32. edycja niebiletowanej imprezy dowodzonej przez Jurka Owsiaka odbędzie się ponownie w Czaplinku (woj. zachodniopomorskie) na terenie lotniska Broczyno, tym razem w dniach 30 lipca - 1 sierpnia.

Do tej pory organizatorzy ujawnili, że na Pol'and'Rock Festivalu zagrają Godsmack, Vended (liderami są synowie muzyków Slipknot), Orbit Culture, Spidergawd, Dropkick Murphys oraz polskie gwiazdy: Dżem, Myslovitz, happysad i L.U.C. & Rebel Babel Orchestra z muzyką z filmu "Chłopi". Na otwarcie imprezy na Dużej Scenie zaprezentuje się brytyjski zespół Lottery Winners, który we wrześniu 2025 r. poprzedzał Robbiego Williamsa w Tauron Arenie Kraków.

Pol'and'Rock Festival z listą uczestników Eliminacji. Kto się zgłosił?

"Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń do 17. Eliminacji do Pol'and'Rock Festival! I bardzo cieszy nas ilość zgłoszeń, które napłynęły w tym roku - aż 891! Teraz czas na etap II, w którym zmierzy się 787 zespołów z Polski i 104 z innych krajów" - czytamy w ogłoszeniu organizatorów.

Przypomnijmy, że w ubiegłych latach dzięki Eliminacjom na imprezie Jurka Owsiaka zagrali m.in. Kwiat Jabłoni, Nocny Kochanek, Enej, Tabu, Łydka Grubasa, Ich Troje, Lor, WaluśKraksaKryzys, Organek i Ukeje.

W drugim etapie Eliminacji to jury pod przewodnictwem Jurka Owsiaka wybiera uczestników, którzy potem na żywo prezentują się przed publicznością. Koncerty finalistów odbędą się we Włocławku w dniach 29-30 maja.

Wśród blisko 900 zgłoszeń w tym roku tradycyjnie nie brakuje zespołów z dorobkiem, uczestników znanych z telewizyjnych programów (m.in. "Must Be The Music" w Polsacie, eliminacje do Eurowizji), wykonawców nominowanych do Fryderyków czy debiutantów stawiających dopiero pierwsze kroki.

Niektórzy z kandydatów mieli już okazję zaprezentować się na Najpiękniejszym Festiwalu Świata (np. grupa Rzepczyno grała na Przystanku Woodstock w latach 1998, 1999, 2001, 2002 i 2008).

Marcin Rozynek, Kathia, Kury i inni chcą zagrać u Jurka Owsiaka

Na liście można znaleźć takich wykonawców, jak m.in. ADHD (robiący furorę w mediach społecznościowych zespół tworzony przez trójkę nastolatków), Basia Giewont (finalistka tegorocznych preselekcji do Eurowizji), BNDK (zespół dowodzony przez Janka Benedka, do niedawna gitarzystę T.Love), Dylan.pl (projekt Filipa Łobodzińskiego wykonujący własne, akustyczne aranżacje utworów Boba Dylana), Dziady Kapitana Klossa (zespół Olafa Deriglasoffa), Jacko Brango (głośny debiut muzyka współpracującego do niedawna z m.in. Krzysztofem Zalewskim i Darią Zawiałow), Karolina Lizer (laureatka Premier na Festiwalu w Opolu 2022), Kathia (błyskawicznie z małych, klubowych scen dotarła na wielkie wydarzenia i festiwale - m.in. Męskie Granie, Great September, Next Fest, Open'er Festival), Kury (legenda polskiej sceny alternatywnej z Tymonem Tymańskim i wspomnianym wyżej Olafem Deriglasoffem), Lej Mi Pół (faworyci studenckiej publiczności), Maciej Lipina (wokalista grupy Ścigani związany głównie ze sceną bluesową), Madox (budzący wielkie emocje półfinalista drugiej edycji "Mam talent") czy Marcin Rozynek z grupą Atmosphere (w 2003 r. podbił Polskę przebojem "Siłacz", w ub.r. przypomniał się telewizyjnej publiczności podczas Polsat Hit Festiwalu w Sopocie).

Marcin Rozynek podczas Polsat Hit Festiwal 2025 w Sopocie Przemek Swiderski AKPA

Kolejni dobrze znani wykonawcy to m.in. Oberschlesien (nazywany "śląskim Rammsteinem"), Sachiel (zwycięzcy siódmej edycji "Must Be The Music" w Polsacie), Sad Smiles (laureaci Jarocina robią furorę w trwającej obecnie edycji "MBTM"), Wiraszko (lider formacji Muchy pod koniec 2025 r. wypuścił swój solowy debiut "Tak młodo się nie spotkamy") i duet Zuta (wybrany osobiście przez Simply Red jako polski support koncertowy).

Egzotyczną ciekawostką jest zgłoszenie nadesłane przez łączący folk metal z mongolską muzyką ludową zespół Uuahai, który w 2023 r. jako zagraniczny laureat Eliminacji grał już na Pol'and'Rocku. Wśród zagranicznych wykonawców możemy znaleźć wykonawców z m.in. Węgier, Łotwy, Włoch, Australii, Wielkiej Brytanii, USA, Holandii, Litwy, Turcji, Białorusi, Hiszpanii, Niemiec, Czech, Estonii, Portugalii, Cypru, Japonii, Maroka i Finlandii.

