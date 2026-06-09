Pol'and'Rock ogłasza kolejne gwiazdy. "To festiwal rockowy czy dożynki?"

Poznaliśmy już pełną listę zwycięzców tegorocznych Eliminacji do 32. edycji Pol'and'Rock Festivalu. W gronie zagranicznych laureatów znaleźli się Special Guest z Australii oraz Meteor Airlines z Maroka.

Australijska formacja porusza się w rejonach post-punka i noise rocka. Sami muzycy określają swój styl jako "Post-Junk", oparty na melodyjnych gitarach, mocnej sekcji rytmicznej, teatralnym wokalu i syntezatorowych wstawkach. To kolejny zespół z Australii, który pojawi się na festiwalu. Rok temu publiczność mogła oglądać występ grupy Dellacoma.

Z kolei Meteor Airlines przyjadą z marokańskiego Tinghir. Założony w 2016 roku zespół łączy rockowe brzmienie z tradycyjną muzyką Amazighów. Wszystkie utwory wykonuje w języku tamazight, promując kulturę rdzennych mieszkańców Afryki Północnej również poza granicami swojego kraju.

To właśnie marokańska grupa wzbudziła najwięcej ciekawości wśród komentujących.

"Opis Meteor Airlines brzmi bardzo zachęcająco, aby udać się na koncert" - napisała jedna z fanek.

Inny uczestnik dyskusji zwrócił uwagę, że chętnie zobaczyłby na festiwalu więcej wykonawców inspirowanych afrykańskimi tradycjami.

"Meteor Airlines cieszy. Ogólnie liczyłem, że zobaczę na festiwalu muzykę z gatunku desert blues. Jestem przekonany, że dla wielu ludzi byłoby to duże odkrycie, jak dobrą muzykę grają Tuaregowie" - czytamy w komentarzach.

Varius Manx na Małej Scenie. Fani nie mogą się nadziwić

Jeszcze większe emocje wywołało ogłoszenie koncertu Varius Manx i Kasi Stankiewicz. Zespół wystąpi 30 lipca o godz. 22:45 na Małej Scenie.

Grupa ma na koncie jedne z największych przebojów polskiej muzyki lat 90., w tym "Orła cień", "Piosenkę księżycową", "Ruchome piaski" czy "Pocałuj noc". Dla wielu uczestników festiwalu sam wybór zespołu okazał się strzałem w dziesiątkę.

"Variusi! Oszalałam ze szczęścia!" - napisała jedna z internautek.

"Pięknie", "Super wiadomość", "Będę w niebie, kocham Varius Manx" - dodawali kolejni.

Nie brakowało również głosów przekonanych, że koncert może okazać się jednym z najpopularniejszych wydarzeń całego festiwalu.

"Już słyszę, jak cały Pol'and'Rock wydziera się 'Orła cień'" - przewidywał jeden z fanów.

"Line-up jak na dożynkach". Coraz więcej krytycznych głosów

Obok zachwytów pojawiła się jednak fala krytyki. Część uczestników przyznała, że tegoroczne ogłoszenia budzą w nich coraz większe rozczarowanie.

"To jest festiwal metalowy czy dożynki?" - pytał jeden z komentujących.

"Brakuje tylko Boysów do tej potańcówki", "Dożynki w Czaplinku", "Dni agrestu 2026" - ironizowali kolejni.

Wielu fanów zwraca uwagę, że jeszcze kilka lat temu Pol'and'Rock kojarzył się przede wszystkim z szeroką reprezentacją zagranicznych wykonawców rockowych, metalowych i punkowych.

"Muzyczny charakter festiwalu się zmienił i to jest fakt. Ludzie po prostu tęsknią za szerokim zagranicznym metalowym line-upem, za gwiazdami światowego formatu. Ja osobiście tęsknię za punkiem i klimatem reggae" - napisała jedna z uczestniczek dyskusji.

"Szanuję za polskie kultowe kapele, ale idzie to w złą stronę. Zamieniamy się w festyn dla miejscowych, a nie rockowy festiwal, dla którego przyjeżdżało się z całej Polski" - stwierdził jeden z fanów.

Nie wszyscy narzekają. "Tak samo było z Ich Troje"

W obronie organizatorów stanęła jednak liczna grupa uczestników. Wielu przypominało reakcje, jakie wywoływały wcześniejsze występy Majki Jeżowskiej czy Ich Troje.

"Dziwią mnie te komentarze. Nie podoba się, to idźcie na inny koncert albo wcale nie przyjeżdżajcie. Tyle było hejtu, jak miało grać Ich Troje, a potem rozwalili system" - napisała jedna z internautek.

"Nie ma co słuchać internetu i hejtu. Tak było z Ich Troje czy Majką Jeżowską" - wtórował jej kolejny fan.

W komentarzach pojawiały się też głosy przypominające, że organizacja bezpłatnego festiwalu wiąże się dziś z dużo większymi kosztami niż jeszcze kilkanaście lat temu, a oczekiwania części publiczności dotyczące światowych gwiazd nie zawsze idą w parze z realiami rynku koncertowego..

32. edycja wydarzenia odbędzie się w dniach 30 lipca - 1 sierpnia na lotnisku Czaplinek-Broczyno. Wśród wcześniej ogłoszonych wykonawców znaleźli się m.in. Godsmack, Orbit Culture, Vended, Malevolence, Dżem, Happysad, Myslovitz, Voo Voo, Łzy, Orkiestra Dorosłych Dzieci i Heľenine Oči.





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