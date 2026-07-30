Pol'and'Rock Festival: Zobacz koncerty na żywo prosto z kanapy

Michał Boroń

Oprac.: Michał Boroń

Koncertem brytyjskiej grupy The Lottery Winners ruszyły koncerty na Dużej Scenie podczas tegorocznej edycji Pol'and'Rock Festivalu w Czaplinku-Broczynie. Na terenie lotniska bawią się tysiące uczestników, a kolejni wciąż dojeżdżają na niebiletowaną imprezę. Organizatorzy tradycyjnie przygotowali też darmową transmisję - koncerty można oglądać na żywo z kanapy w domu.

Jurek Owsiak w białej czapce i okularach słonecznych z mikrofonem przed czarnym banerem festiwalu Pol'and'Rock.
Jurek Owsiak rozpoczął 32. Pol'and'Rock Festival w CzaplinkuMarcin BieleckiPAP

We wtorek w samo południe Jurek Owsiak otworzył bramy, a na terenie lotniska Broczyno w Czaplinku błyskawicznie wyrosły setki namiotów. Internauci donoszą, że w 2025 r. w czwartek przed rozpoczęciem koncertów pole nie było tak mocno zapełnione.

Podczas konferencji prasowej Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego, podkreślił, że w tym roku zostało uruchomione ponad 200 pociągów, które dowożą uczestników do Czaplinka. W 2025 r. z dodatkowych pociągów uruchamianych z okazji tej imprezy skorzystało ok. 40 tys. osób.

Pol'and'Rock Festival - zobacz koncerty z kanapy

Tradycyjnie już od dobrych kilkunastu lat koncerty Pol'and'Rock Festivalu transmitowane są na żywo w internecie na kanale KręciołaTV. Dzięki temu w imprezie mogą wziąć osoby, które do Czaplinka nie dotrą osobiście.

Zobacz również:

Jurek Owsiak otworzył Pol'and'Rock Festival 2024
Pol'and'Rock Festival

Pol'and'Rock Festival 2026 wystartował! Tak bawią się ludzie na imprezie Jurka Owsiaka

Michał Boroń
Oliwia Kopcik
Michał Boroń, Oliwia Kopcik

Podczas trzydniowej imprezy zaprezentują się przedstawiciele różnych gatunków muzycznych - od metalu, przez rocka, celtycki punk, reggae, alternatywę po pop. Nie zabraknie światowych gwiazd (Godsmack, Dropkick Murphys, Alborosie, Eagle-Eye Cherry, P.O.D.), jak i polskiej czołówki (Dżem, Myslovitz, happysad, Orkiestra Dorosłych Dzieci, Lipali, Daria ze Śląska, Ewelina Flinta, WaluśKraksaKryzys, Kasia Lins, Jucho, Kobranocka, Łzy, Trupa Trupa, Varius Manx i Kasia Stankiewicz oraz Nocny Kochanek - laureat Złotego Bączka, nagrody przyznawanej przez festiwalową publiczność w internetowym plebiscycie).

Na Małej Scenie (tylko z nazwy) pojawią się też laureaci Eliminacji - ADHD, Atmosphere/Marcin Rozynek, Basia Giewont, Lej Mi Pół, Trackstone, Wiraszko i ZUTA.

Pol'and'Rock Festival 2026 - harmonogram koncertów na żywo:

Czwartek 30 lipca

DUŻA SCENA:

15:10 - THE LOTTERY WINNERS
16:30 - VENDED
18:00 - L.U.C. & Rebel Babel Orchestra - "Muzyka z filmu Chłopi"
19:30 - ORBIT CULTURE
21:10 - DROPKICK MURPHYS
22:40 - GODSMACK
00:10 - MYSLOVITZ

MAŁA SCENA:

17:30 - TRACKSTONE
18:25 - WIRASZKO
19:30 - LEJ MI PÓŁ
20:30 - LIPALI
21:40 - JUCHO
22:45 - VARIUS MANX I KASIA STANKIEWICZ
00:10 - ŁZY

Piątek 31 lipca

DUŻA SCENA:

15:00 - BUM BUM ORKESTAR URWANI + FRIENDS
16:30 - DZIWNA WIOSNA
18:00 - SPIDERGAWD
19:30 - DŻEM
21:00 - ALBOROSIE & SHENGEN CLAN
22:30 - NOCNY KOCHANEK + CHÓR
00:10 - P.O.D.

MAŁA SCENA:

17:30 - ZUTA
18:25 - ADHD
19:20 - METEOR AIRLINES
20:25 - KOBRANOCKA
21:55 - DARIA ZE ŚLĄSKA
23:25 - KASIA LINS 'OBYWATELKA K.L.'

Sobota 1 sierpnia

DUŻA SCENA:

15:00 - ORKIESTRA DOROSŁYCH DZIECI
16:30 - HEĽENINE OČI
18:00 - MALEVOLENCE
19:30 - WARGASM
21:00 - KOSHEEN
22:30 - EAGLE-EYE CHERRY
00:00 - HAPPYSAD
01:30 - PIOTR BUKARTYK & AJAGORE (zakończenie)

MAŁA SCENA:

17:30 - Lost In You
18:25 - ATMOSPHERE & MARCIN ROZYNEK
19:30 - SPECIAL GUEST
20:35 - EWELINA FLINTA
21:55 - TRUPA TRUPA
23:10 - WALUŚKRAKSAKRYZYS.

Natalia Szroeder: Jedna wielka niewiadoma. Pośpiech nie jest wskazanyINTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze