'Nasz Film'. Niektóre utwory napisałem sam, z innych jestem bardziej lub mniej dumny, ale to był szczery album. Pokazał moją wrażliwość i, choć nie planowałem tego, zaszufladkował mnie jako 'Antka od 'Pomimo burz''" - mówił gwiazdor w rozmowie z Interią.

Przełomem w karierze Smykiewicza okazała się właśnie piosenka "Pomimo burz". Debiutancki singiel artysty, którego autorem jest Marek Kościkiewicz, zyskał status diamentowej płyty i do dziś uznawany jest za jego największy przebój. Teledysk do utworu przekroczył aż 70 mln odtworzeń w serwisie YouTube! "To był taki moment, który wbił mnie na scenę mainstreamową. Żadna inna piosenka nie znalazła się tam" - wspomina premierę piosenkarz.

W kolejnych latach Antek Smykiewicz nieco odsunął się w cień. Nie ukazała się żadna nowa płyta wokalisty, a jedynie pojedyncze single, takie jak "Neony", "Hasztag" czy "Jak wiatr". Były uczestnik "Must Be The Music" postanowił natomiast spróbować swoich sił w kolejnych programach telewizyjnych. W 2018 r. uczestniczył w "Tańcu z Gwiazdami", a wiosną 2019 r. dołączył do obsady "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". W show Polsatu zajął wówczas czwarte miejsce, zostając laureatem Żelaznej Twarzy. W pamięci widzów na zawsze zapadły jego występy w roli Rag'n'Bone Mana, Jamesa Baya i Chada Kroegera z Nickelback.

Co robi obecnie Antek Smykiewicz? Po 10 latach wydał swój drugi album studyjny!

W 2026 r., po dziesięciu latach oczekiwania, Antek Smykiewicz podzielił się z fanami swoim drugim albumem studyjnym, zatytułowanym "Na drugą stronę". Już tytułowy singiel pokazał artystę od zupełnie innej strony. 38-latek postawił na nowoczesną produkcję i klubowy puls, nie zapominając jednocześnie o emocjonalnym przesłaniu.

"Nowy album jest bardziej progresywny i dojrzalszy. Na początku kariery zastanawiałem się, co powiedzieć ludziom. Teraz po prostu mówię, co myślę" - podkreśla Smykiewicz.

"Moja muzyka ewoluuje i pewnie jeszcze nie raz skręcę w inną stronę. Dzisiaj określiłbym swój styl jako progresywny pop, ale tworzę to, na co mam ochotę, a nie to, co jest akurat modne. I to jest dla mnie największa wolność - mogę robić swoje i żyć z muzyki, nie musząc nikomu niczego udowadniać" - wyjawił artysta w rozmowie z Interią.

