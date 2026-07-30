Przypomnijmy, że 32. edycja Pol'and'Rock Festivalu odbędzie się ponownie w Czaplinku (woj. zachodniopomorskie) na terenie lotniska Broczyno, tym razem w dniach 30 lipca - 1 sierpnia.

Na niebiletowanej imprezie dowodzonej przez Jurka Owsiaka zagrają m.in. Godsmack, Vended (liderami są synowie muzyków Slipknot), Orbit Culture, Spidergawd, Dropkick Murphys, Alborosie, Eagle-Eye Cherry, P.O.D. i Wargasm oraz polskie gwiazdy: Dżem, Myslovitz, happysad, L.U.C. & Rebel Babel Orchestra z muzyką z filmu "Chłopi", Dziwna Wiosna, Orkiestra Dorosłych Dzieci, Voo Voo, Lipali, Daria ze Śląska, Ewelina Flinta, WaluśKraksaKryzys, Kasia Lins, Jucho, Kobranocka, Łzy, Trupa Trupa oraz Varius Manx i Kasia Stankiewicz.

W Czaplinku na Małej Scenie zobaczymy też laureatów Eliminacji - zagrają ADHD, Atmosphere/Marcin Rozynek, Basia Giewont, Lej Mi Pół, Trackstone, Wiraszko i ZUTA.

Pol'and'Rock Festival 2026: pierwszy dzień. Co dzieje się w Czaplinku?

Jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem odbyła się konferencja prasowa, na której Jurek Owsiak opowiedział m.in. o działaniu Pokojowego Patrolu, przypominając, że wszyscy wolontariusze są wcześniej szkoleni, jak sprawnie działać w zespole czy jak udzielić pierwszej pomocy. Poinformował także, że do tej pory zgłoszono 230 interwencji medycznych, jednak żadna z nich nie była poważna - liczba obejmuje m.in. drobne skaleczenia.

Jednym z gości konferencji była Marzena Figiel-Strzała, której w czwartek rano można było posłuchać w namiocie ASP. Podróżniczka i dziennikarka doceniła atmosferę festiwalu i wielką życzliwość uczestników. "Dziękujemy ci za ten festiwal i za wszystko, co robisz przez cały rok" - podsumowała, zwracając się do Jurka Owsiaka.

A równo o 15:00 wszyscy zebrali się pod Dużą Sceną na uroczystym rozpoczęciu festiwalu. "Spędzimy ze sobą trzy dni na najpiękniejszej ziemi, na Najpiękniejszym Festiwalu Świata. Spędzimy je w przyjaźni, miłości, w muzyce. Dbajcie o to, abyśmy byli tutaj bezpieczni, abyśmy byli dla siebie dobrzy. Oklaskujcie artystów, dbajcie o siebie nawzajem" - mówił pomysłodawca festiwalu. Następnie chwilą ciszy uhonorowano tych, którzy odeszli w ciągu roku pomiędzy edycjami wydarzenia, a na telebimach pojawiły się zdjęcia m.in. Stanisława Soyki i Łukasza Litewki. Uczczono też pamięć "wszystkich ofiar bezsensownych konfliktów" i ofiar zdarzeń losowych, jak trzęsienie ziemi w Wenezueli.

Później najważniejsza część inauguracji - festiwalowa przysięga. "To jest mój kawałek ziemi, o który będę dbał i który będę szanował. To jest mój dom, w którym panuje Miłość, Tolerancja, Braterstwo i Przyjaźń. Tak mi dopomóż Rock'n'Roll, Rock'n'Roll, Rock'n'Roll!" - wybrzmiało, wywołując łzy u niejednej osoby stojącej pod i na scenie. Roman Polański - ostatni zawiadowca stacji Żary - odgwizdał odjazd 32. Pol'and'Rock Festival, orkiestra zagrała na start "Glory, Glory, Hallelujah" i już można było przejść do pierwszego koncertu, czyli brytyjskiego zespołu The Lottery Winners, który we wrześniu 2025 r. poprzedzał Robbiego Williamsa w Tauron Arenie Kraków.



