Pol'and'Rock Festival: Znamy laureatów Złotego Bączka. "Piękny prezent"

Michał Boroń

Poznaliśmy laureatów wieloetapowego plebiscytu Złoty Bączek. Ta nagroda przyznawana jest przez internautów dla najlepszych wykonawców (Polska i świat) poprzedniej edycji Pol'and'Rock Festival, a zwycięzcy otrzymują zaproszenie na kolejną odsłonę.

Krzysztof Sokołowski, wokalista Nocnego Kochanka
Krzysztof Sokołowski jest wokalistą grupy Nocny KochanekAKPAAKPA

Złoty Bączek to nagroda w postaci mosiężnej statuetki, przyznawana od 1995 r. (z przerwą w latach 2000-2002) zespołom występującym na Pol'and'Rock Festivalu (wcześniej znanym jako Przystanek Woodstock). Od 2003 r. zwycięzca wyłaniany jest w wyniku wieloetapowego plebiscytu, w którym głosują internauci. Poza statuetką wykonawcy dostają też zaproszenie na kolejną edycję festiwalu dowodzonego przez Jurka Owsiaka.

W 2025 r. laureatami zostali Ich Troje (Polska) i Electric Callboy (świat). Dodatkowo ekipa Owsiaka zaprosiła na Dużą Scenę Zenka Grabowskiego, który do ostatniej chwili rywalizował o zwycięstwo z zespołem Michała Wiśniewskiego.

Pol'and'Rock Festival 2026: Nocny Kochanek i Dirty Shirt dziękują za wsparcie

W tym roku zaproszenie na Pol'and'Rock za zdobycie Złotego Bączka zdobyli ulubieńcy publiczności: Nocny Kochanek (Polska) i Dirty Shirt (świat).

"Z okazji dnia dziecka dostaliśmy od Was piękny prezent! DZIĘKUJEMY! Do zobaczenia" - napisał Nocny Kochanek.

Michał Boroń

Działający od 2012 r. zespół na polskiej scenie metalowej wyróżnia się prześmiewczymi tekstami, które - jak mówią sami muzycy - są inspirowane zdarzeniami i sytuacjami "z życia wziętymi". Dorobek grupy dowodzonej przez wokalistę Krzysztofa Sokołowskiego obejmuje pięć studyjnych płyt z autorskim materiałem. Ostatnią z nich jest "Urwany film" z lutego 2025 r. Poprzednie wydawnictwa zdobywały status platyny lub złota.

Z podziękowaniami dla fanów ruszyli też Rumuni z Dirty Shirt.

"Dziękujemy każdemu, kto głosował na Dirty Shirt w plebiscycie Złotego Bączka i umożliwił nam powrót na Pol'and'Rock Festival! Wasze wsparcie, wasze głosy, wasze wiadomości i wasza energia sprawiły, że stało się to możliwe. Jesteśmy ogromnie wdzięczni, że mamy tak oddaną społeczność, która nas wspiera. Dziękujemy za waszą wiarę w nas i bycie częścią tej podróży. Do zobaczenia w Polsce - razem uczyńmy to wydarzenie legendarnym" - napisali muzycy z Dirty Shirt.

Kto zagra na Pol'and'Rock Festival 2026?

32. edycja niebiletowanej imprezy dowodzonej przez Jurka Owsiaka odbędzie się ponownie w Czaplinku (woj. zachodniopomorskie) na terenie lotniska Broczyno, tym razem w dniach 30 lipca - 1 sierpnia.

Do tej pory organizatorzy ujawnili, że na Pol'and'Rock Festivalu zagrają m.in. Godsmack, Vended (liderami są synowie muzyków Slipknot), Orbit Culture, Spidergawd, Dropkick Murphys, Alborosie, Eagle-Eye Cherry oraz polskie gwiazdy: Dżem, Myslovitz, happysad, L.U.C. & Rebel Babel Orchestra z muzyką z filmu "Chłopi", Dziwna Wiosna, Orkiestra Dorosłych Dzieci, Voo Voo, Lipali, Daria ze Śląska, Ewelina Flinta, WaluśKraksaKryzys, Kasia Lins, Jucho, Kobranocka, Łzy i Trupa Trupa.

Na otwarcie imprezy na Dużej Scenie zaprezentuje się brytyjski zespół Lottery Winners, który we wrześniu 2025 r. poprzedzał Robbiego Williamsa w Tauron Arenie Kraków.

W ostatni weekend poznaliśmy też laureatów Eliminacji do Pol'and'Rocka - na Małej Scenie zagrają ADHD, Atmosphere/Marcin Rozynek, Basia Giewont, Lej Mi Pół, Trackstone, Wiraszko i ZUTA.

