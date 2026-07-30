We wtorek w samo południe Jurek Owsiak otworzył bramy, a na terenie lotniska Broczyno w Czaplinku błyskawicznie wyrosły setki namiotów. Internauci donoszą, że w 2025 r. w czwartek przed rozpoczęciem koncertów pole nie było tak mocno zapełnione.

Podczas konferencji prasowej Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego, podkreślił, że w tym roku zostało uruchomione ponad 200 pociągów, które dowożą uczestników do Czaplinka. W 2025 r. z dodatkowych pociągów uruchamianych z okazji tej imprezy skorzystało ok. 40 tys. osób.

Pol'and'Rock Festival - zobacz koncerty z kanapy

Tradycyjnie już od dobrych kilkunastu lat koncerty Pol'and'Rock Festivalu transmitowane są na żywo w internecie na kanale KręciołaTV. Dzięki temu w imprezie mogą wziąć osoby, które do Czaplinka nie dotrą osobiście.

Podczas trzydniowej imprezy zaprezentują się przedstawiciele różnych gatunków muzycznych - od metalu, przez rocka, celtycki punk, reggae, alternatywę po pop. Nie zabraknie światowych gwiazd (Godsmack, Dropkick Murphys, Alborosie, Eagle-Eye Cherry, P.O.D.), jak i polskiej czołówki (Dżem, Myslovitz, happysad, Orkiestra Dorosłych Dzieci, Lipali, Daria ze Śląska, Ewelina Flinta, WaluśKraksaKryzys, Kasia Lins, Jucho, Kobranocka, Łzy, Trupa Trupa, Varius Manx i Kasia Stankiewicz oraz Nocny Kochanek - laureat Złotego Bączka, nagrody przyznawanej przez festiwalową publiczność w internetowym plebiscycie).

Na Małej Scenie (tylko z nazwy) pojawią się też laureaci Eliminacji - ADHD, Atmosphere/Marcin Rozynek, Basia Giewont, Lej Mi Pół, Trackstone, Wiraszko i ZUTA.

Pol'and'Rock Festival 2026 - harmonogram koncertów na żywo:

Czwartek 30 lipca

DUŻA SCENA:

15:10 - THE LOTTERY WINNERS

16:30 - VENDED

18:00 - L.U.C. & Rebel Babel Orchestra - "Muzyka z filmu Chłopi"

19:30 - ORBIT CULTURE

21:10 - DROPKICK MURPHYS

22:40 - GODSMACK

00:10 - MYSLOVITZ

MAŁA SCENA:

17:30 - TRACKSTONE

18:25 - WIRASZKO

19:30 - LEJ MI PÓŁ

20:30 - LIPALI

21:40 - JUCHO

22:45 - VARIUS MANX I KASIA STANKIEWICZ

00:10 - ŁZY

Piątek 31 lipca

DUŻA SCENA:

15:00 - BUM BUM ORKESTAR URWANI + FRIENDS

16:30 - DZIWNA WIOSNA

18:00 - SPIDERGAWD

19:30 - DŻEM

21:00 - ALBOROSIE & SHENGEN CLAN

22:30 - NOCNY KOCHANEK + CHÓR

00:10 - P.O.D.

MAŁA SCENA:

17:30 - ZUTA

18:25 - ADHD

19:20 - METEOR AIRLINES

20:25 - KOBRANOCKA

21:55 - DARIA ZE ŚLĄSKA

23:25 - KASIA LINS 'OBYWATELKA K.L.'

Sobota 1 sierpnia

DUŻA SCENA:

15:00 - ORKIESTRA DOROSŁYCH DZIECI

16:30 - HEĽENINE OČI

18:00 - MALEVOLENCE

19:30 - WARGASM

21:00 - KOSHEEN

22:30 - EAGLE-EYE CHERRY

00:00 - HAPPYSAD

01:30 - PIOTR BUKARTYK & AJAGORE (zakończenie)

MAŁA SCENA:

17:30 - Lost In You

18:25 - ATMOSPHERE & MARCIN ROZYNEK

19:30 - SPECIAL GUEST

20:35 - EWELINA FLINTA

21:55 - TRUPA TRUPA

23:10 - WALUŚKRAKSAKRYZYS.