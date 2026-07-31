32. edycja Pol'and'Rock Festivalu odbywa się ponownie w Czaplinku (woj. zachodniopomorskie) na terenie lotniska Broczyno i trwa od 30 lipca do 1 sierpnia.

Pierwszego dnia - wybitnie upalnego, co jednak nie przeszkadzało uczestnikom w zabawie przy muzyce - na Dużej Scenie zagrali m.in. The Lottery Winners, Dropkick Murphys, Godsmack czy Myslovitz. Z kolei Mała Scena (tylko z nazwy) gościła m.in. Jucho, Lej Mi Pół, Varius Manx & Kasia Stankiewicz czy Łzy.

Pol'and'Rock 2026: co dzieje się w Czaplinku?

Piątek na lotnisku Czaplinek-Broczyno jest równie upalny jak dzień poprzedni, ale tak jak nie brakuje słońca, nie brakuje też energii.

Standardowo rozpoczęliśmy festiwalowy dzień od konferencji prasowej. Jurek Owsiak poinformował o dwóch poważnych zdarzeniach medycznych. Jednym z nich było zasłabnięcie podczas koncertu Myslovitz, ale pomysłodawca imprezy podkreślił, że publiczność przytomnie zastosowała się do reguły pokazywania znaku pomocy, dzięki czemu poszkodowany szybko otrzymał potrzebne wsparcie. Drugie zdarzenie to zatrzymanie akcji serca na polu namiotowym i również tutaj służby medyczne zadziałały błyskawicznie, ratując życie 18-latka.

Po konferencji przyszedł czas na otwarcie Dużej Sceny, co uczyniła grupa Bum Bum Orkestar & Friends, czyli polski, sześcioosobowy zespół łączący muzykę bałkańską i klezmerską. Pod członem "Friends" kryją się muzycy grup Nicponie oraz Urwani z Wesela. Idealny sposób na poruszenie publiczności i nie, nawet wysoka temperatura nie przeszkadzała w tańcach.

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