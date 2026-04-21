Pol'and'Rock Festival odsłania kolejne karty. "Najlepszy wybór z dotychczasowych"

To ogłoszenie wielu uczestników festiwalu przyjęło z ogromnym entuzjazmem. Słowacka formacja Heľenine Oči, która w ubiegłym roku rozgrzała publiczność na Małej Scenie, tym razem pojawi się w znacznie większym wydaniu.

Organizatorzy jasno przyznali, że to decyzja podjęta pod wpływem fanów. "Po energetycznym występie na Małej Scenie ubiegłorocznego Najpiękniejszego Festiwalu Świata wielu z was powtarzało w komentarzach, że ten zespół byłby idealnym uzupełnieniem Dużej Sceny. Posłuchaliśmy waszych głosów - Heľenine Oči dołączają do line-upu 32. Pol'and'Rock Festival!" - czytamy w komunikacie.

Zespół zaprezentuje swoją mieszankę rocka, ska i folku w sobotę 1 sierpnia o godzinie 16:30. W sieci momentalnie pojawiła się lawina reakcji. "Najlepsza informacja dzisiejszego dnia", "Ale będzie ogień" czy "Perełka wśród line-upu" - piszą zachwyceni uczestnicy. Nie brakuje też odniesień do ich żywiołowych koncertów. Fani już teraz zastanawiają się, czy wokalista ponownie zaskoczy publiczność widowiskowymi akcjami poza sceną.

Alborosie rozbuja festiwalową publiczność

Organizatorzy nie zapominają również o miłośnikach reggae. Po występach takich artystów jak Damian Marley, Alpha Blondy czy Burning Spear, przyszedł czas na kolejne nazwisko z międzynarodowej czołówki.

Do line-upu dołącza Alborosie & Shengen Clan. Włoski artysta od lat związany ze sceną jamajską wystąpi w piątek 31 lipca o godzinie 21:00. Zapowiedź koncertu od razu wywołała spore poruszenie.

"Ależ mi zrobiliście dzień", "Będzie bujane" czy "W końcu reggae i to energetyczne" - komentują fani. Choć pojawiły się też pojedyncze sceptyczne głosy, większość nie ma wątpliwości, że ten koncert może być jednym z najbardziej klimatycznych momentów festiwalu.

Dziwna Wiosna na Dużej Scenie. Decyzja, która podzieliła fanów

Emocji nie zabrakło również przy ogłoszeniu dotyczącym zespołu Dziwna Wiosna. Grupa, znana już festiwalowej publiczności z wcześniejszych występów i udziału w Eliminacjach, tym razem zagra na Dużej Scenie.

Dla jednych to naturalny krok i powód do radości. "Miód na moje serce", "Świetna wiadomość" - piszą zachwyceni fani. Inni patrzą na tę decyzję bardziej krytycznie, zwracając uwagę na wyniki plebiscytu Złotego Bączka i brak konsekwencji w doborze artystów.

W komentarzach pojawiają się głosy, że festiwal mógłby częściej stawiać na nowe twarze. Nie brakuje jednak osób, które podchodzą do sprawy z dystansem i traktują koncert jako okazję do ponownego odkrycia zespołu na żywo.

Line-up, który coraz bardziej się zagęszcza

Przypomnijmy, że Pol'and'Rock Festival 2026 odbędzie się w dniach 30 lipca - 1 sierpnia na lotnisku Czaplinek-Broczyno. Wśród wcześniej ogłoszonych wykonawców znaleźli się m.in. Orbit Culture, Godsmack, Vended, Nothing More, Lottery Winners, Dżem, Happysad i Myslovitz.

Nowe ogłoszenia tylko podkręcają oczekiwania. "Line-up w tym roku to mega sztos", "Najlepszy wybór z dotychczasowych" - można przeczytać w komentarzach. Jednocześnie fani nie przestają zgłaszać własnych propozycji i liczyć na kolejne niespodzianki.

We Watch Clouds na Next Fest 2026: "Nie uważamy się za artystów" Tymoteusz Hołysz INTERIA.PL