Pol'and'Rock odsłania kolejne karty. Wystąpi światowa gwiazda

Alicja Rudnicka

Pol'and'Rock Festival odsłania kolejne karty. Organizatorzy ogłosili właśnie artystę, którego utwór pod koniec lat 90. nucił niemal cały świat. Do line-upu 32. edycji wydarzenia dołącza Eagle-Eye Cherry - twórca przeboju "Save Tonight". Jego koncert ma być jednym z najbardziej sentymentalnych momentów przyszłorocznej odsłony imprezy.

Eagle-Eye Cherry gra na gitarze akustycznej na scenie. Jest ubrany w czarną, skórzaną kurtkę
Eagle-Eye Cherry wystąpi na Pol'and'Rock Festivalu

Ogłoszenie występu Eagle-Eye Cherry to ukłon w stronę fanów wychowanych na brzmieniach przełomu wieków. Szwedzki artysta zdobył międzynarodową popularność dzięki minimalistycznym, melodyjnym kompozycjom, w których łączy pop, rock i akustyczny folk z wyraźnym wpływem soulu oraz alternatywy.

Największym symbolem jego kariery pozostaje "Save Tonight" - singiel z debiutanckiego albumu "Desireless", który w 1997 roku podbił listy przebojów i dotarł do czołówki amerykańskiego zestawienia Billboard Hot 100. Dziś utwór uchodzi za jeden z najbardziej rozpoznawalnych hitów swojej dekady. Wszystko wskazuje na to, że podczas festiwalu publiczność ponownie zaśpiewa jego refren, tym razem na żywo.

Zobacz również:

Marcin Rozynek w 2003 r. podbił Polskę przebojem "Siłacz"
Pol'and'Rock Festival

Pol'and'Rock Festival 2026 z listą uczestników Eliminacji. Na liście m.in. Marcin Rozynek, Madox, Kathia i Kury

Michał Boroń
Michał Boroń

Artystyczne korzenie i droga na szczyt

Historia Eagle-Eye Cherry'ego jest silnie związana z muzyką od najmłodszych lat. Urodzony w Sztokholmie artysta wychowywał się w rodzinie o bogatych tradycjach artystycznych. Jego ojciec, Don Cherry, był jednym z pionierów free jazzu, a matka, Moki Cherry, działała na styku sztuki wizualnej, teatru i muzyki.

W młodości przyszły gwiazdor próbował swoich sił w aktorstwie i edukował się w nowojorskiej School of Performing Arts. Dopiero po powrocie do Szwecji zdecydował się w pełni poświęcić muzyce. Efektem tej decyzji był przełomowy debiut, który otworzył mu drzwi do międzynarodowej kariery.

W kolejnych latach artysta konsekwentnie rozwijał swoją dyskografię, wydając albumy "Living in the Present Future" i "Sub Rosa", a także intensywnie koncertując. Po krótkiej przerwie powrócił z nowym materiałem, a jego płyta "Streets of You" została doceniona nominacją do szwedzkiej nagrody Grammy.

Nowy rozdział i koncertowy powrót

Najnowsze wydawnictwo Cherry'ego, "Back on Track" z 2023 roku, pokazuje artystę w dojrzałej odsłonie. Materiał powstał pod wpływem doświadczeń ostatnich lat i tęsknoty za bezpośrednim kontaktem z publicznością.

Inspiracje czerpane z twórczości zespołów takich jak The Clash czy Talking Heads przełożyły się na świeże, bardziej współczesne brzmienie, które jednak nie zatraciło charakterystycznej dla niego lekkości i emocjonalności.

Artysta przygotowuje się obecnie do światowej trasy koncertowej i nie ukrywa entuzjazmu. W swoich wypowiedziach podkreśla, że to właśnie publiczność nadaje koncertom wyjątkowy wymiar i sprawia, że każdy występ staje się niepowtarzalnym doświadczeniem.

Pol'and'Rock 2026: znamy datę i kolejne gwiazdy

32. edycja Pol'and'Rock Festival odbędzie się w dniach 30 lipca - 1 sierpnia 2026 roku. Po raz kolejny uczestnicy spotkają się na terenie lotniska Czaplinek-Broczyno, które w ostatnich latach stało się stałym domem wydarzenia.

Organizatorzy stopniowo ujawniają skład przyszłorocznej edycji. Obok Eagle-Eye Cherry na scenach pojawią się m.in. Godsmack, Dropkick Murphys, Nothing More, Vended, Orbit Culture, a także polscy artyści: Dżem, Happysad i Myslovitz. W programie znalazł się również projekt L.U.C & Rebel Babel inspirowany muzyką z filmu "Chłopi".

Cleo nie miała wątpliwości w "The Voice Kids": Jesteś fenomenem!TVP
