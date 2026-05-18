Na sobotę, 23 maja, Polsat planuje zabawę na największej prywatce w Polsce. Znane i lubiane przeboje, bez których nie odbyłaby się żadna osiemnastka czy parapetówka rozbujają publiczność w Operze Leśnej i miliony widzów przed telewizorami. Do zabawy na koncercie "Gdzie się podziały tamte prywatki" porwie para znanych wodzirejów, czyli Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz, na scenie wystąpi między innymi zespół Big Cyc, z którym porozmawialiśmy na konferencji show!

Big Cyc wystąpi podczas Polsat Hit Festiwalu. "To świątynia piosenki"

Na konferencji prasowej Polsat Hit Festiwalu złapaliśmy grupę Big Cyc i spytaliśmy, co szykują na swój sopocki występ. "Na pełnym gazie zagramy, tak jak w latach 90., jak zawsze zresztą! Gwarantujemy wam, że ludzie będą się świetnie bawić. To Sopot, to wyjątkowa energia. W zeszłym roku koncert prywatkowy miał największa oglądalność. Będą same hity. Big Cyc wystąpi z największymi przebojami. Naszym zadaniem jest rozgrzać publiczność i tak z pewnością się stanie!" - zapowiedział Skiba.

"Sopot to świątynia piosenki, magiczne miejsce od lat 60. XX wieku. Za każdym razem z przyjemnością tam wracamy. Publiczność sopocka kocha artystów, a my kochamy publiczność - ludzie nawet planują wakacje w tym czasie, bo to wydarzenie to swoista atrakcja turystyczna" - przekazali muzycy Interii Muzyce.

"Molo, plaża, Opera Leśna - to magiczne miejsca, które powodują, że śpiewa nam się lepiej. Jak się nie dostanie biletu, nie zdąży kupić - a wiemy, że są już wyprzedane - to można wleźć na drzewo i zobaczyć wszystko z góry. To przecież las! Pamiętam festiwal z czasu PRL-u, w którym braliśmy udział - na wizji było wtedy widać, że ludzie, którzy chcieli wejść na krzywy ryj, wspinali się po konarach i słuchali. (...) Z Operą Leśną mam wiele wspomnień. Wtedy jako konferansjerka pojawiła się Grażyna Torbicka. Pamiętam, że ktoś zwinął z jej garderoby spodnie. Może trafiły na sprzedaż na aukcję w Londynie za grube miliony" - przypomniał Big Cyc.

Bic Cyc wystąpi na Polsat Hit Festiwalu. Jak zaskoczą sopocką publiczność?

"Lata 90. to były lata pełne energii i miłości. Nie było internetu, a sprzedawaliśmy mnóstwo płyt, graliśmy koncerty. Teraz chcemy przypomnieć wszystkim lata 90. i zrobimy to właśnie w Sopocie. Muzyka lat 90. ma swoją siłę. To były świetne, nieśmiertelne przeboje. Ludzie doskonale te czasy pamiętają" - skwitował zespół.

