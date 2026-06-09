Jak już informowaliśmy, 32. edycja niebiletowanej imprezy dowodzonej przez Jurka Owsiaka odbędzie się ponownie w Czaplinku (woj. zachodniopomorskie) na terenie lotniska Broczyno, tym razem w dniach 30 lipca - 1 sierpnia.

Do tej pory organizatorzy ujawnili, że na Pol'and'Rock Festivalu zagrają m.in. Godsmack, Vended (liderami są synowie muzyków Slipknot), Orbit Culture, Spidergawd, Dropkick Murphys, Alborosie, Eagle-Eye Cherry oraz polskie gwiazdy: Dżem, Myslovitz, happysad, L.U.C. & Rebel Babel Orchestra z muzyką z filmu "Chłopi", Dziwna Wiosna, Orkiestra Dorosłych Dzieci, Voo Voo, Lipali, Daria ze Śląska, Ewelina Flinta, WaluśKraksaKryzys, Kasia Lins, Jucho, Kobranocka, Łzy, Trupa Trupa oraz Varius Manx i Kasia Stankiewicz.

Na otwarcie imprezy na Dużej Scenie zaprezentuje się brytyjski zespół Lottery Winners, który we wrześniu 2025 r. poprzedzał Robbiego Williamsa w Tauron Arenie Kraków.

W Czaplinku na Małej Scenie zobaczymy też laureatów Eliminacji - zagrają ADHD, Atmosphere/Marcin Rozynek, Basia Giewont, Lej Mi Pół, Trackstone, Wiraszko i ZUTA.

Pol'and'Rock Festival 2026: Sławosz Uznański-Wiśniewski gościem ASP

Festiwal to nie tylko muzyczne koncerty - niezwykle istotną dla organizatorów jest Akademia Sztuk Przepięknych. W ASP (obecnie w ramach Małej Sceny) odbywają się spotkania ludzi nauki, sportu, kultury, polityki, mediów z wielotysięczną publicznością.

"Ale nie było tu jeszcze człowieka, który widział Ziemię z przestrzeni kosmicznej! Sławosz Uznański-Wiśniewski gościem ASP! Dlaczego tak bardzo cieszy nas to spotkanie? W 2025 roku nie tylko nasz gość wziął udział w misji Axiom-4 - poleciało z nim również Złote Serduszko WOŚP nr 1 (a wraz z serduszkiem miliony serc grających z nami dookoła świata podczas zimowych Finałów)" - czytamy w ogłoszeniu.

"No ogłoszenie kosmos i to nie przypadkowe słowo", "Przywiozę pierogi" - reagują ze śmiechem internauci.

Dotychczas ogłoszeni goście ASP:

Marzena Figiel-Strzała (reporterka, twórczyni filmów dokumentalnych i autorka projektu "Dzieci Świata") - 30.07 (czwartek), 9:00

Agata Kulesza (aktorka) - 30.07 (czwartek), 13:00

Julia Szeremeta (medalistka olimpijska w boksie) - 31.07 (piątek), 9:00

Bartek Dajnowski (dziennikarz i podróżnik) - 31.07 (piątek), 11:00

Radomir Wit (dziennikarz TVN24) - 31.07 (piątek), 13:00

Sławosz Uznański-Wiśniewski (astronauta) - 01.08 (sobota), 13:00.





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