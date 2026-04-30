32. edycja niebiletowanej imprezy dowodzonej przez Jurka Owsiaka odbędzie się ponownie w Czaplinku (woj. zachodniopomorskie) na terenie lotniska Broczyno, tym razem w dniach 30 lipca - 1 sierpnia.

Do tej pory organizatorzy ujawnili, że na Pol'and'Rock Festivalu zagrają Godsmack, Vended (liderami są synowie muzyków Slipknot), Orbit Culture, Spidergawd, Dropkick Murphys, Alborosie, Eagle-Eye Cherry oraz polskie gwiazdy: Dżem, Myslovitz, happysad, L.U.C. & Rebel Babel Orchestra z muzyką z filmu "Chłopi", Dziwna Wiosna, Orkiestra Dorosłych Dzieci i Voo Voo. Na otwarcie imprezy na Dużej Scenie zaprezentuje się brytyjski zespół Lottery Winners, który we wrześniu 2025 r. poprzedzał Robbiego Williamsa w Tauron Arenie Kraków.

Pol'and'Rock Festival: Znamy polskich finalistów Eliminacji

Drogą do wystąpienia na Pol'and'Rocku są również kilkuetapowe Eliminacje. Spośród blisko 900 zgłoszeń jury wybrało 16 polskich zespołów (zagraniczne mają zostać ogłoszone niebawem), które zaprezentują się przed publicznością podczas przesłuchań na żywo. Koncerty finalistów odbędą się w Centrum Kultury "Browar B." we Włocławku w dniach 29-30 maja.

W skład jury wchodzą: Jurek Owsiak, Andrzej Puczyński (Izabelin Studio), Piotr "Dziki" Chancewicz (gitarzysta grupy Mech, realizator nagrań), Tomasz "Kasprol" Kasprzyk (Antyradio), Gatida Grzegorz Dasa-Biały, Bartosz Chodorowski (asystent Owsiaka), Adrian Barański (Kręcioła TV), Weronika Wiercioch (Kręcioła TV, program Domowa Orkiestra) i Edgar Hein (głos radia Pol'and'Rock, prowadzący Małej Sceny).

To właśnie oni zdecydowali, że we Włocławku o możliwość występu na tegorocznej edycji Pol'and'Rocka zmierzą się:

Atmosphere/Marcin Rozynek

Basia Giewont

cafetrauma

CIEPŁE BREJKI

CzesLove

Gnom Elektron

How We Met

Lej Mi Pół

Lustra

My Own Abyss

Red Lust

Seni x Inee

Serpents

Trackstone

Wiraszko

ZUTA.

"Wszystkim zwycięzcom gratulujemy, a pozostałym zespołom dziękujemy za tak liczny udział i życzymy powodzenia na dalszej ścieżce kariery!" - przekazali organizatorzy Eliminacji.

Poza zakwalifikowanymi zespołami w roli gości specjalnych dodatkowo wystąpią: Lor i Wojtek Szumański (29 maja), Junon Kyanon i Zenek Grabowski w projekcie "Akustyczna Domóweczka" (30 maja). Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Przypomnijmy, że w ubiegłych latach dzięki Eliminacjom na imprezie Jurka Owsiaka zagrali m.in. Kwiat Jabłoni, Nocny Kochanek, Enej, Tabu, Łydka Grubasa, Ich Troje, Lor, WaluśKraksaKryzys, Organek i Ukeje.

