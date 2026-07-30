Pol'and'Rock Festival 2026 wystartował! Tak bawią się ludzie na imprezie Jurka Owsiaka

Michał Boroń
Oliwia Kopcik

Michał Boroń, Oliwia Kopcik

Ruszyła kolejna edycja Pol'and'Rock Festival. Pierwszy dzień to koncerty m.in. Dropkick Murphys, Godsmack, Myslovitz czy Varius Manx & Kasia Stankiewicz. Co dzieje się na lotnisku Czaplinek-Broczyno?

Jurek Owsiak w czerwonych okularach, czarnej koszulce z nadrukiem, z mikrofonem na oświetlonej czerwono scenie.
Jurek Owsiak otworzył Pol'and'Rock Festival 2024Piętka Mieszko AKPA

Przypomnijmy, że 32. edycja Pol'and'Rock Festivalu odbędzie się ponownie w Czaplinku (woj. zachodniopomorskie) na terenie lotniska Broczyno, tym razem w dniach 30 lipca - 1 sierpnia.

Na niebiletowanej imprezie dowodzonej przez Jurka Owsiaka zagrają m.in. Godsmack, Vended (liderami są synowie muzyków Slipknot), Orbit Culture, Spidergawd, Dropkick Murphys, Alborosie, Eagle-Eye Cherry, P.O.D. i Wargasm oraz polskie gwiazdy: Dżem, Myslovitz, happysad, L.U.C. & Rebel Babel Orchestra z muzyką z filmu "Chłopi", Dziwna Wiosna, Orkiestra Dorosłych Dzieci, Voo Voo, Lipali, Daria ze Śląska, Ewelina Flinta, WaluśKraksaKryzys, Kasia Lins, Jucho, Kobranocka, Łzy, Trupa Trupa oraz Varius Manx i Kasia Stankiewicz.

W Czaplinku na Małej Scenie zobaczymy też laureatów Eliminacji - zagrają ADHD, Atmosphere/Marcin Rozynek, Basia Giewont, Lej Mi Pół, Trackstone, Wiraszko i ZUTA.

Pol'and'Rock Festival 2026: pierwszy dzień. Co dzieje się w Czaplinku?

Jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem odbyła się konferencja prasowa, na której Jurek Owsiak opowiedział m.in. o działaniu Pokojowego Patrolu, przypominając, że wszyscy wolontariusze są wcześniej szkoleni, jak sprawnie działać w zespole czy jak udzielić pierwszej pomocy. Poinformował także, że do tej pory zgłoszono 230 interwencji medycznych, jednak żadna z nich nie była poważna - liczba obejmuje m.in. drobne skaleczenia.

Jednym z gości konferencji była Marzena Figiel-Strzała, której w czwartek rano można było posłuchać w namiocie ASP. Podróżniczka i dziennikarka doceniła atmosferę festiwalu i wielką życzliwość uczestników. "Dziękujemy ci za ten festiwal i za wszystko, co robisz przez cały rok" - podsumowała, zwracając się do Jurka Owsiaka.

A równo o 15:00 wszyscy zebrali się pod Dużą Sceną na uroczystym rozpoczęciu festiwalu. "Spędzimy ze sobą trzy dni na najpiękniejszej ziemi, na Najpiękniejszym Festiwalu Świata. Spędzimy je w przyjaźni, miłości, w muzyce. Dbajcie o to, abyśmy byli tutaj bezpieczni, abyśmy byli dla siebie dobrzy. Oklaskujcie artystów, dbajcie o siebie nawzajem" - mówił pomysłodawca festiwalu. Następnie chwilą ciszy uhonorowano tych, którzy odeszli w ciągu roku pomiędzy edycjami wydarzenia, a na telebimach pojawiły się zdjęcia m.in. Stanisława Soyki i Łukasza Litewki. Uczczono też pamięć "wszystkich ofiar bezsensownych konfliktów" i ofiar zdarzeń losowych, jak trzęsienie ziemi w Wenezueli.

Później najważniejsza część inauguracji - festiwalowa przysięga. "To jest mój kawałek ziemi, o który będę dbał i który będę szanował. To jest mój dom, w którym panuje Miłość, Tolerancja, Braterstwo i Przyjaźń. Tak mi dopomóż Rock'n'Roll, Rock'n'Roll, Rock'n'Roll!" - wybrzmiało, wywołując łzy u niejednej osoby stojącej pod i na scenie. Roman Polański - ostatni zawiadowca stacji Żary - odgwizdał odjazd 32. Pol'and'Rock Festival, orkiestra zagrała na start "Glory, Glory, Hallelujah" i już można było przejść do pierwszego koncertu, czyli brytyjskiego zespołu The Lottery Winners, który we wrześniu 2025 r. poprzedzał Robbiego Williamsa w Tauron Arenie Kraków.


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