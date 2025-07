Oficjalnie Pol'and'Rock Festival rozpoczyna się 31 lipca o godzinie 15, kiedy to ze sceny wybrzmi festiwalowe przyrzeczenie, "odjazd" odgwiżdże zawiadowca Roman Polański , a orkiestra zagra "Glory, Glory, Alleluja" .

Nocne ASP: co działo się w środę na Pol'and'Rock Festival?

Organizatorzy Pol'and'Rocka przygotowali dla uczestników prawdziwą muzyczną ucztę. Nocne ASP otworzył stand-up "Nietykalni", czyli Kuba Rafalski i Roman Kostelecki. "Dobry, czarny, sarkastyczny humor. Pojechane po bandzie maksymalnie. Git duet", "Czarny humor to jest to", "Jaja były dobre. Cieszę się, że znowu do nas przyszedł" - komentowała publiczność.