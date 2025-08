Trwa 31. edycja Pol'and'Rock Festivalu. Wydarzenie odbywa się w dniach od 31 lipca do 2 sierpnia. Na Dużej i Małej Scenie (mała scena - tylko z nazwy - zlokalizowana jest w namiocie ASP) pojawili się, lub dopiero pojawią, m.in. Fear Factory, Royal Republic, Paradise Lost, Wolfmother, Burning Spear, Agnostic Front, Zeal & Ardor, Osees, Ich Troje (laureat Złotego Bączka), Hunter, Fisz Emade Tworzywo, Nocny Kochanek, Mrozu, Dr Misio, The Analogs, Lor, Old Breakout i Nanga. Ostatnim koncertem będzie występ Piotra Bukartyka.