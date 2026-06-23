Pol'and'Rock zamyka skład. Internauci są jednogłośni

Organizatorzy 32. edycji Pol'and'Rock Festivalu ujawnili nazwiska kolejnych artystów, którzy pojawią się na scenach w Czaplinku. Do wcześniej ogłoszonych wykonawców dołączyły amerykańska grupa P.O.D. oraz brytyjski duet Wargasm.

Oba zespoły polska publiczność mogła zobaczyć zaledwie kilka dni temu podczas Summer Punch Festivalu. Ich występy zostały bardzo dobrze przyjęte, dlatego wielu fanów liczyło, że nie będzie to ich jedyna wizyta nad Wisłą w tym roku.

Wargasm wystąpią w sobotę 1 sierpnia o godzinie 19:30. Z kolei koncert P.O.D. zaplanowano na nocny slot festiwalowy o godzinie 00:10.

Jedni są zachwyceni, inni przecierają oczy ze zdumienia

Brytyjski duet od kilku lat należy do najgłośniejszych nazw współczesnej sceny alternatywnej. Ich twórczość łączy elektronikę, metal, punk i industrialne brzmienia, a koncerty słyną z ogromnej energii.

Organizatorzy przypomnieli, że muzycy od dawna utrzymują bliskie relacje z takimi zespołami jak Enter Shikari czy Electric Callboy. W przeszłości dzielili z nimi trasy koncertowe, a w jednym z ich utworów gościnnie pojawił się sam Fred Durst, wokalista Limp Bizkit. Ciekawostką jest także fakt, że za perkusją Wargasm zasiada Leo Crabtree, wieloletni muzyk koncertowego składu The Prodigy.

Ogłoszenie wywołało lawinę komentarzy. Wielu uczestników festiwalu przyznało, że wcześniej nie znało grupy, ale po szybkim odsłuchu zmienili zdanie.

"Widziałem ich dwa lata temu na Rock For People i wymiatają" - komentował jeden z fanów.

Inni również przywoływali swoje doświadczenia z koncertów zespołu. "Byłem w Krakowie, gdy grali przed Electric Callboy. Dają radę" - dodawał kolejny.

Nie zabrakło jednak głosów krytycznych. Część uczestników zwracała uwagę, że tegoroczny line-up w mniejszym stopniu uwzględnia zespoły stonerrockowe czy bluesowe. Pojawiły się również pytania o brak Electric Callboy, których wielu festiwalowiczów od dawna chciałoby zobaczyć na Pol'and'Rocku.

P.O.D. zamykają line-up festiwalu

Znacznie większe emocje wywołało jednak ogłoszenie P.O.D. Organizatorzy nie ukrywali, że właśnie ten zespół miał być finałową niespodzianką tegorocznego programu.

"To ogłoszenie to prawdziwa petarda" - napisano w oficjalnym komunikacie. Przypomniano również, że takie utwory jak "Alive", "Satellite" czy "Youth of the Nation" od ponad dwóch dekad pozostają hymnami kolejnych pokoleń fanów rocka i nu metalu.

Dla wielu uczestników była to informacja, na którą czekali od miesięcy.

"No to teraz można jechać" - napisał jeden z komentujących.

"Na takie ogłoszenie czekałam. Będzie ogień" - dodała kolejna osoba.

Niektórzy wspominali także niedawne koncerty grupy w Polsce. Fani przypominali występ przed Godsmack w Gliwicach, podkreślając, że zespół mimo wieloletniego stażu pozostaje w świetnej formie scenicznej.

"Nie doceniałem ich. Na żywo okazali się prawdziwym wulkanem energii" - można było przeczytać wśród komentarzy.

Wielu internautów zwracało uwagę, że obecność zarówno P.O.D., jak i Godsmack sprawia, że tegoroczny line-up nabiera wyjątkowo mocnego charakteru. Nie brakowało też wpisów cytujących refren "Youth of the Nation", jednego z największych przebojów amerykańskiej formacji.

Festiwal coraz bliżej

Pol'and'Rock Festival 2026 odbędzie się w dniach od 30 lipca do 1 sierpnia na terenie lotniska Czaplinek-Broczyno. Wśród wcześniej ogłoszonych wykonawców znaleźli się m.in. Godsmack, Orbit Culture, Vended, Malevolence, Dżem, Happysad, Myslovitz, Voo Voo, Orkiestra Dorosłych Dzieci oraz Heľenine Oči.

Po ogłoszeniu P.O.D. organizatorzy poinformowali, że skład tegorocznej edycji został już zamknięty. Wszystko wskazuje na to, że przed fanami trzy dni pełne gitarowych brzmień, a końcówka programu rozbudziła emocje nawet wśród tych, którzy wcześniej podchodzili do line-upu z rezerwą.





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