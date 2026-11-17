Przyszłoroczny Pol'and'Rock Festival odbędzie się od 29 do 31 lipca na lotnisku Czaplinek-Broczyno. Organizatorzy pozostaną w tym miejscu co najmniej do 2029 roku, co pod koniec października zatwierdzili radni Czaplinka.

Trzecim wykonawcą zaproszonym na przyszłoroczną edycję zostali The Reytons. Organizatorzy zapowiadają koncert pełen wrażeń i pogo pod barierkami, czyli dokładnie tego, z czym Brytyjczycy są kojarzeni przez swoją publiczność.

Kim są The Reytons?

The Reytons powstali w 2017 roku w Rotherham w południowym Yorkshire. Zespół tworzą Jonny Yerrell, Joe O'Brien, Lee Holland i Jamie Todd. Grają surowego, opartego na gitarowych riffach indie rocka. Od samego początku działalności wydają muzykę bez pomocy dużej wytwórni.

Debiutancki "Kids Off the Estate" ukazał się w 2021 roku i zajął 11. miejsce brytyjskich list sprzedaży. Dwa lata później grupa wydała "What's Rock and Roll?", który dotarł na pierwsze miejsce. Kolejny album, "Ballad of a Bystander", zakończył notowanie na drugiej pozycji.

W sierpniu 2026 roku The Reytons powtórzyli swój największy sukces. "A Love Letter to a Broken Town" został najlepiej sprzedającym się albumem tygodnia w Wielkiej Brytanii.

"To chyba pierwszy album w historii, który znalazł się na szczycie listy bez ani jednego odtworzenia w dużym radiu. Niczego bym nie zmienił. Ta płyta to od początku do końca my, Rotherham i The Reytons" - komentował wokalista.

Fani reagują na najnowsze ogłoszenie Pol'and'Rock

Zapowiedź została dobrze przyjęta przez festiwalowiczów. "Petarda", "Mega" i "Będzie ogień" - pisali pod ogłoszeniem.

Pojawiły się też pierwsze prośby o następnych wykonawców. Fani najczęściej wymieniali Nothing But Thieves i Billy Talent, ale zaproponowali organizatorom także Chevelle oraz polską grupę Grommet.

The Reytons są trzecim potwierdzonym zespołem Pol'and'Rock Festivalu 2027. Wcześniej ogłoszono psychodeliczno-rockową grupę Kula Shaker oraz Halestorm z Lzzy Hale na czele.