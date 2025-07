Pol'and'Rock Festival 2025: pierwszy dzień w Czaplinku. Oświadczyny przed tysiącami ludzi

Pol'and'Rock Festival 2025 tradycyjnie rozpoczął się od festiwalowej przysięgi ("To jest mój kawałek ziemi, o który będę dbał i który będę szanował. To jest mój dom, w którym panuje Miłość, Tolerancja, Braterstwo i Przyjaźń. Tak mi dopomóż Rock'n'Roll, Rock'n'Roll, Rock'n'Roll!"), odjazdu odgwizdanego przez Romana Polańskiego, ostatniego zawiadowcę stacji Żary, i zagranego przez orkiestrę "Glory, Glory, Alleluja".

Pol'and'Rock Festival 2025: co dzieje się na festiwalu?

Dużą Scenę otworzył zespół Babylon Circus , który pojawił się na festiwalu (wtedy: Przystanek Woodstock) w 2006 roku i był nazywany "muzycznym objawieniem festiwalu". To połączenie ska, folku, reggae, dubu i punk rocka i tym razem zebrało pod sceną pokaźny tłum, a do pogowania nikogo nie trzeba było namawiać.

Następny zespół to The Scratch , czyli irlandzka mieszanka folku, metalu i rock'n'rolla. Jeszcze przed koncertem można było zobaczyć, że fani czekają na ten występ, bo wśród tłumu wyróżniali się panowie w kiltach i z koniczynami wyszytymi na bluzach.

W międzyczasie wystartowała Mała Scena (tylko z nazwy), gdzie pierwszym zespołem był Junon Kyanon. Grupa ze Słupska, obracająca się w rejonach electronicore'u, to coś, co uczestnicy Pol'and'Rocka lubią najbardziej. Nie mniej osób zebrało się na koncercie Dziwnej Wiosny, dla której nie był to pierwszy raz na festiwalu Jurka Owsiaka. Ten występ pewna para z pewnością zapamięta na długo, bo jak tu nie zapamiętać okoliczności własnych zaręczyn. Związek został pobłogosławiony ze sceny, a soundtrackiem był jeden z przebojów grupy - "Płonę, płonę".