32. edycja Pol'and'Rock Festivalu odbędzie się ponownie w Czaplinku (woj. zachodniopomorskie) na terenie lotniska Broczyno, tym razem w dniach 30 lipca - 1 sierpnia.

Do tej pory organizatorzy ujawnili, że na festiwalu zagrają amerykańscy przedstawiciele cięższego grania: Godsmack, Vended (liderami grupy są synowie muzyków Slipknot) i Nothing More.

Pol'and'Rock Festival 2026: Dżem pierwszą polską gwiazdą

Z najnowszego ogłoszenia dowiadujemy się, że pierwszą polską gwiazdą będzie Dżem - legenda śląskiego bluesa.

"Ten zespół już niejednokrotnie gościł na scenach Finałów WOŚP i Najpiękniejszego Festiwalu Świata (pierwszy raz w 1997, ostatni w 2021 roku). Festiwalowa publiczność kocha ich muzykę i na pewno i tym razem nie zabraknie wspólnego śpiewania kultowych już kompozycji" - czytamy w ogłoszeniu.

Fani entuzjastycznie zareagowali na pierwszą polską gwiazdę, która była obecna choćby na ostatnim Finale WOŚP w Warszawie.

"Przybędą tłumy", "Piękny letni, piątkowy wieczór i takie dźwięki... będzie wieczór niezapomniany!!", "Rozwalacie system w tym roku", "Do zobaczenia pod sceną", "W życiu piękne są tylko chwile" - komentują internauci.

Dżem z Sebastianem Riedlem szykuje nowy album

Przypomnijmy, że Dżem po ponad 15-letniej przerwie nagrał nowy album studyjny. Zawierająca 10 utworów płyta "Sobie potrzebni" pojawi się 27 lutego. Poznaliśmy już trzy single - "Dusza", "Sobie potrzebni" i "Idzie lepsze".

Wszystkie teksty stworzył Mirosław Bochenek, piszący dla zespołu od czasów "Autsajdera" (na tę płytę z 1993 r. napisał słowa do tytułowego przeboju i utworu "Prokurator i ja").

Po raz pierwszy z Dżemem na Pol'and'Rocku wystąpi wokalista i gitarzysta Sebastian Riedel. Syn legendarnego frontmana Ryśka Riedla w kwietniu 2024 r. dołączył do zespołu, zastępując Maćka Balcara.

Jurek Owsiak i Dżem podczas Przystanku Woodstock 2009 w Kostrzynie nad Odrą Jerzy Pawleta / Forum Agencja FORUM

W obecnym składzie z założycieli pozostali jedynie bracia Adam (gitara) i Beno (bas) Otrębowie. Ten drugi wraca do koncertowej aktywności po kilkumiesięcznej nieobecności spowodowanej chorobą (często zastępował go Janusz Frychel z Gangu Olsena, z tym zespołem związani byli także Zbigniew Szczerbiński i Janusz Borzucki).

Od 1979 r. braciom towarzyszy gitarzysta Jerzy Styczyński. U ich boku występują Zbigniew Szczerbiński (perkusja), następca klawiszowca Pawła Bergera (tragicznie zmarłego w wypadku busa w 2005 r.) - Janusz Borzucki i wspomniany Sebastian Riedel (wokal, gitara).

Przypomnijmy, że w 2025 r. na dużej i małej scenie (zlokalizowanej w namiocie Akademii Sztuk Przepięknych) Pol'and'Rock Festivalu wystąpiło ponad 40 wykonawców z Polski i zza granicy. Wśród nich m.in.: Fear Factory, Royal Republic, Paradise Lost, Wolfmother, Burning Spear, Agnostic Front, Zeal & Ardor, Osees, Ich Troje (laureat Złotego Bączka), Hunter, Fisz Emade Tworzywo, Nocny Kochanek, Mrozu, Dr Misio, Michał Bajor, The Analogs, Lor, Old Breakout i Nanga. Festiwal zakończył się tradycyjnie koncertem Piotra Bukartyka.

Na Pol'and'Rock Festival nie ma wejściówek, wydarzenie - jak co roku - nie jest biletowane. Wszystkie koncerty i atrakcje są bezpłatne. Płacić trzeba za parking, ciepły prysznic i miejsce w strefach Rock Camp i Rock Camp Chill zorganizowanych na terenie festiwalu.

