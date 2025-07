Trwają przygotowania do Pol'and'Rock Festival 2025. Organizatorzy apelują

Tegoroczny Pol'and'Rock Festival odbędzie się w dniach 31.07-2.08, po raz kolejny już na terenie lotniska Czaplinek-Broczyno.

Wśród gwiazd, które zobaczyć będziemy mogli podczas tegorocznej edycji Pol'and'Rock Festivalu znajdują się m.in.: Nocny Kochanek, Royal Republic, Mrozu, Zeal & Andor, Fear Factory, Ich Troje, Paradise Lost, Static X czy Agnostic Front.

Pol'and'Rock Festival 2025: ceny jedzenia

Znane są już m.in. ceny jedzenia, która uczestnicy będą mogli kupić na polu festiwalowym. Stoiska będą oferowały zarówno dania mięsne (np. kotlet wieprzowy z ziemniakami i zestawem surówek - 40zł, kiełbasa z grilla - 28zł czy fasolka po bretońsku - 25zł), wegetariańskie (np. makaron z sosem szpinakowym - 35zł, pierogi ruskie - 30zł) oraz wegańskie (np. palla wegańska - 35zł, bami goreng - 35zł).

Choć niektórzy narzekają na "restauracyjne ceny", większość internautów jest zadowolona z oferty i cennika.

Pol'and'Rock Festival 2025: przydatne informacje

Organizatorzy zwrócili się też do przyjeżdżających, by nie zabierali ze sobą zwierząt. "Kochacie swoje zwierzaki, to oczywiste. Ale pamiętajcie - Festiwal nie jest miejscem dla zwierząt. Głośna muzyka, hałas, wysokie temperatury, tysiące ludzi, to nie klimat dla Waszych pupili, tylko ogromny stres. Dlatego, jak co roku, apelujemy: zadbajcie o pupila, zostawiając go pod opieką zaufanych osób na czas Waszej przygody na Najpiękniejszym Festiwalu Świata" - przekazali.

Z kolei gmina Czaplinek przedstawiła mapę, na której zobaczyć można miejsce w pobliżu festiwalu wyznaczone do biwakowania. "Wszystkich uczestników 31. Pol'and'Rock Festiwal serdecznie zachęcamy do biwakowania wyłącznie na terenach do tego przystosowanych - zarówno na polach namiotowych zlokalizowanych na terenie samego festiwalu, jak i na okolicznych, zorganizowanych polach namiotowych w miejscowościach Trzciniec i Broczyno, Pławno, Machliny itp." - przekazali.

Jak dojechać na Pol'and'Rock Festival 2025?

Wśród przydatnych informacji można znaleźć wskazówki, jak dojechać na teren Najpiękniejszego Festiwalu Świata. Oprócz dojazdu samochodem możliwe jest też skorzystanie z PKP. "Wybierając dojazd pociągiem, można skorzystać z regularnego rozkładu jazdy oraz połączeń dodatkowych przygotowanych na czas festiwalu" - piszą organizatorzy. Dokładny rozkład dostępny jest stronie festiwalu.

"Od dworca kolejowego w Czaplinku do miejsca festiwalu jest niecałe 4 km. Na teren festiwalu (pola namiotowego) można dotrzeć piechotą idąc leśną drogą lub podjechać autobusem. Przejazdy autobusowe realizuje PKS Złocieniec na trasie Czaplinek Plac 3-go Marca <-> Czaplinek Dworzec Kolejowy <-> Pol'and'Rock Festival - Lotnisko Broczyno. Autobusy będą kursować całodobowo od wtorku (29 lipca) do niedzieli (3 sierpnia) popołudniu" - czytamy dalej.

Oprócz tego funkcjonuje Bank Podróży, czyli strona, która umożliwia umawianie się na wspólne podróżowanie.

Pol'and'Rock Festival 2025: gdzie zaparkować?

Na mediach społecznościowych festiwalu pojawiło się również nagranie, na którym Jurek Owsiak zachęca do korzystania z oficjalnych parkingów festiwalu, dodając, że wszystkie przygotowania odbyły się we współpracy z mieszkańcami Czaplinka. Jak można przeczytać, na parkingach mogą stawać motocykle oraz samochody osobowe do 3,5t. Miejsca parkingowe będą dostępne od od 29 lipca (godz. 08:00) do 3 sierpnia (godz. 16:00).