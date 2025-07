"Aż mam tremę, to co widzę, to jest coś pięknego" - mówił Jurek Owsiak, patrząc ze sceny na zebrany tłum. "Jesteście solą tej ziemi. To dzięki temu, że przyjeżdżacie robimy Najpiękniejszy Festiwal Świata. Chcemy wam podziękować za to, że jesteście z nami podczas zimowego dnia, kiedy zbieramy pieniądze, kiedy pomagamy innym, kiedy tworzymy społeczeństwo obywatelskie. Robimy to razem, wielkie za to wam dzięki!" - dodał.