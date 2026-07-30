We wtorek w samo południe Jurek Owsiak otworzył bramy, a na terenie lotniska Broczyno w Czaplinku błyskawicznie wyrosły setki namiotów. Internauci donoszą, że w 2025 r. w czwartek przed rozpoczęciem koncertów pole nie było tak mocno zapełnione.
Podczas konferencji prasowej Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego, podkreślił, że w tym roku zostało uruchomione ponad 200 pociągów, które dowożą uczestników do Czaplinka. W 2025 r. z dodatkowych pociągów uruchamianych z okazji tej imprezy skorzystało ok. 40 tys. osób.
Pol'and'Rock Festival - zobacz koncerty z kanapy
Tradycyjnie już od dobrych kilkunastu lat koncerty Pol'and'Rock Festivalu transmitowane są na żywo w internecie na kanale KręciołaTV. Dzięki temu w imprezie mogą wziąć osoby, które do Czaplinka nie dotrą osobiście.
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Podczas trzydniowej imprezy zaprezentują się przedstawiciele różnych gatunków muzycznych - od metalu, przez rocka, celtycki punk, reggae, alternatywę po pop. Nie zabraknie światowych gwiazd (Godsmack, Dropkick Murphys, Alborosie, Eagle-Eye Cherry, P.O.D.), jak i polskiej czołówki (Dżem, Myslovitz, happysad, Orkiestra Dorosłych Dzieci, Lipali, Daria ze Śląska, Ewelina Flinta, WaluśKraksaKryzys, Kasia Lins, Jucho, Kobranocka, Łzy, Trupa Trupa, Varius Manx i Kasia Stankiewicz oraz Nocny Kochanek - laureat Złotego Bączka, nagrody przyznawanej przez festiwalową publiczność w internetowym plebiscycie).
Na Małej Scenie (tylko z nazwy) pojawią się też laureaci Eliminacji - ADHD, Atmosphere/Marcin Rozynek, Basia Giewont, Lej Mi Pół, Trackstone, Wiraszko i ZUTA.
Pol'and'Rock Festival 2026 - harmonogram koncertów na żywo:
Czwartek 30 lipca
DUŻA SCENA:
15:10 - THE LOTTERY WINNERS
16:30 - VENDED
18:00 - L.U.C. & Rebel Babel Orchestra - "Muzyka z filmu Chłopi"
19:30 - ORBIT CULTURE
21:10 - DROPKICK MURPHYS
22:40 - GODSMACK
00:10 - MYSLOVITZ
MAŁA SCENA:
17:30 - TRACKSTONE
18:25 - WIRASZKO
19:30 - LEJ MI PÓŁ
20:30 - LIPALI
21:40 - JUCHO
22:45 - VARIUS MANX I KASIA STANKIEWICZ
00:10 - ŁZY
Piątek 31 lipca
DUŻA SCENA:
15:00 - BUM BUM ORKESTAR URWANI + FRIENDS
16:30 - DZIWNA WIOSNA
18:00 - SPIDERGAWD
19:30 - DŻEM
21:00 - ALBOROSIE & SHENGEN CLAN
22:30 - NOCNY KOCHANEK + CHÓR
00:10 - P.O.D.
MAŁA SCENA:
17:30 - ZUTA
18:25 - ADHD
19:20 - METEOR AIRLINES
20:25 - KOBRANOCKA
21:55 - DARIA ZE ŚLĄSKA
23:25 - KASIA LINS 'OBYWATELKA K.L.'
Sobota 1 sierpnia
DUŻA SCENA:
15:00 - ORKIESTRA DOROSŁYCH DZIECI
16:30 - HEĽENINE OČI
18:00 - MALEVOLENCE
19:30 - WARGASM
21:00 - KOSHEEN
22:30 - EAGLE-EYE CHERRY
00:00 - HAPPYSAD
01:30 - PIOTR BUKARTYK & AJAGORE (zakończenie)
MAŁA SCENA:
17:30 - Lost In You
18:25 - ATMOSPHERE & MARCIN ROZYNEK
19:30 - SPECIAL GUEST
20:35 - EWELINA FLINTA
21:55 - TRUPA TRUPA
23:10 - WALUŚKRAKSAKRYZYS.