Przypomnijmy, że 32. edycja Pol'and'Rock Festivalu odbędzie się ponownie w Czaplinku (woj. zachodniopomorskie) na terenie lotniska Broczyno, tym razem w dniach 30 lipca - 1 sierpnia.

Na niebiletowanej imprezie dowodzonej przez Jurka Owsiaka zagrają m.in. Godsmack, Vended (liderami są synowie muzyków Slipknot), Orbit Culture, Spidergawd, Dropkick Murphys, Alborosie, Eagle-Eye Cherry, P.O.D. i Wargasm oraz polskie gwiazdy: Dżem, Myslovitz, happysad, L.U.C. & Rebel Babel Orchestra z muzyką z filmu "Chłopi", Dziwna Wiosna, Orkiestra Dorosłych Dzieci, Voo Voo, Lipali, Daria ze Śląska, Ewelina Flinta, WaluśKraksaKryzys, Kasia Lins, Jucho, Kobranocka, Łzy, Trupa Trupa oraz Varius Manx i Kasia Stankiewicz.

Na otwarcie imprezy na Dużej Scenie zaprezentuje się brytyjski zespół Lottery Winners, który we wrześniu 2025 r. poprzedzał Robbiego Williamsa w Tauron Arenie Kraków.

W Czaplinku na Małej Scenie zobaczymy też laureatów Eliminacji - zagrają ADHD, Atmosphere/Marcin Rozynek, Basia Giewont, Lej Mi Pół, Trackstone, Wiraszko i ZUTA.

Pol'and'Rock Festival coraz bliżej. Kwestia toalet rozpaliła internautów

Przygotowania przed imprezą idą pełną parą, nie tylko jeśli chodzi o samych organizatorów. Festiwalowe pole to również kwestia zapewnienia infrastruktury dla setek tysięcy uczestników. Jak co roku, gorące emocje budzi kwestia toalet.

"Już za chwilę Lotnisko Broczyno ponownie wypełni się muzyką, dobrą energią i tysiącami festiwalowiczów. My również odliczamy dni do tego wyjątkowego spotkania! Zanim jednak na teren Festiwalu zaczną przybywać pierwsi uczestnicy, nasz zespół już intensywnie pracuje. Odpowiednio wcześniej przygotowujemy kompleksowe zaplecze sanitarne, aby od pierwszego dnia wszystko było gotowe i działało bez zarzutu. To właśnie dzięki starannym przygotowaniom możemy zapewnić komfort i bezpieczeństwo przez cały czas trwania Pol'and'Rock Festival" - ogłosiła firma WC Tron, która od kilku lat dba o to zaplecze.

Pod wpisem pojawiła się ponad setka komentarzy usatysfakcjonowanych użytkowników.

"Niby nic - po prostu kibel ale za to jaki !!! No cóż, jesteście najlepsi. Oby tak dalej. Pewnie wiele osób się ze mną zgodzi - brawa dla was", "Nigdzie nie widziałem tak sprawnej organizacji i zarządzania jak u was. Rewelacyjnie sobie radzicie. Czego obrazem są oklaski z soboty na niedzielę", "Nie ma piękniejszego widoku o poranku niż wc tron", "Tylko złoty papier poprosimy" - czytamy.

"WC Tron wygrał Złotego Bączka" - to kolejny wpis, nawiązujący do plebiscytu i nagrody przyznawanej przez festiwalowiczom wykonawcom z Dużej i Małej Sceny.